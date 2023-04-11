Не опасно ли работать с самозанятыми

Снова про безопасность работы с самозанятыми. С примером из судебной практики.

Да, опасно, если вы хотите заменить самозанятыми всех сотрудников или больше половины.

Нет, не опасно, если вам нужен специалист на проект.

Думаете, что на этом всё? Нет.

Оба ответа выше неверны.

Знаете, почему?

Потому что для кого-то замена всех сотрудников самозанятыми не несет никаких рисков, ибо это будет происходить либо плавно, либо сама по себе конструкция бизнеса не нуждается в постоянных сотрудниках, либо еще какое-нибудь «потому что».

И второй ответ тоже неверный, потому что разовый проект может быть слишком длинным, этапность в нем не применительна к результату, а применительна ко времени, а это уже трудовой договор, как бы вы не пытались впихнуть в договор с самозанятым невпихуемое во вневпихиваемое.

Так и безопасно ли работать с самозанятыми?

До того, как был введен эксперимент по налогу на профдоход, мы, работодатели, использовали гражданско-правовые договоры и экономили на этом целых 2.9% на взносах. А сейчас уже ничего не экономим – одинаково.

Времена, когда по договорам ГПХ не было вообще никаких взносов, а только НДФЛ, мы не будем вспоминать, ибо это было давно и половина читателей даже не знает о том, что когда-то так было можно.

На самом деле, экономия была побольше, ибо не надо было платить отпускные, больничные листы, компенсации разного рода, и вообще тон отношений между компанией и подрядчиком-физлицом всегда отличался от тона взаимоотношений между работодателем и сотрудником.

Не будем углубляться в дебри психологии отношений, не мой хлеб, отбирать его у психологов и кадровиков нехорошо.

Аааааа... да, чуть не забыла: есть еще вечный вопрос в том, что самозанятые (наряду с другими подрядчиками-физлицами) портят климат в компании, который формируется корпоративным духом, стилем, отношениями работодатель-подчиненный, и его тоже оставим за скобками, ибо это уже будет книга, а не статья про налоговые риски работы с самозанятыми.

После того, как наши государственные мужи реализовали в законе статус самозанятого, работодатели довольно быстро начали переобуваться в отношения именно с ними.

Ведь можно просто компенсировать 6% налога плательщику налога на профессиональный доход и не иметь более никакой головной боли ни с налогами в размере чуть меньше половины стоимости его услуг, ни с отчетностью, которую надо сдавать в количестве 30 штук ежегодно.

Если рассматривать теорию, то ничего ужасного в статусе самозанятого нет: есть перечень запрещенных видов деятельности, есть лимит по выручке, есть ограничение по количеству лет после увольнения работника , чтобы начать с ним работать как с самозанятым (2 года). Укладывайся в них и работай спокойно.

Таким образом, у нас есть прямое законодательством установленное ограничение на массовый перевод сотрудников в самозанятых. Однако нам ничто не мешает вместо новых штатных единиц или взамен уволившихся нанимать самозанятых.

В этой связи мне кажется интересным разъяснение Минфина, который, рассматривая вопрос о правомерности применения самозанятости при производстве электротехнической продукции из материала заказчика, указал на следующее: действующее законодательство не запрещает применять спецрежим для самозанятых при оказании услуг по изготовлению продукции электротехнического назначения, в том числе из материала заказчика.

Однако как и в обвинении в дроблении бизнеса с целью ухода от налогообложения по максимальной ставке, так и в возможных негативных для компании последствиях применения вместо трудовых договоров отношений с самозанятыми мы в своих рассуждениях о рисках всегда должны включать совокупность признаков, указывающих на то, что можно без оглядки двигаться дальше, или на то, что пора что-то менять.

Вернемся к изготовлению изделий электротехнического назначения силами самозанятого.

Если это постоянная работа, когда подрядчик изо дня в день должен что-то пилить, строгать, вышивать, вкручивать, закручивать, и ему по условиям договора будут платить за то, что он вообще это делает, и если таких самозанятых у вас 10-15 или 20, а в штате только 1 или 2 сотрудника, то это трудовой договор.

Если по условиям договора вы заплатите за изготовление № изделий за M часов, а также если будет указана ответственность сторон за нарушение условий договора, если по условиям договора самозанятый не будет 30 дней отдыхать, если у него помимо вас есть еще заказчики, то это настоящий договор с самозанятым.

Мы можем долго рассуждать о том, где риск есть и где его нет, но нет ничего лучше, чем:

раз в квартал аудировать риски переквалификации и договоров, и физических отношений,

вести реальную хозяйственную деятельность,

при выборе вида договора с подрядчиком (самозанятый, ГПХ с физлицом, трудовой договор) руководствоваться деловой целью, а не потребностью в снижении налоговой нагрузки. Пусть экономия на налогах будет приятным бонусом, а не единственной целью создания такой договорной конструкции.

Пока судебной практики на тему переквалификации договоров с именно самозанятыми мало ввиду молодости спецрежима, однако мы можем в своих рассуждениях исходить из аналогии.

Возьмем самый яркий пример судебного решения, фигурантом которого был контрагент известного агрегатора такси.

Компании Аккаунт в результате налоговой проверки были доначислены страховые взносы и НДФЛ на общую сумму 2 млн. рублей.

Компания не согласилась с предложением налогового органа доплатить взносы и налог на доходы, и обратилась в суд.

Версия заявителя была такой: компания не является налоговым агентом в отношении вознаграждения, перечисленного физлицам за услуги по перевозке пассажиров, поскольку между компанией и водителями были заключены агентские договоры, где компания выступила агентом по поиску клиентов для водителей.

