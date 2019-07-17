Как наказали тех, кто сдавал квартиру и не платил налоги: реальные примеры

Как выявляют нелегальную аренду жилья и что грозит за такое собственнику?

Кто-то пугает уголовной ответственностью, кто-то, наоборот, заверяет, что не стоит пугаться «страшилок» от налоговой. Разобраться, как на самом деле обстоят дела с привлечением к ответственности за сдачу жилья без уплаты налогов, позволяет нам судебная практика.

Приведу несколько реальных случаев из решений судов.

«Тайный доброжелатель»

К мировому судье поступило заявление Федеральной налоговой службы с требованием привлечь к ответственности собственника квартиры, который не явился в назначенный час на заседание комиссии по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов.

Началось все с того, что районная администрация зафиксировала сообщение на «горячую линию»: собственник такой-то квартиры сдает ее жильцам, а налоги не платит.

Информация тут же была передана в ФНС, а те официально вызвали собственника для дачи объяснений по этому факту.

Согласно Налоговому кодексу (ст. 31) органы ФНС вправе вызывать к себе налогоплательщиков по всем вопросам, связанным с налогообложением, а те обязаны явиться.

В данном же случае собственник получил повестку от налоговой, но не посчитал нужным прийти и объясниться. Суд счел это грубым нарушением законных требований государственного органа и наложил штраф на «прогульщика» — 600 рублей (по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ).

Но на этом его злоключения не закончились. На том самом заседании комиссии рассмотрели письменные объяснения жильца квартиры, который подтвердил, что уже почти два года снимает жилье у собственника за 15 тысяч рублей в месяц.

Судя по всему, он и был тем самым «тайным доброжелателем», который дал сигнал администрации (вероятно, поводом послужил конфликт с собственником из-за повышения арендной платы).

Рассчитав сумму не уплаченного за 2 года налога, ФНС выставила требование об уплате недоимки, пеней и штрафа — 20% от суммы налога (постановление по делу № 5-845/16, Белгородская область).

«Сам себя и сдал»

Налоговая служба обратилась в суд с заявлением о взыскании недоимки по налогу на доходы физических лиц и начисленных пеней с собственника, который сдавал свое жилье неофициально.

Обвинения ФНС не были голословными: в суд были представлены копии договоров коммерческого найма квартиры и расписок, согласно которым собственник получил от своего жильца 150 000 рублей арендной платы.

Главный вопрос: откуда эти документы оказались у налоговиков? Ответ удивил: оказывается, от самого же собственника.

Год назад в том же суде слушалось дело о взыскании убытков по договору найма по его иску: наниматель задолжал за несколько месяцев, а также частично испортил мебель, вынудив хозяина квартиры обратиться в суд.

И теперь материалы дела сыграли против него же: оправдания собственника, что квартиру он никому не сдавал, на фоне им же представленных документов выглядели совсем не правдоподобными.

Суд взыскал с него недоимку по налогу, пени и госпошлину — всего на сумму 24 тысяч рублей (дело № 2а-1133/2018, Магаданский горсуд).

«Соседи выдали»

К собственнику, который тихо-мирно сдавал свою квартиру, вдруг пришел судебный иск: управляющая компания требовала доплатить приличную сумму за воду и электричество (почти 116 тысяч рублей).

Выяснилось, что несколько бдительных соседей обратились в УК с жалобами на то, что в квартире проживают два жильца. Формально же на лицевом счете квартиры никто не числился, плата начислялась собственникам только за содержание жилья и отопление, счетчиков в квартире не было.

Комиссия в составе инженера, техника УК и председателя совета дома составили акт о проживании в квартире незарегистрированных жильцов, собственникам начислили плату за воду и электричество.

Суд иск удовлетворил, снизив лишь размер неустойки (Ново-Савиновский суд г. Казани, дело № 2-4935/18). Акт управляющей компании может послужить также основанием для наложения штрафа за неоформление жильцам временной регистрации и взыскания недоимки по налогу.

После того, как минимальную сумму задолженности по налогу в УК РФ повысили до 900 тысяч рублей, количество приговоров в отношении нелегальных арендодателей жилья резко снизилось.

Как видно, сейчас в основном преобладают финансовые санкции: штрафы, взыскание недоимки, доначисление квартплаты. А полагать, что никто ничего не узнает и обойдется — это явная утопия.