Когда платить налоги и сдавать отчетность в 2023 году

Вводят и единый срок подачи отчетов – 28 число. А еще появятся новые формы.

Эксперты Экстерна ответили на самые частые вопросы по изменениям.

С 1 января 2023 года вводят единый налоговый платеж. Как теперь будем работать?

Единый налоговый платеж (ЕНП) ввели в 2022 году в качестве эксперимента. С 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 организации и предприниматели добровольно переходили на особый порядок уплаты налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов через ЕНП (ст. 45.2 НК).

С 1 января 2023 года выбора у налогоплательщиков уже не будет (ФЗ от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Практически все компании и ИП переходят на ЕНП.

Есть лишь одно исключение – от ЕНП освобождают организации и предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Единый налоговый платеж и АУСН совмещать нельзя (пп. 33 п. 2 ст. 3 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Через ЕНП не переводят и другие платежи:

страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, то есть взносы на травматизм ( ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ );

ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ подоходный налог с выплат иностранным работникам, которые трудятся по патенту;

госпошлины, по которым суд не предоставил исполнительные документы.

Эти выплаты перечисляем по старым правилам, изменения их не коснулись.

Новый порядок работы будет таким: налогоплательщик перечисляет деньги одним платежным поручением, указывая только сумму, свой ИНН и ИНН и КПП получателя. КБК будет единым. Этот платеж зачисляется на единый налоговый счет (ЕНС): к 1 января его автоматически откроют всем организациям и предпринимателям в Федеральном казначействе.

Сумма ЕНП равняется сумме обязательных платежей, которую должна заплатить компания или ИП. Платить больше, раньше срока или авансом не нужно. Сам ЕНП не считается авансовым платежом. Единый налоговый платеж – это способ оплаты, который соединил в себе несколько налоговых обязательств.

После поступления платежа на ЕНС налоговики самостоятельно распределяют суммы по обязательствам налогоплательщика – на налоги, взносы, сборы, пени и другие обязательные платежи. Основание для распределения – отчеты, уведомления об исчисленых суммах и иная информация, которую предоставляет сам плательщик.

Представление уведомлений

Инспекцию нужно уведомлять о суммах всех налогов, взносов и иных платежей, которые платят до сдачи отчетов: о подоходном налоге, о страховых взносах, об авансовых платежах по УСН, налоге на имущество и т. д. Для этого плательщики подают уведомление об исчисленных суммах.

Бланк и порядок заполнения уведомления на 2023 год еще не утверждены, их разрабатывают и должны согласовать в ближайшее время. Заполнить уведомление о начисленном налоге несложно: достаточно указать КПП и ОКТМО налогоплательщика, написать КБК и сумму платежа, отметить код отчетного периода и год.

Новые сроки сдачи ответов и платежей

Из-за появления ЕНС с 1 января 2023 года устанавливают единую дату для сдачи отчетности и единый день для уплаты налогов (закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ). И вводится общее правило:

Сначала сдаем отчетность или уведомление до 25 числа. Затем платим налоги до 28 числа.

А вот порядок переноса остается прежним: если последний день отчетности или платежа выпадает на праздник, выходной или нерабочий день, выполнение обязанности переносится на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). Если не успели заплатить до предельной даты, на следующий день возникнет недоимка.

Когда теперь платить налоги, взносы и авансы?

С 1 января 2023 года налоги, взносы и авансовые платежи надо платить до 28 числа. Сохраните в закладки новые сроки уплаты налогов, взносов и авансов:

НДФЛ за прошлый период – до 28 числа текущего месяца. Основание: п. 6 ст. 226 НК.

Подробности раскрыли здесь.

Страховые взносы за прошлый месяц – до 28 числа текущего месяца. Основание: п. 3 ст. 431 НК.

Налог на добавленную стоимость за отчетный квартал – до 28 числа каждого месяца следующего квартала. Основание: п. 1 ст. 174 НК.

Налог на прибыль:

за отчетный период – до 28 числа следующего месяца;

ежемесячный авансовый платеж – до 28 числа каждого месяца;

за прошлый год – до 28 марта следующего года.

