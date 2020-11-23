30 лет ФНС: Егоров рассказал Путину про новый режим. Неделя на «Клерке»

В субботу ФНС стукнуло 30 лет. Над процессом формирования службы колдовали совсем другие люди, но на ковер к Путину в юбилей пришел Даниил Егоров. Отчитывался, хвастался, принимал поздравления:
Самое обсуждаемое: будет новый налоговый режим для ритейла (без отчетности)
Еще хорошие новости:
- Продлят отсрочку по долгам пострадавшего малого бизнеса.
- Вычет на квартиру будут оформлять автоматом.
- ФНС упростит мобильные приложения и объединит все услуги и сервисы в один.
Бухгалтерия тоже отмечала
Кадры мешают все
- Личностные качества нужны бухгалтеру на фрилансе
- Истек срок уведомления об электронных трудовых: сложности выбора и перехода
- Переходим на электронный кадровый документооборот. С чего начать?
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Пенсионное
«Ночной бухгалтер»
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