Агентское вознаграждение составило 3% от выручки.

Чтобы выполнить свои обязательства перед водителями, компания заключила агентский договор с известным агрегатором, в соответствии с которым последний предоставлял доступ к специальному программно-аппаратному комплексу, позволяющему пассажирам размещать запросы на услуги по перевозке.

По мнению компании именно водители оказывали транспортные услуги.

Для оказания водителями услуг по перевозке пассажиров компания оформляла разрешения на каждого водителя.

Для получения указанных разрешений в разрешительный орган предоставлялись документы о принадлежности автомобилей, для чего были заключены договоры аренды авто с экипажем, в дальнейшем фактически не исполнявшиеся по причине наличия упомянутых агентских договоров.

Медосмотр проводили сами водители, ибо так указано в агентских договорах, технический контроль и обслуживание авто тоже было закреплено в этих договорах с водителями и даже вести учет своих доходов , а также уплачивать установленные налоги должны тоже водители сами в силу положений таких договоров.

Компания настаивала на том, что не состоит в трудовых отношениях с водителями, услуги по перевозке пассажиров водители ей не оказывают, поэтому причины для возникновения обязанности по уплате страховых взносов и НДФЛ у компании нет и не может быть.

Более того, фирма прямо в суде изложила мысль о том, что заложить в себестоимость услуги НДФЛ и страховые взносы не может, т.к. не сама определяет стоимость поездки и при выручке в 3% (размер агентского вознаграждения) не может в нее включить еще и взносы за водителей.

А теперь посмотрим, как рассуждал суд, ибо именно эти рассуждения должны стать основой для ваших выводов о том, каковы риски при работе по договорам ГПХ.

1. Деятельность по перевозке пассажиров лицензируется. Получить такое разрешение может либо юрлицо, либо ИП.

2. Разрешение выдается на каждое авто.

3. Передача авто иным лицам для осуществления перевозки не предусмотрена законом 69-ФЗ.

4. Договор перевозки может быть заключен либо юрлицом, либо ИП. С водителем, не являющимся юрлицом или ИП, договор заключен быть не может. То есть водители не вступают в договорные отношения по перевозке с пассажирами и, следовательно, источником дохода для водителей пассажир не является.

5. Агрегатор такси тоже не является источником дохода для водителей, т.к. отношения с водителем у него заканчиваются в момент заключения-исполнения договора фрахтования между пассажиром и компанией.

6. Агрегатор является сервисом, позволяющим вызвать такси без звонка диспетчеру, источником дохода у водителей не является. А заказы выполняются силами юрлиц и ИП-партнеров.

Поскольку именно компания Аккаунт должна получить разрешения для водителей, и именно она должна заключать договоры аренды авто, именно она является организацией, осуществляющей деятельность по перевозке, поэтому она является источником дохода для водителей.

Всё, круг замкнулся.

Довод компании о заключении с водителями агентских договоров, как обоснование того, что оно не является для водителей источником доходов, отклонен судом.

Кроме этого, суд отметил усердие налогового органа, выразившееся в том, что в ходе мероприятий контроля были опрошены водители, которые указали на то, что они оказывали услуги такси на основании разрешений, полученных компанией Аккаунт, оплата за услуги производилась наличными и безналичным способом (переводы от компании на личную карту водителя), и предрейсовый медицинский осмотр проводится перед каждым выездом.

В итоге суд определил, что из отношений, которые физически возникли между компанией и водителями, следует: они находились в фактических гражданско-правовых отношениях по поводу оказания услуг по перевозке.

Возложить обязанности обеспечивать ТО и ремонт авто, проводить контроль за состоянием машин, обеспечивать медосмотр в рамках агентского договора на водителя нельзя в силу части 16 закона № 69-ФЗ: указанные обязанности возлагаются на юрлицо или ИП, а водители таковыми не являются.

Тот факт, что письменных договоров между компанией и водителями не было, не является обстоятельством, позволяющим признать недоказанным факт нахождения водителя в гражданско-правовых отношениях по поводу оказания услуг.

Под договором в данном случае следует понимать наличие фактических (!!!) правоотношений по перевозке с использованием транспортных средств, принадлежащих водителям, а не их документальное оформление.

Так что у компании была обязанность самостоятельно произвести соответствующие начисления взносов и перечисления их в бюджет, поскольку между ней и физическими лицами, в проверяемом периоде фактически были заключены гражданско-правовые договоры.

Иначе получается, что ни пассажир, ни агрегатор не являются источником дохода для водителя и НДФЛ со страховыми взносами не будут вообще исчислены и уплачены.

А этого допустить никак нельзя.

Ну, кто-то ведь должен быть крайним!

А факт того, что с 3% вознаграждения по агентскому договору невозможно уплатить страховые взносы и НДФЛ с доходов водителей, не рассматривался в суде вообще.

В итоге решение ИФНС о доначислении 2 млн. налогов и штрафов с пенями осталось в силе.

В общем, как обычно, Le bon Dieu est dans le détail*.

Примеряйте на себя чужой кафтан с оглядкой на нюансы своей деятельности.

Кто бы вам ни говорил о том, что с самозанятыми работать страшно, не верьте ему.

И если вам кто-то скажет, что самозанятые это добро и с их помощью кучу денег можно сэкономить, тоже ему не верьте.

И мне не надо верить...

Если вам нужны услуги самозанятого, то пользуйтесь.

Если вам надо сэкономить на налогах, то подумайте над тем, во сколько вам обойдется эта экономия.

💡При подготовке материала использованы: письмо Минфина от 20.11.2020 за № 03-11-11/101162 и дело №А72-236/2020.

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