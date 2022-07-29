«Утренний бухгалтер». Для соцвычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес теперь не надо подавать декларацию 3-НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
Итак, читайте главное.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и обучение можно будет оформить через личный кабинет на сайте ФНС.
Право пользования активом можно переоценивать, но не обязательно. Такую норму прописали в ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за разглашение.
По заявлению сотрудников работодатели будут сохранять им прожиточный минимум при удержаниях с зарплаты.
Книги учета доходов и расходов по УСН и ПСН утверждены приказом Минфина. По новой норме их будет утверждать ФНС.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Всего 5 мест осталось в августовском потоке на курс повышения квалификации по работе с договорами: успейте записаться!
Бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле»
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Новости
- Для социального вычета по НДФЛ на обучение и фитнес будет нужна специальная справка
- Соцвычет по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить в упрощенном порядке без декларации и документов
- Российские компании будут удерживать НДФЛ у дистанционщиков, работающих за границей. Минфин дал разъяснения
- В половине компаний сотрудники получили прибавку к зарплате за последние полгода
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- Крупные поставщики не справляются с завозом электроники по новой схеме. Ритейлеры подключают ИП
- Переоценка ППА по ФСБУ 25/2018 стала необязательной
- Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за болтливость
- Изменить модель бизнеса и начать получать максимальную прибыль. Приходите, научим, вебинар уже завтра!
- Банки обманывают клиентов и продают акции и облигации под видом вкладов
- По заявлению сотрудников работодатели будут сохранять им прожиточный минимум при удержаниях с зарплаты
- «Брокер БКС» с 8 августа вводит комиссию за хранение валюты
- При переезде бизнеса из одного региона в другой ставка по УСН будет по новому адресу
- Будут новые книги доходов по УСН и ПСН
- Бухгалтеры обнаруживают свои несуществующие счета-фактуры в чужих книгах покупок
- Три региона станут участниками эксперимента по онлайн-продаже лекарств по рецепту
- Применять ЕСХН разрешат производителям вина из чужого винограда
- Маркировка пива пройдет по этапам. Минпромторг и пивовары договорились
- Инвестиционным советникам разрешат применять УСН
СобытияЭкстренные изменения налогового и валютного законодательства в 2022 году из-за санкций и сложной ситуации в мире
Дата проведения: 4 августа, четверг
Допросы — генеральная репетиция перед визитом директора и главного бухгалтера в налоговую инспекцию
Дата проведения: 4 августа, четверг
Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев
Дата проведения: 3 августа, среда
Вебинар c Олександрой Марку «Налоговый контроль — тенденции 2022г.»
Дата проведения: 3 августа, среда
Нюансы применения патентной системы в розничной торговле
Дата проведения: 2 августа, вторник
Дата проведения: 2 августа, вторник
Презентация программы «Бизнес-коучинг»
Дата проведения: 2 августа, вторник
На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта
Дата проведения: 1 августа, понедельник
Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль.
Дата проведения: 1 августа, понедельник
Управление комплаенс-рисками. Интенсивный курс
Дата проведения: 1 августа, понедельник
Статьи— Новые антикризисные поправки к налоговому законодательству: НДС, НДФЛ, налог на прибыль и КИК
14.07.2022 президент подписал закон № 323-ФЗ с многочисленными поправками в часть II НК. Мы отобрали наиболее интересные и значимые, на наш взгляд, изменения и предлагаем вам ознакомиться с ними в серии наших публикаций. В завершающем выпуске поговорим о точечных изменениях, которые выполняют антикризисные задачи, касаются широкого круга налогоплательщиков и (или) решают наболевшие проблемы.
🔒 Что изменится по НДФЛ и взносам: обзор нового проекта Минфина
Дистанционщикам установят необлагаемую норму компенсации. Для разъездного характера работы введут норму суточных. Упростят порядок получения социального вычета по НДФЛ. За дистанционщиков, живущих не в России, придется платить НДФЛ.
— Суд запретил собственникам сдавать квартиры посуточно. Разбираем решение
С 1 октября 2019 года действует запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг (ст. 17 ЖК в ред закона № 59-ФЗ от 15.04.2019).
— Не так страшен аудит, если к нему грамотно подготовиться
Аудиторская проверка обязательна для целого перечня предприятий. Сюда входят компании, затрагивающие интересы большого числа людей, например, при долевом строительстве. Или предприятия, с доходом от 800 миллионов рублей, полный перечень указан в законе № 307-ФЗ. Но аудит бывает полезен и небольшим предприятиям для повышения эффективности работы.
— Трудовые мигранты могут устраиваться на большее количество должностей, в том числе в медицину
Сегодня в России по неофициальным данным трудятся свыше десяти миллионов трудовых мигрантов. Раньше они преимущественно были заняты в строительстве, сельском хозяйстве и общепите. Последние годы наблюдается динамика на замещение мигрантами вакансий в сфере здравоохранения и образования.
— Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С
На денежные средства должников в банках может быть обращено удержание, но не со всех сумм производятся такие взыскания, предусмотрены исключения. Для этого организации при переводе денежных сумм своим работникам должны указывать в платежках предусмотренные для этого коды. По данным кодам доходов произошли изменения. Рассмотрим произошедшие изменения.
— Выбираем 1С в облаке: цифры, которые помогут принять правильное решение
Что нужно учесть, чтобы сделать правильный выбор?
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