Что скрывают цифры. Несерьезный пост, о том, как мы по-разному видим мир

Утром сестра мне прислала сообщение в WhatsApp с вопросом какого цвета кроссовки. Она работает в школе искусств, преподаватели-художники увидели кроссовки розовыми с белым, а сотрудники бухгалтерии напротив серого цвета, со светло-зелеными шнурками и отделкой. У меня, к слову, они розовые.

Я тут же вспомнила про спорное платье то ли синего, то ли золотого цвета, которое бурно обсуждали лет 10 тому назад, и предложила моему маркетологу разместить об этом легкий пост на Клерке. На что она мне ответила, что тема кроссовок и платья довольно заезженные. А вот «Удаленное видение» (Remote viewing) то есть умение понять, посмотрев на цифру какая картинка за ней скрывается очень интересная идея.

Сразу делаю оговорку в экстрасенсов я не верю и ни к чему такому не призываю, но допускаю идею о том, что о внешнем мире, и о нас самих мы понимаем еще далеко не все. Идея через цифры увидеть изображение почти как Нео из фильма «Матрица» или Люси из одноименного фильма, меня заинтересовали.

Кадр из фильма «Люси» 2014 г.

Рассказываю, что мне удалось узнать про «Удаленное видение» (Remote viewing) — это гипотеза о том, что возможно наличие у человека способности получать информацию о объектах, событиях или местах, находящихся в отдалении, без использования обычных чувств или физического восприятия.

Каждый из вас может проверить себя. Предлагаю вашему вниманию 10 цифр, за каждой из цифр по ссылке скрывается картинка. Ваша нетривиальная задача попробовать угадать какая картинка скрывается за цифрой.

Для этого возьмите лист бумаги и ручку. Напишите на листе от руки выбранную вами цифру из предложенных, а также любые спонтанные ощущения, которые придут вам в голову, если попробуете представить, что в ней зашифровано.

Например:

Какой там может быть цвет? Какие предметы или образы? Какой запах? Есть ли там люди? Тепло, холодно, а может вообще дует ветер? Картинка из настоящего, прошлого или будущего? Реальна ли она? Исходит ли опасность или какие-то другие чувства от картинки.

Нужно записывать абсолютно все что приходит в голову, когда идеи закончатся, кликните на цифру картинки сравните совпали ли ваши ощущения и образы с тем, что на ней изображено. Чем больше совпадений, тем больше у вас прослеживается «Удаленное видение». По крайне мере так считают те, кто верит в данную ненаучную гипотезу. Не получилось с первого раза, потренируйтесь на других цифрах.

Обратите внимание, важно записать саму цифру и приходящие образы, и ощущения именно от руки, в противном случае считается, что нужного эффекта не достигается.

Вот эти цифры:

078422

941125

316189

510439

840012

372820

414490

731933

042835

165433

Картинки взяты произвольно мной из соцсетей, открытого доступа и даже сгенерированы нейросетью. Одна из картинок является двойной загадкой. В ней самой зашифрованы женское имя и отчество. Кто их отгадает, тот точно гений разоблачения. Одно фото взятое произвольно из соцсети является данью предстоящего Великого праздника Победы. Оригинал одного из изображений был продан за несколько сотен миллионов долларов.

Для тех же кто не хочет заморачиваться с разгадыванием картинок по цифрам и считает эту затею глупостями, предлагаю проверить свое реальное цветоощущение (цветовое зрение) — и ответить на вопросы:

Какого цвета кроссовки? Светло-розовые с белым Серые со светло-зеленым салатным Свой вариант в комментарии Проголосовали 7 человек

Какого цвета платье? Белое с золотым Синее с черным Свой вариант в комментарии Проголосовали 4 человека

Желаю вам хороших выходных и что бы у вас всегда были: «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!»

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