Налоговые штрафы

Как снизить сумму штрафа за налоговое нарушение

В этой статье мы ёмко рассказали о том, как снизить сумму штрафа за налоговое нарушение, и что для этого нужно сделать.

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Как снизить сумму штрафа за налоговое нарушение

В соответствии со статьей 23 НК каждый налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы, представлять документы по требованию налоговой и т. д. Однако возникают случаи, когда налогоплательщик допускает просрочку в уплате налога, несвоевременно представляет декларации или документы.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей грозит налогоплательщику штрафом (ст. 114 НК).

При этом налоговая может снизить размер штрафа не менее чем в два раза при наличии смягчающих обстоятельств. Примерный перечень таких обстоятельств перечислен в ст. 112 НК, но не ограничивается ими.

Для снижения штрафа нужно подать в налоговую инспекцию ходатайство о снижении штрафных санкций в свободной форме. Важно документально подкрепить конкретные обстоятельства, которые могут смягчить ответственность.

К примеру, в случае затруднительного финансового положения компании можно приложить копии документов, свидетельствующих о наличии задолженности по заработной плате перед сотрудниками, расходов по исполнительным листам, непогашенных кредитов и т.п.

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