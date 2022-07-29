«Утренний бухгалтер». Для соцвычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес теперь не надо подавать декларацию 3-НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и обучение можно будет оформить через личный кабинет на сайте ФНС.

Право пользования активом можно переоценивать, но не обязательно. Такую норму прописали в ФСБУ 25/2018 «Аренда».

Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за разглашение.

По заявлению сотрудников работодатели будут сохранять им прожиточный минимум при удержаниях с зарплаты.

Книги учета доходов и расходов по УСН и ПСН утверждены приказом Минфина. По новой норме их будет утверждать ФНС.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Всего 5 мест осталось в августовском потоке на курс повышения квалификации по работе с договорами: успейте записаться!

Бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле»

2 августа, в 15 00 мск

На вебинаре расскажем много интересных нюансов для этого, на первый и ошибочный взгляд, простого налогового режима.

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Новости

События

Дата проведения: 4 августа, четверг

Допросы — генеральная репетиция перед визитом директора и главного бухгалтера в налоговую инспекцию

Дата проведения: 4 августа, четверг

Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев

Дата проведения: 3 августа, среда

Вебинар c Олександрой Марку «Налоговый контроль — тенденции 2022г.»

Дата проведения: 3 августа, среда

Нюансы применения патентной системы в розничной торговле

Дата проведения: 2 августа, вторник

Летние изменения НК РФ

Дата проведения: 2 августа, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг»

Дата проведения: 2 августа, вторник

На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта

Дата проведения: 1 августа, понедельник

Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль.

Дата проведения: 1 августа, понедельник

Управление комплаенс-рисками. Интенсивный курс

Дата проведения: 1 августа, понедельник

Статьи

14.07.2022 президент подписал закон № 323-ФЗ с многочисленными поправками в часть II НК. Мы отобрали наиболее интересные и значимые, на наш взгляд, изменения и предлагаем вам ознакомиться с ними в серии наших публикаций. В завершающем выпуске поговорим о точечных изменениях, которые выполняют антикризисные задачи, касаются широкого круга налогоплательщиков и (или) решают наболевшие проблемы.

🔒 Что изменится по НДФЛ и взносам: обзор нового проекта Минфина

Дистанционщикам установят необлагаемую норму компенсации. Для разъездного характера работы введут норму суточных. Упростят порядок получения социального вычета по НДФЛ. За дистанционщиков, живущих не в России, придется платить НДФЛ.

— Суд запретил собственникам сдавать квартиры посуточно. Разбираем решение

С 1 октября 2019 года действует запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг (ст. 17 ЖК в ред закона № 59-ФЗ от 15.04.2019).

— Не так страшен аудит, если к нему грамотно подготовиться

Аудиторская проверка обязательна для целого перечня предприятий. Сюда входят компании, затрагивающие интересы большого числа людей, например, при долевом строительстве. Или предприятия, с доходом от 800 миллионов рублей, полный перечень указан в законе № 307-ФЗ. Но аудит бывает полезен и небольшим предприятиям для повышения эффективности работы.

— Трудовые мигранты могут устраиваться на большее количество должностей, в том числе в медицину

Сегодня в России по неофициальным данным трудятся свыше десяти миллионов трудовых мигрантов. Раньше они преимущественно были заняты в строительстве, сельском хозяйстве и общепите. Последние годы наблюдается динамика на замещение мигрантами вакансий в сфере здравоохранения и образования.

— Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

На денежные средства должников в банках может быть обращено удержание, но не со всех сумм производятся такие взыскания, предусмотрены исключения. Для этого организации при переводе денежных сумм своим работникам должны указывать в платежках предусмотренные для этого коды. По данным кодам доходов произошли изменения. Рассмотрим произошедшие изменения.

— Выбираем 1С в облаке: цифры, которые помогут принять правильное решение

Что нужно учесть, чтобы сделать правильный выбор?

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