Основание: п. 1 ст. 287 НК.

Налог по УСН, платежи за отчетный год:

организаций – до 28 марта следующего года;

ИП – до 28 апреля следующего года.

Основание: п. 7 ст. 346.21 НК.

ЕСХН:

налог за прошлый год – до 28 марта текущего года;

аванс за полугодие – до 25 июля текущего года.

Основание: п. 5 ст. 346.9 НК.

Имущественные налоги – на транспорт, землю, имущество:

аванс за квартал – до 28 числа следующего месяца после отчетного квартала;

за прошлый год – до 28 февраля текущего года.

Основание: п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 383, п. 1 ст. 397 НК.

Акцизы за прошлый месяц – до 28 числа текущего месяца. Основание: п. 3 ст. 204 НК.

Не обязательно ждать 28 числа, чтобы заплатить ЕНП, – можно перечислять единый платеж заранее. Но и платить раньше закон не требует. Заблаговременная оплата – исключительно решение налогоплательщика.

Как спишут налоги, если у них одинаковый срок платежа? Предусмотрена ли какая-то очередность?

Налоговики зачитывают единый налоговый платеж в определенной последовательности (п. 6 ст. 45.2 НК):

В первую очередь зачитывают ЕНП в счет недоимки . Сначала погашают более раннюю недоимку, затем более позднюю. Во вторую очередь закрывают текущие налоги, страховые взносы, авансы . То есть все платежи, по которым у организации или ИП возникла налоговая обязанность. Сначала зачтут платежи с более ранним сроком уплаты, затем – с более поздним. В третью очередь покрывают пени. В четвертую очередь удерживают проценты. В пятую очередь закрывают штрафы .

Если остатка на ЕНС не хватает для покрытия платежей по налогам, взносам и авансам с одним и тем же сроком, инспектор зачтет деньги частично – в счет каждого платежа. Остаток распределяют пропорционально суммам налоговых платежей (п. 7 ст. 45.2 НК).

Пример. До 28 числа организация должна заплатить 300 000 рублей. В этой сумме учтены: Аванс по УСН – 270 000 рублей. Это 90% от всех налоговых обязательств. Налог на имущество – 15 000 рублей. Это 5% от всех обязательств. Налог на землю – 15 000 рублей. Еще 5% от обязательств. Но на ЕНС плательщика осталось всего 100 000 рублей. Вот как налоговики зачтут остаток: аванс по УСН – 90 000 рублей (100 000 рублей × 90%);

налог на имущество – 5 000 рублей (100 000 рублей × 5%);

налог на землю – 5 000 рублей (100 000 рублей × 5%).

Если остатка ЕНП не хватает для погашения пеней, штрафов и процентов, инспекция распределит деньги пропорционально размеру задолженности.

Когда и как будем отчитываться в 2023 году? Изменится ли состав отчетности?

С 2023 года налоговые отчеты сдаем в единые сроки – до 25 числа. Для некоторых отчетов даты сдачи не изменились: декларацию по НДС и акцизным платежам налогоплательщики и раньше отправляли до 25 числа после отчетного квартала. Но многие декларации придется сдавать по-новому.

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Будьте внимательны, вот актуальные сроки сдачи отчетности с 2023 года:

Расчет 6-НДФЛ:

за отчетный квартал – до 25 числа следующего квартала;

за отчетный год – до 25 февраля следующего года.

Основание: п. 2 ст. 230 НК.

Расчет по страховым взносам за отчетный период (квартал) – до 25 числа следующего месяца. Основание: п. 7 ст. 431 НК.

Персонифицированные сведения о физических лицах за отчетный месяц – до 25 числа следующего месяца. Основание: п. 7 ст. 431 НК.

Декларация по налогу на добавленную стоимость за отчетный квартал – до 25 числа следующего месяца. Основание: п. 5 ст. 174 НК.

Декларация по налогу на прибыль:

за отчетный период – до 25 числа следующего месяца;

за отчетный год – до 25 марта следующего года.

Основание: п. 3, 4 ст. 289 НК.

Декларация по УСН:

организаций – до 25 марта следующего года;

ИП – до 25 апреля следующего года.

