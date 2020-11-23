30 лет ФНС: Егоров рассказал Путину про новый режим. Неделя на «Клерке»

В субботу ФНС стукнуло 30 лет. Над процессом формирования службы колдовали совсем другие люди, но на ковер к Путину в юбилей пришел Даниил Егоров. Отчитывался, хвастался, принимал поздравления:

Самое обсуждаемое: будет новый налоговый режим для ритейла (без отчетности)

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За 16 ноября: Мишустин объявил о сокращении госслужащих. Новые налоговые законы

За 17 ноября: ФНС практикует новый вид работы налоговиков с компаниями

За 18 ноября: Работающие пенсионеры массово просят уволить их на месяц. По-другому индексацию пенсий не получить?

За 19 ноября: Вводится новый порядок выплаты пособий. Путин узнал про ФНС, зачем она вообще

За 20 ноября: В 2021 году введут новый налоговый режим: без отчетности, а платежи автоматом

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