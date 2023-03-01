Мошенники и ваш бизнес: как не потерять все

Кибергигиена – маст ду. Все мы знаем, что нельзя передавать свою личную информацию незнакомым людям, сохранять данные карт даже на проверенных ресурсах – они могут оказаться зеркальной копией оригинального сайта. Но хотим мы того или нет, оставляем следы. Этим активно пользуются не только маркетологи, но и киберпреступники.

Рассказываем про новые схемы.

Мимо санкций

Мошенники предлагают предпринимателям услуги по переводу денег на заграничные счета. Преступники уверяют, что на международные переводы наложены санкции и якобы уже есть закон, который запрещает это делать.

Как правило, беседу они ведут очень умело и даже приводят в пример реальные факты, например, отключение SWIFT от банков и уход из России платежных систем Visa и Mastercard.

Микс правды и лжи притупляет бдительность. А мошенники предлагают «рабочий вариант»: оформить счет в иностранном банке через посредника или же конвертировать деньги в криптовалюту. И тот, и другой способ – опасные уловки.

Открыть банковский счет в другой стране без личного присутствия было всегда непросто, а после санкций еще сложнее. Конвертация фиатных денег в крипту на предлагаемых мошенниками биржах – одна из темных схем. Работа с криптой предполагает еще большую внимательность к сохранности своих личных данных. Здесь никаких третьих лиц не может быть.

Во всех случаях преступники будут психологически давить на вас и, что важно, торопить. В ход может идти все что угодно: нестабильный курс, свежие новости, даже сравнение вашего бизнеса с другими компаниями в негативном свете.

Здесь работает правило: не вступать в диалог. Особенно если идея, которую вам предлагают, кажется отличным вариантом – завершайте разговор и сами все проверяйте. Критическое мышление может спасти ваш бизнес.

Закона, который запрещает переводить деньги на иностранные счета, нет. Есть только ограничения по валютным счетам. Но работать компаниям с платежами по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены не в России, можно!

LIFE PAY предлагает бизнесу подключить интернет-эквайринг и настроить прием онлайн-оплаты иностранными картами. Обновлённый платежный шлюз позволяет принимать платежи по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены за пределами РФ.

LIFE PAY одна из первых вернула компаниям возможность принимать карты Visa и Mastercard, которые были выпущены в зарубежных банках. Это выгодный инструмент для бизнеса, чтобы привлечь клиентов, которые находятся в других странах, и расширить свое влияние.

С помощью интернет-эквайринга от LIFE PAY у клиента будет возможность выбора, какой картой расплатиться: «Мир» от НСПК или иностранными картами зарубежных банков. Покупатель также сможет делать онлайн-покупки, переходя по ссылке на платежную форму. У LIFE PAY одна из самых выгодных ставок за транзакцию на рынке – от 8,5%.

Единый счет и персональный менеджер

Схема такая: мошенники звонят предпринимателям от имени персонального менеджера вашего банка с информацией о том, что личные данные вашей компании утекли в черную базу, и предлагают перевести деньги на единый счет в ЦБ.

Да, звучит не очень, и, в принципе, такое должно насторожить. Однако, когда с вами разговаривают очень уверенным тоном и ссылаются на ту информацию, которую знаете только вы, – бдительность испаряется. Вас переключают на «службу безопасности», которая планирует вывести деньги со всех ваших счетов.

Нет никакого единого счета в ЦБ как для юрлиц, так и для физлиц. Что делать? Бросайте трубку! Всегда, когда вам звонят из любого банка, кладите трубку и сами перезванивайте в банк.

А если позвонили/написали вашим сотрудникам? Ограничьте доступ и проводите систематические «уроки безопасности и первой помощи». Напоминайте работникам о том, что переход по левым ссылкам через корпоративные аккаунты могут привести к утечке важных данных компании. А еще лучше прописать пункт о личной ответственности в трудовом договоре.

А как быть, если с вашими деньгами работают сотрудники в департаменте с большой текучкой, например курьеры? Современные технологии в помощь. Дроны пока не могут принимать оплату на месте у клиента, а вот курьеры с мобильным приложением LIFE POS от LIFE PAY могут.

Доступ к персональным данным для них закрыт, а в личном кабинете можно поставить ограничения по работе с заказом: поменять сумму на выгодную для себя у сотрудника не получится. Менять позиции товаров, по желанию клиента, сможет удаленный сотрудник.

LIFE PAY – пожалуй, лучший оператор продаж на выезде. Позвольте вашим клиентам оплачивать заказы там, где это удобно всеми доступными способами: картой, через СБП или одним касанием телефона.

Можно работать как в специальном приложении для оплаты LIFE POS, так и интегрировать платежный модуль в собственное приложение с помощью Checkout. Курьеры могут изменять позиции или отменять заказ, а руководитель – вести полную аналитику по всему циклу жизни заказа. C LIFE PAY оплата происходит где угодно.

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