Как будете сдавать СЗВ-ТД. Бухгалтеры боятся новых штрафов. Неделя на «Клерке»

Пенсионный фонд догадался, что без его разъяснений компании не сдадут форму СЗВ-ТД. Новый КоАП еще не принят, но уже успел напугать бухгалтеров. Больше нотариусов в жизни компаний, больше! Недельный обзор «Клерка».
Темы недели
1. Ну, наконец, ПФР сам разобрался и начал рассказывать про новую отчетность:
И еще по теме:
2. Рассказываем, что же приготовил нам всем Минюст в проекте КоАП в части нарушений по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету:
Новый КоАП: как вырастут штрафы для бухгалтеров и кадровиков. Если кратко, то сильно.
3. Новые траты на нотариуса:
Почему до утверждения годовой отчетности ООО за 2019 год вам надо изменить устав
ТОП-5 новостей
1. Страховые взносы для работодателей снизят до 23-25%.
2. Хранение документов. С 18 февраля новый приказ.
3. ИП манят 1% ставкой на УСН. Но стоит ли оно того?
4. Мишустин возьмется за малый бизнес. А что для вас есть в арсенале Егорова.
5. Тысячи ресторанов и кафе обязаны закрыться из-за нового закона.
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1. Каким мужчинам дадут маткапитал.
2. Пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу, купленную на прибавку к пенсии.
3. Служебные романы: неумолимая статистика.
«Ночной бухгалтер»
За 10 февраля: Уголовка за маркировку: что обещают власти;
За 11 февраля: Компании будут платить меньше зарплатных налогов;
За 12 февраля: Автоматическое списание. Новиночки для бизнеса от Мишустина и Егорова;
За 13 февраля: Налоговики приготовились зачищать ИП;
За 14 февраля: Путин рассказал, что будет с индексацией для работающих пенсионеров.
Важные статьи
1
Бухгалтеры-бюджетники могут остаться без работы
2
С 10 февраля новая ключевая ставка: что пересчитать бухгалтеру
3
Уголовные риски главбуха. И почему пошли дела по мошенничеству
4
Зачем нужна реформа бухучета. И почему бухгалтерам это должно нравиться, но нет...
5
Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2020 года
Интересные посты в блогах
1
«Налоги должен платить сотрудник!»
2
Как компании сотрудничать с самозанятым: правила безопасности
3
Первый госзаказ для ИП. Выбираем обеспечение: спецсчет или банковская гарантия?
4
Как получить налоговый вычет за медицинские услуги?
5
На что обращать внимание на собеседовании с кандидатом
6
Мошенники пришли из Росфинмониторинга
7
Управленка и «Лексус»: почему ваш директор это захочет
На пообсуждать
1. Новые правила по алиментам: введут ли власти минимальный размер.
2. Как зарабатывают разрывы и доначисления, покупая мутные услуги по НДС. Особенно у налоговиков.
На посмеяться
1. Будущее 2222 год: АСК НДС вырвется из-под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России.
2. Федеральные каналы смеются над льготами до слез.