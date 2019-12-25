У вас уже появилось это непередаваемое ощущение длинных новогодних каникул? Его не могут перебить ни новый порядок сдачи РСВ за обособки, ни проблема фискальных накопителей для торговли маркированными товарами. Впереди много дней, когда можно заниматься тем, чем хочется, что всегда откладываем из-за недостатка времени или сил. Поэтому сегодня у нас не только новый рецепт, но и новый фильм, чтобы скрасить длинные зимние вечера. Главный его герой, как вы могли догадаться, бухгалтер. Но он разбирается не только в финансовых потоках, но и в оружии, приемах рукопашного боя. Думаю, Бен Аффлек в фильме The Accountant («Расплата») позволит увидеть нашу профессию с неожиданного ракурса.
Удовольствие будет полным, если переживать перипетии главного героя под салат «Новогодний».
Берем яйца, твеpдый сыp, оливки, чуть-чуть чеснока, лимон, кpабовые палочки, белый поджаpенный хлеб, майонез. Кpабовые палочки, поджаpенный хлеб, ваpеные яйца, оливки мелко наpезать, добавить теpтый на мелкую теpку сыp и чеснок. Запpавить майонезом и соком лимона. Помешать и поставить в холодильник на полчаса.
Пока салат «доходит» в холодильнике, читаем самое важное за прошлую неделю.
Спрашивали — отвечаем...
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Узнайте, как...
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- незаявленные льготы компании по земельному налогу влияют на размер авансов по налогу
Внимание!
- С 2020 года в Подмосковье меняются ОКТМО
- Поменяют правила регистрации юрлиц и ИП в ФСС
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Не может не радовать!
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УУППССС...
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А что? А вдруг?
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Понемногу о разном...
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- Разработаны бланки сведений из электронной трудовой книжки: СТД-Р и СТД-ПФР
- Какой банк выбрать, если занимаешься продажей физлицам. Рейтинг
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- Продажа шуб, обуви и лекарств не лишает права на ЕНВД по торговле другими товарами
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О как!
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