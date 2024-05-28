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Бухгалтерский аутсорсинг

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок

Парадокс: специалистов в стране много, но найти подходящего на определенный участок бухгалтерии — целый квест! Разбираемся, как гарантированно закрыть вакансию бухгалтера и прекратить текучку кадров.
Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок
Иллюстрация: Мое дело

Что сложного в поиске бухгалтера на участок

Почему найти нужного работника, особенно на конкретный узконаправленный участок, порой так сложно?

Казалось бы, зайдите на любой сайт по подбору персонала, там этих резюме — на любой вкус и цвет! Но во многих компаниях открытая вакансия может висеть месяцами, а нагрузка тем временем распределяется на плечи остального коллектива, особенно — на утомлённого работой главбуха.

А на форумах только и говорят, что о найме бухгалтеров:

  • Кто-то просто «прощупывает почву». Не все соискатели готовы перейти на новую работу. Они могут исследовать рынок, проверять востребованность компетенций — и узнают, сколько готовы заплатить другие работодатели. А вместо увольнения планируют попросить у своего руководства повышения зарплаты.

  • Можно «не сойтись» с соискателем по множеству параметров. Личный дисконнект, неудобное расположение офиса, неоправданные зарплатные ожидания, нет перспективы карьерного роста — всё это может стать причиной отказа в сотрудничестве.

Специалисты знают, что они востребованы — и не соглашаются на одну только нормальную зарплату:

  • Нет опыта на нужном участке. Если вы ищете специалиста на учёт основных средств, а потенциальный сотрудник проработал до этого 15 лет на расчёте зарплаты, его придется всему учить. Или хотя бы дать время, чтобы он освежил знания. Решайте сами, есть ли у вас на это дополнительное время и ресурсы. 

Та же история, когда фирма-работодатель ведет деятельность на ОСНО, откликаются соискатели только с опытом УСН. И вообще таких вариантов очень много.

  • Поиск ограничен регионом. В Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках ситуация с выбором получше. Но чем меньше населенный пункт, тем меньше хороших специалистов. И довольствоваться надо тем, что есть на рынке.

Есть реальное решение для работодателей, которые длительное время не могут закрыть бухгалтерскую позицию — частичный аутсорс.

«Моё дело Бухобслуживание» — это возможность делегировать привлечённому специалисту только часть работы: например кадровый учёт и расчёт зарплаты; ведение лизинговых операций или ответы на требования ФНС.

Как работает частичный аутсорс  

Вы можете передать ему те участки, с которыми «штатники» не справляются. И начать, например, с делегирования самой простой, рутинной, но легкопроверяемой работы.

Сервис «Моё дело» провел собственный независимый опрос среди компаний. По результатам исследования почти 96% главбухов готовы отдать некоторые участки своей работы узкопрофильному специалисту, который отвечает за конечный результат и качество работы.

Чаще всего руководители «расстаются» с: 

  • расчётом заработной платы и зарплатных налогов;

  • учётом основных средств и материалов; 

  • сопровождением лизинговых операций;

  • кадровым учётом.

Лучше делегировать профессионалам

  • функции, которые отнимают больше всего времени, чтобы освободить отдел бухгалтерии от рутины; 

  • супер-сложные задачи, которые требуют специфичных знаний — сделки ВЭД, лизинг, основные средства, управленческий учёт.

Главный бухгалтер получит дистанционную помощь в ведении выделенного участка бухгалтерии. Надёжный помощник будет учитывать не только требования закона, но и внутренние правила компании. Сроки для выполнения задач строго регламентированы договором. Вы всегда сможете отследить объём выполненных работ в ежемесячном отчёте. Если возникнут ошибки по вине аутсорсера, вы получите компенсацию штрафов: каждый клиент «Моего Дела» застрахован на 100 млн руб.   

Почему аутсорс лучше штатного бухгалтера на участке 

Не нужно никого искать. Вы сразу закроете вопрос с поиском и подбором квалифицированного персонала на вакантный участок. Вам не придётся тратить деньги и время на размещение объявлений, созвоны, проведение собеседований, тестирований, проверку знаний.

Особенно это удобно для тех, у кого нет собственного HR-а, а услуги рекрутингового агентства обходятся дорого.

У подрядчика, которому вы передадите участок бухгалтерии, уже есть нужные кадры. Остаётся только обсудить детали, согласовать круг обязанностей и заключить договор.

Временную замену тоже искать не придётся. Компания-подрядчик не уйдёт в отпуск, на больничный или в декрет. С ним не случится ничего незапланированного, из-за чего сгорят сроки, «зависнут» несданные отчёты, а контрагенты не получат вовремя платёж и начислят штрафы. 

Если произойдет форс-мажор, партнёр оперативно предложит равноценную замену.

Сервис «Моё дело» — это 500 профессиональных бухгалтеров. Есть возможность подобрать целую команду специалистов под вашу отрасль или выбрать частичный аутсорсинг под конкретные задачи.

Цена вопроса. Услуги крупной компании значительно дешевле, чем полноценная зарплата штатного сотрудника — даже без учёта взносов и НДФЛ.

  • Оклад бухгалтера на лизинговые операции стартует в Москве от 50 000 руб.

Тот же функционал «Моё дело Бухобслуживание» готовы взять в работу по текущим тарифам всего за 10 000 руб., если количество объектов лизинга — до 5 шт.

  • Бухгалтер по расчёту заработной платы в Москве получает в среднем 80 000–100 000 руб. 

Данные портала hh.ru

Аутсорсеры «Моё дело Бухобслуживание» ведут кадровый учёт с расчётом заработной платы и формированием отчётности — за 6 875 руб., если в штатном расписании 5 человек. Это экономия в 10–15 раз, и даже больше!

Калькулятор стоимости бухгалтерского обслуживания, которое нужно именно вашей компании, с учётом специфики деятельности и количества сотрудников — на сайте «Моё дело». 

Высокая квалификация сотрудника на участке. Аутсорсинговые компании всегда владеют актуальной информацией об изменениях в законах, специалисты проходят регулярное обучение и повышение квалификации. У штатных работников, как правило, такой возможности нет.

Ответственность за ошибки. Кто будет крайним, если ваш штатный бухгалтер допустит погрешность в отчётности? Конечно, сама компания и ответит рублём — придётся заплатить штрафы налоговой.

Клиенты «Моё дело Бухобслуживание» застрахованы от санкций со стороны контролирующих органов. Сервис сам платит штрафы, если вдруг его эксперты допустят ошибку. 

Если вам сложно найти хорошего бухгалтера и вы устали от текучки кадров, оптимальным решением будет передать участок в надёжную компанию. 

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