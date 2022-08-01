Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Получить ИНН через МФЦ можно будет за один день

Раньше срок был до 10 дней.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные. 

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Налоговики сократили бумажный документооборот с МФЦ, благодаря чему получить ИНН теперь можно будет быстрее.

Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры.

ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации.

В трудовой книжке может быть только одна запись об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Страховку по вкладам хотят поднять до 3 млн рублей Сейчас вклады застрахованы на 1,4 млн рублей.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Всего 5 мест осталось в августовском потоке на курс повышения квалификации по работе с договорами: успейте записаться!

Бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле»2 августа, в 15:00 мск.

На вебинаре расскажем много интересных нюансов для этого, на первый и ошибочный взгляд, простого налогового режима.

Бесплатный вебинар! Уже сегодня! «На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта»

1 августа в 11 00 мск доходчиво объясним самые актуальные правила по ВЭД, которые нужно знать, если у вас есть такие контракты.

Эксперты по шагам разберут с вами:

  • как отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке;
  • проблемные вопросы, требующие особого внимания в условиях действия санкций «недружественных стран»;
  • какие плюсы и минусы сейчас несёт в себе обращение в государственные суды в спорных ситуациях.

Записывайтесь и приходите!

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События

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 5 августа, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 5 августа, пятница

Два новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Дата проведения: 5 августа, пятница

Детские вычеты по НДФЛ — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 4 августа, четверг

Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий

Дата проведения: 4 августа, четверг

Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации

Дата проведения: 4 августа, четверг

Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет

Дата проведения: 4 августа, четверг

Перевод активов в Россию: новые налоговые льготы

Дата проведения: 4 августа, четверг

Строительство: все изменения 2022 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Дата проведения: 4 августа, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 4 августа, четверг

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9417@ от 21.07.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/9661@ от 27.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60410 от 24.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60431 от 24.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры

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