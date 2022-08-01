Как снизить сумму штрафа за налоговое нарушение

В соответствии со статьей 23 НК каждый налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы, представлять документы по требованию налоговой и т. д. Однако возникают случаи, когда налогоплательщик допускает просрочку в уплате налога, несвоевременно представляет декларации или документы.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей грозит налогоплательщику штрафом (ст. 114 НК).

При этом налоговая может снизить размер штрафа не менее чем в два раза при наличии смягчающих обстоятельств. Примерный перечень таких обстоятельств перечислен в ст. 112 НК, но не ограничивается ими.

Для снижения штрафа нужно подать в налоговую инспекцию ходатайство о снижении штрафных санкций в свободной форме. Важно документально подкрепить конкретные обстоятельства, которые могут смягчить ответственность.

К примеру, в случае затруднительного финансового положения компании можно приложить копии документов, свидетельствующих о наличии задолженности по заработной плате перед сотрудниками, расходов по исполнительным листам, непогашенных кредитов и т.п.