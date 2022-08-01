«Утренний бухгалтер». Получить ИНН через МФЦ можно будет за один день

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Налоговики сократили бумажный документооборот с МФЦ, благодаря чему получить ИНН теперь можно будет быстрее.
Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры.
ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации.
В трудовой книжке может быть только одна запись об увольнении в связи с выходом на пенсию.
Страховку по вкладам хотят поднять до 3 млн рублей Сейчас вклады застрахованы на 1,4 млн рублей.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Всего 5 мест осталось в августовском потоке на курс повышения квалификации по работе с договорами: успейте записаться!
Бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле»2 августа, в 15:00 мск.
На вебинаре расскажем много интересных нюансов для этого, на первый и ошибочный взгляд, простого налогового режима.
Бесплатный вебинар! Уже сегодня! «На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта»
1 августа в 11 00 мск доходчиво объясним самые актуальные правила по ВЭД, которые нужно знать, если у вас есть такие контракты.
Эксперты по шагам разберут с вами:
- как отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке;
- проблемные вопросы, требующие особого внимания в условиях действия санкций «недружественных стран»;
- какие плюсы и минусы сейчас несёт в себе обращение в государственные суды в спорных ситуациях.
Записывайтесь и приходите!
Новости
- Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры
- Матери-героини получат по 1 млн рублей за воспитание 10 и более детей
- Дисконтная карта на продукты, лекарства и услуги для малоимущих появится в России
- Инвестдайджест. На Мосбирже спокойно, рубль остается на месте
- Цены на отдых в Сочи взлетели в несколько раз. А Крым терпит убытки
- За земельные участки в балло-гектарах начнут брать налог
- В трудовой книжке может быть только одна запись об увольнении в связи с выходом на пенсию
- Сервисные центры не могут починить ноутбуки клиентов. Нет запчастей
- Внешнеэкономический контракт сегодня: что учесть, чтобы не налететь на штрафы. Расскажем на вебинаре
- DHL с сентября прекратит доставлять грузы и документы внутри России
- Россияне продолжают влезать в долги из-за того, что не ходят в отпуск
- Оформить ИНН через МФЦ можно будет за один день
- ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации
- Клиенты банков массово жалуются в Центробанк. Каждая шестая жалоба вызвана санкциями
- Citi и JPMorgan закрывают корсчета российских банков. Об этом сообщили СМИ
- Клиенты хвалят «Бридж Групп». Они правы? Собираем мнения для рейтинга
- Страховку по вкладам хотят поднять до 3 млн рублей
События
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 5 августа, пятница
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 5 августа, пятница
Два новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»
Дата проведения: 5 августа, пятница
Детские вычеты по НДФЛ — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс
Дата проведения: 4 августа, четверг
Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий
Дата проведения: 4 августа, четверг
Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации
Дата проведения: 4 августа, четверг
Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет
Дата проведения: 4 августа, четверг
Перевод активов в Россию: новые налоговые льготы
Дата проведения: 4 августа, четверг
Строительство: все изменения 2022 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков
Дата проведения: 4 августа, четверг
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 4 августа, четверг
Статьи
— Путевой лист в 2022 году: как бухгалтеру заполнить все реквизиты и поля без ошибок
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— Какую роль может сыграть аффилированность при покупке долга в банкротстве. Ответы экспертов
Развитие долгового рынка в России превратило дебиторскую задолженность в актив, который можно покупать и продавать. Причем в отличие от других, более привычных инвестиционных активов, привлекательность долгов заключается в том, что кредиторы готовы уступать их с существенным дисконтом (банкротные долги, например, продаются за 5-7% от номинала), чтобы самим не работать с должником.
— Доплата до МРОТ: как правильно рассчитать и оформить
Заработная плата сотрудников не может быть меньше определенного минимума: региональной минимальной зарплаты или общефедерального МРОТ. Как правильно сделать доплату до МРОТ, рассказывается в нашей статье.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2022
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июле. Все кратко, четко, по делу.
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Есть утверждение, что нет правил без исключений. Мы рассмотрим исключения из «правила», что НДФЛ со страховых выплат не исчисляется, ведь это относится к большей части ситуаций, но не ко всем. Что это за ситуации и каков порядок обложения НДФЛ таких выплат?
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9417@ от 21.07.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/9661@ от 27.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60410 от 24.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60431 от 24.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры
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