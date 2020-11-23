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30 лет ФНС: Егоров рассказал Путину про новый режим. Неделя на «Клерке»

В субботу ФНС стукнуло 30 лет. Над процессом формирования службы колдовали совсем другие люди, но на ковер к Путину в юбилей пришел Даниил Егоров. Отчитывался, хвастался, принимал поздравления:

Самое обсуждаемое: будет новый налоговый режим для ритейла (без отчетности)

Еще хорошие новости:

  1. Продлят отсрочку по долгам пострадавшего малого бизнеса.
  2. Вычет на квартиру будут оформлять автоматом.
  3. ФНС упростит  мобильные приложения и объединит все услуги и сервисы в один.

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ФМС и Роструд будет активизировать проверки по кадровому оформлению иностранцев. На бесплатном вебинаре расскажем, как избежать гигантских штрафов по иностранным работникам. Записывайтесь.

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За 18 ноября: Работающие пенсионеры массово просят уволить их на месяц. По-другому индексацию пенсий не получить?

За 19 ноября: Вводится новый порядок выплаты пособий. Путин узнал про ФНС, зачем она вообще

За 20 ноября: В 2021 году введут новый налоговый режим: без отчетности, а платежи автоматом

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