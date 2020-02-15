Как будете сдавать СЗВ-ТД. Бухгалтеры боятся новых штрафов. Неделя на «Клерке»

Пенсионный фонд догадался, что без его разъяснений компании не сдадут форму СЗВ-ТД. Новый КоАП еще не принят, но уже успел напугать бухгалтеров. Больше нотариусов в жизни компаний, больше! Недельный обзор «Клерка».

Темы недели

1. Ну, наконец, ПФР сам разобрался и начал рассказывать про новую отчетность:

И еще по теме:

2. Рассказываем, что же приготовил нам всем Минюст в проекте КоАП в части нарушений по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету:

3. Новые траты на нотариуса:

ТОП-5 новостей

1. Страховые взносы для работодателей снизят до 23-25%.

2. Хранение документов. С 18 февраля новый приказ.

3. ИП манят 1% ставкой на УСН. Но стоит ли оно того?

4. Мишустин возьмется за малый бизнес. А что для вас есть в арсенале Егорова.

5. Тысячи ресторанов и кафе обязаны закрыться из-за нового закона.

Дзен для бухгалтеров

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1. Каким мужчинам дадут маткапитал.

2. Пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу, купленную на прибавку к пенсии.

3. Служебные романы: неумолимая статистика.

«Ночной бухгалтер»

За 10 февраля: Уголовка за маркировку: что обещают власти;

За 11 февраля: Компании будут платить меньше зарплатных налогов;

За 12 февраля: Автоматическое списание. Новиночки для бизнеса от Мишустина и Егорова;

За 13 февраля: Налоговики приготовились зачищать ИП;

За 14 февраля: Путин рассказал, что будет с индексацией для работающих пенсионеров.

Важные статьи

1

Бухгалтеры-бюджетники могут остаться без работы

2

С 10 февраля новая ключевая ставка: что пересчитать бухгалтеру

3

Уголовные риски главбуха. И почему пошли дела по мошенничеству

4

Зачем нужна реформа бухучета. И почему бухгалтерам это должно нравиться, но нет...

5

Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2020 года

Интересные посты в блогах

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«Налоги должен платить сотрудник!»

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Как компании сотрудничать с самозанятым: правила безопасности

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Первый госзаказ для ИП. Выбираем обеспечение: спецсчет или банковская гарантия?

4

Как получить налоговый вычет за медицинские услуги?

5

На что обращать внимание на собеседовании с кандидатом

6

Мошенники пришли из Росфинмониторинга

7

Управленка и «Лексус»: почему ваш директор это захочет

На пообсуждать

1. Новые правила по алиментам: введут ли власти минимальный размер.

2. Как зарабатывают разрывы и доначисления, покупая мутные услуги по НДС. Особенно у налоговиков.

На посмеяться

1. Будущее 2222 год: АСК НДС вырвется из-под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России.

2. Федеральные каналы смеются над льготами до слез.