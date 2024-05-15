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Можно ли после банкротства открыть ООО

Можно ли после банкротства открыть ООО? Как восстановить деятельность ООО после финансовых трудностей? Ответы на эти вопросы даст наша новая публикация.
Можно ли после банкротства открыть ООО
Иллюстрация: Астрал

Как восстановить ООО после банкротства

Понятие банкротства установлено в Федеральном законе № 127-ФЗ. Если компания не выполняет свои финансовые обязательства, она может быть объявлена банкротом.

После завершения процедуры банкротства, когда организация ликвидируется в судебном порядке, она исключается из списков ЕГРЮЛ. 

Если компания успела погасить все долги до этого момента, заключила мировое соглашение и осталась в реестре, то возможно её восстановление. Однако если компанию уже исключили из реестра, то открыть бизнес заново невозможно. В случае обнаружения имущества у банкрота после исключения из реестра, который может использоваться для погашения части долга, акт об исключении может быть оспорен в суде.

Для возобновления деятельности общества с ограниченной ответственностью после банкротства необходимо принять решение о возбуждении апелляции, что могут сделать как кредиторы, так и другие заинтересованные стороны, чьи права нарушены в результате исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Что делать для открытия ООО после банкротства

Процесс признания акта о необоснованности исключения компании из реестра может быть сложным и затяжным. Для этого необходимо обратиться к специалистам, подать соответствующее ходатайство в Федеральную налоговую службу и предоставить необходимую документацию, подтверждающую основания для обжалования. Необходимо отметить, что, если процедура признания финансовой неспособности юридического лица была начата, но ещё не завершена окончательно, компания имеет возможность урегулировать задолженность и приостановить процесс, погасив все долги перед кредиторами. После этого необходимо принять меры, чтобы больше не оказываться в ситуации банкротства. Для этого следует:

  • распределить активы между сторонами, чтобы избежать возможного повторного банкротства. 

  • обновить свою маркетинговую стратегию и искать новые подходы к развитию бизнеса, с целью увеличения прибыли. 

  • обратиться к профессионалам для изучения юридических аспектов банкротства и оценки его влияния на учредителей и руководство.

Кроме этого, стоит рассмотреть возможность изменения структуры компании с целью повышения эффективности её деятельности.

Требования для повторного открытия предпринимательства

Признание физического лица банкротом не является преградой для продолжения предпринимательства. Получив статус банкрота, бизнесмен имеет право зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или создать общество с ограниченной ответственностью. Однако суд может наложить ограничения на предпринимательскую деятельность по результатам процедуры банкротства.

Сервис «Регистрация бизнеса» предлагает возможность открыть собственное дело без обращения в ФНС и оплаты государственной пошлины. Заполнение заявления займёт всего несколько минут, а ответ от налоговой службы придёт на указанный email. 

После банкротства предприниматель может стать участником ООО, но не будет иметь возможности влиять на принятие управленческих решений компании. После признания компании финансово несостоятельной её учредители сохраняют право заниматься коммерческой деятельностью без ограничений в своих правах.

Ограничение в правах учредителей после банкротства ООО

Банкротство лишает возможности занимать высокие должности и управлять ООО. В зависимости от сферы деятельности компании, ограничения на сроки этого запрета могут варьироваться: обычно это 3 года, но для финансовых организаций это может достигать 5 лет.

После банкротства ООО учредитель может столкнуться с ограничениями не только в связи с возможностью учредить новое юридическое лицо, но и в финансовом плане. 

Новый бизнес должен быть основан на средствах, полученных после признания банкротом. Чтобы избежать претензий со стороны кредиторов, необходимо заранее подготовить документы, подтверждающие регистрацию предприятия на эти средства. Учредитель не может быть назначен руководителем или директором в новой организации.

Итоги

После банкротства возникают ограничения в кредитовании, также банки неохотно сотрудничают с лицами, имеющими плохую кредитную историю. Однако банкротство ООО может быть не только способом избавиться от долгов законным путём, но и отличной возможностью для проведения реорганизации, пересмотра экономической стратегии. После процедуры банкротства возможно открытие нового ООО, поскольку банкроты сохраняют право на предпринимательскую деятельность, хотя существуют некоторые ограничения в их отношении.

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