Как смягчить падение спроса в сезонном бизнесе?

В несезон сложно находить клиентов, а денег не хватает на оплату счетов. Не всем хватает запасов, чтобы пережить затишье — бизнес приходится закрывать. Мы знаем, как смягчить падение продаж и доработать до начала нового сезона.

Что такое сезонность в бизнесе?

Сезонность — это закономерное изменение спроса на товары и услуги, связанное с временами года, праздниками или другими событиями.

Например, в компании по аренде легковых прицепов пик продаж приходится в дачный весенне-летний период. Зимой спрос ниже, потому что не нужно возить вещи в загородные дома.

Сезонность — это необязательно про резкие изменения летом или осенью. В магазине подарков спрос растет в декабре, феврале и марте. В остальные месяцы объем продаж равномерный, а в летние месяцы могут быть спады из-за отпусков.

Как понять, что у вас сезонный бизнес?

Чтобы выявить сезонность, посмотрите статистику продаж за 2-3 года. Если в одни и те же периоды наблюдается изменение спроса, то в вашем бизнесе есть сезонность.

Если нет статистики или только открываетесь, воспользуйтесь дополнительными инструментами:

Яндекс.Wordstat. Показывает динамику поисковых запросов по ключевым словам.

«Аналитика спроса» на Авито. Работает по принципу Яндекс.Wordstat, но внутри Авито. Инструмент доступен пользователям, у которых подключен тариф «Расширенный» и более.

Аналитика маркетплейсов. Сервисы собирают данные об объемах продаж как определенных товаров, так и категорий.

В определении сезонности главное — проследить закономерность. То есть одинаковые отрезки должны встречаться в последние 2-3 года.

Если впервые столкнулись с изменением спроса, это еще не говорит о сезонности. Возможно, это произошло по другим причинам.

Сезонность есть практически в каждом бизнесе. В одних сферах она короче и менее выражена, а в других спрос может измениться на 50% и более на 3-4 месяца.

Виды сезонности:

Сильно выраженная — спрос меняется на 50% и более;

Ярко выраженная — спрос меняется на 20-40%;

Слабо выраженная — спрос меняется менее чем на 20%.

Управлять сезонным бизнесом сложнее, потому что сегодня есть стабильная выручка, а завтра вы остаетесь практически с нулевыми оборотами. Так появляются кассовые разрывы, приводящие к закрытию.

Если заранее подготовиться к несезону и протестировать смежные направления, то можно минимизировать падение продаж — об этом расскажем далее.

Как работать в несезон, чтобы минимизировать потери прибыли?

1. Заложите в цену сезонные спады

Чтобы не остаться без денег, заложите недостающие суммы в стоимость товаров или услуг.

Например, Дима сдает в аренду лодки, ежемесячно тратит на аренду и обслуживание 100 000 руб. Зимой прокат не работает, покрывать расходы приходится из накоплений.

Чтобы избежать кассовых разрывов, предприниматель поднимает цену проката, чтобы заработанное от повышения цены откладывать в резервный фонд. Из резервного фонда в несезон покрывает затраты и не тратит личные сбережения.

В прокате лодок клиенты не отреагируют на удорожание — рядом мало конкурентов. В некоторых конкурентных отраслях это не сработает, потому что не получится предложить дополнительную ценность за повышение цены.

2. Расширьте ассортимент

Начните продавать товары, актуальные в несезон — например, смежную или похожую продукцию.

Например, магазин семян и удобрений зимой продает комнатные растения, на которые есть спрос круглый год.

Если нет идей, пообщайтесь на форумах с предпринимателями, у которых такой же бизнес. Возможно, они уже протестировали какие-то варианты и дадут совет. Или пройдитесь по конкурентам в своем городе, посмотрите, как они справляются с падением спроса.

Новые товары могут оказаться настолько успешными, что вы даже не почувствуете влияние сезонности. Но даже если расширение ассортимента даст незначительный рост, это упростит работу и защитит от кассовых разрывов.

3. Стимулируйте спрос акциями, скидками и специальными предложениями

В несезон установите скидки на популярные позиции, чтобы привлечь клиентов. Некоторые покупатели покупают сезонные товары заранее, чтобы сэкономить.

Сервис КУБ24 покажет, какие товары самые прибыльные и популярные. Пользователям доступно проведение АВС-анализа в пару кликов и расчет текущей себестоимости, чтобы установленные скидки не сделали работу убыточной.

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Например, если продаете одежду, зимой давайте скидки на летнюю коллекцию. Заработаете меньше, но зато разморозите оборотку и получите деньги на текущие расходы.

Если есть база постоянных клиентов, сделайте рассылку о специальном предложении. Привлечение лояльных клиентов дешевле, чем поиск новых. Сэкономите на рекламе, чтобы менее болезненно пережить сезон.

4. Выходите на b2b

В b2b-секторе работа не останавливается. То, что не нужно частникам в несезон, может пользоваться спросом у других компаний. Найдите новых партнеров, чтобы смягчить падение продаж и выручки.

Например, производитель пиломатериалов поставляет продукцию строителям частных жилых домов. Зимой стройки останавливаются, поэтому выручка падает на 70-80%.

Компания нашла завод стекольной продукции, который выпускает продукцию круглый год. Фирма покупает пиломатериалы для упаковки готовых товаров. Новое партнерство позволило нарастить выручку и избежать кассовых разрывов.

Подход можно комбинировать с расширением ассортимента. Посмотрите, какие товары другие организации покупают круглый год. Оцените рентабельность и протестируйте самые перспективные варианты.

5. Оптимизируйте затраты

Если снижается выручка, тратьте меньше, чтобы сохранить деньги на неотложные затраты.

Откажитесь от ненужных расходов. Например, в несезон откажитесь от бесплатной доставки.

Сократите рекламный бюджет. Если товар не востребован, нет смысла наращивать продвижение. Вместо этого рассмотрите рекламу с микроблогерами по бартеру.

Заставьте имущество работать на себя. Сдавайте в краткосрочную аренду склады, транспортные средства и другую технику, невостребованную в текущий период.

До начала сезона подумайте, какие сотрудники не нужны в период затишья. Заключите с ними срочный трудовой договор, чтобы расстаться с минимальными потерями и сэкономить на зарплате в несезон.

Чтобы найти другие способы сэкономить, смотрите отчеты. Обычно анализом занимается финдир, но в малом бизнесе, особенно сезонном, он встречается редко из-за дороговизны.

Это не значит, что нужно отказаться от преимуществ анализа деятельности. Находите проблемные места и точки роста с КУБ24 ФинДиректор, который станет полноценной заменой штатного специалиста. Он автоматизирует сбор данных, построение отчетов и составление рекомендаций по улучшению бизнеса.

Что нужно запомнить?

Сезонность бизнеса — это закономерное изменение спроса на товары или услуги, связанное с временами года, праздниками или определенными событиями. Не всегда колебания спроса — это сезонность. Они должны быть регулярными и повторяться в одни и те же месяцы. Чтобы минимизировать последствия сезонности, ищите способы повышения доходов и сокращения расходов. Создавайте резервы, чтобы хватило денег на постоянные расходы в период затишья. Расширьте ассортимент и найдите партнеров в b2b. Некоторые организации круглый год покупают товары, которые у частников пользуются спросом в определенные месяцы. Начните работать с КУБ24 ФинДиректор, чтобы анализировать деятельность и находить расходы, которые можно сократить без ущерба для деятельности.

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