Основание: п. 1 ст. 346.23 НК.

Декларация по ЕСХН за отчетный год – до 25 марта следующего года. Основание: пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК.

Декларация по налогу на имущество за отчетный год – до 25 марта следующего года. Основание: пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК.

Акцизная декларация за отчетный месяц – до 25 числа следующего месяца. Основание: п. 5 ст. 204 НК.

Как платить НДФЛ по-новому? Что учесть налоговым агентам?

По НДФЛ меняют не только сроки платежей, но и порядок расчетов с бюджетом. По правилам, налоговые агенты перечисляют сумму исчисленного и удержанного подоходного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты доходы налогоплательщику (п. 6 ст. 226 НК). То есть НДФЛ платят на следующий день после его удержания. И хотя срок перечисления НДФЛ с 1 января меняется, он до сих пор зависит от даты удержания налога (п. 13 ст. 2 263-ФЗ).

А вот правило, по которому датой фактического получения дохода в виде зарплаты признается последний день месяца, отменяют.

Теперь дата получения зарплаты – это дата выплаты денег физлицу или день передачи дохода в натуральной форме. Поэтому с 1 января 2023 года удерживаем налог не только с зарплаты, но и с аванса (п. 12 ст. 2 236-ФЗ).

Для расчетов с бюджетом важен период начисления и удержания налога. Чтобы налоговики зачли НДФЛ, налоговый агент направляет в ИФНС уведомление об исчисленном НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК в новой редакции). Уведомление подают в те же сроки, что и отчетность – 25 числа.

Вот новые сроки уплаты НДФЛ:

За период с 1 января по 22 января:

До 25 января – отправить уведомление о начисленном НДФЛ.

До 28 января – уплатить НДФЛ.

За период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца:

До 25 числа отчетного месяца – отправить уведомление о начисленном НДФЛ.

До 28 числа отчетного месяца – уплатить НДФЛ.

За период с 23 декабря по 31 декабря:

До последнего рабочего дня текущего года – отправить уведомление о начисленном НДФЛ и уплатить налог.

Появятся ли в 2023 году новые отчеты?

Еще одно важное изменение 2023 года – объединение ПФР и ФСС. 1 января 2023 года – официальная дата создания Фонда пенсионного и социального страхования РФ (ФЗ от 14.07.2022 № 236-ФЗ). Его еще называют единый Социальный фонд России или СФР.

Отчетность, которую страхователи раньше сдавали в ПФР и ФСС, упраздняют. То есть форм СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС и других отчетов по застрахованным лицам больше не будет. Вместо них страхователям придется сдавать единый отчет – сводную форму ЕФС-1.

В ЕФС-1 входят все упраздненные отчеты, но в обновленном виде. Единого срока представления отчета нет – каждый раздел будем сдавать в определенные даты. К примеру, отчет, заменяющий СЗВ-ТД, нужно сдавать:

на следующий рабочий день – если принимаете или увольняете работника, заключаете или расторгаете гражданско-правовой договор, приостанавливаете или возобновляете трудовой договор с мобилизованным;

до 25 числа следующего месяца – если переводите сотрудника на другую работу, оформляете ему электронную трудовую книжку вместо бумажной.

Раздел ЕФС-1, который заменит расчет 4-ФСС, надо сдавать каждый квартал – до 25 числа следующего месяца. Разделения сроков по бумажной и электронной отчетности больше нет. Часть ЕФС-1, заменяющую СЗВ-СТАЖ, будем подавать ежегодно до 25 января.

Подробнее про новый отчет читайте в статье «Новый отчет ЕФС‑1 с 2023 года: состав и особенности заполнения».

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М тоже отменяют. Теперь страхователи будут ежемесячно (до 25 числа) предоставлять персонифицированные сведения в ФНС. А налоговая передаст нужные данные в СФР и соцзащиту. Информации в персонифицированных сведениях немного: нужно указать ФИО, ИНН, СНИЛС и сумму выплат в пользу застрахованного лица.

Смотрите подробности о порядке заполнения персонифицированных сведений.