Как сделать резерв отпусков в 1С: ЗУП

Резерв на оплату отпусков создаётся для того чтобы покрывать все будущие расходы на отпуск сотрудников, включая ежегодные отпуска и компенсацию за отпуск. В статье рассмотрим, как сделать резерв отпусков в 1С: Зарплата и управление персоналом в облаке.

Резерв на оплату отпусков, по сути это некая сумма, которую рассчитывают заблаговременно и которая потом тратится на различные расходы, связанные с отпуском сотрудников.

Настройки программы

Прежде чем приступать к оформлению резерва нужно выставить нужные настройки в конфигурации. Для этого перейдите в раздел «Настройка» — «Расчёт зарплаты» и выберите пункт «Использовать резервы по оплате труда».

Далее вернитесь в раздел «Настройка» и выберите «Организации» — Наименование вашей организации — вкладка «Учётная политика и другие настройки» — «Резервы по оплате труда». Нажав на ссылку, откроется новое окно, в котором необходимо создать новый резерв по кнопке «Создать».

Переходим к заполнению документа «Настройки расчета резервов по оплате труда»:

В поле «Резерв» выбираем название резерва. По умолчанию в программе уже есть резерв ежегодных отпусков, другие резервы нужно будет создать самостоятельно.

В строке «Вид резерва» нужно отметить один из пунктов, соответствующий выбранному резерву.

Далее указываем расчётный год, если оформляем резерв для вознаграждения за выслугу лет или резерв для ежегодной премии.

После этого заполняются две вкладки: бухгалтерского и налогового учёта. Их заполнение зависит от метода, которым формируется резерв: нормативного или МСФО.

По нормативному методу резерв состоит из ежемесячного процента отчислений и фонда оплаты труда начислений, причём процент отсчитывается от самого фонда. :

Резерв = Процент отчислений в месяц х Фонд оплаты труда начислений

Чтобы настроить список начислений, которые будут выплачиваться за счёт этого резерва, перейдите по ссылке «Расчётная база» во вкладке бухгалтерского учёта и выберите начисления по кнопке «Добавить». Если резерв формируется и по налогу на прибыль, то во вкладке налогового учёта требуется отметить поле «Формировать резерв» и указать предельную сумму отчислений в резерв.

По методу МСФО можно более точно настроить формирование резерва. Для этого выберите «МСФО (по правилам вида расчета)» во вкладке бухгалтерского учёта и заполните табличную часть.

Выберите нужный вид отпуска или расчёта по кнопке «Добавить». Здесь же можно настроить как этот вид будет учитываться при начислении резерва — для организации, конкретного подразделения или определённой должности. Подразделение или должность можно выбрать по одноименной ссылке в табличной части.

После этого нажмите на значок формулы, чтобы создать новую или изменить существующую формулу расчёта резерва. Также можно выбрать значения для тех показателей, у которых указан признак «Вводится при расчёте» в документе начисления.

При формировании резерва и в налоговом учёте выберите пункт «Формировать резерв» и один из методов начисления:

«Нормативный» . Нужно указать процент отчислений от расчётной базы, который будет каждый месяц начисляться в резерв. А также указать максимальный размер таких отчислений.

«По настройкам БУ». При выборе этого метода формирование резерва будет одинаковым как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте. Здесь также можно установить максимальный размер отчислений в резерв.

Как рассчитать сумму отчислений в резерв за месяц

Сделать это можно в разделе «Зарплата» — «Резервы по оплате труда» — «Создать» — «Начисление».

Важно: Рекомендуется создавать документ для расчёта резерва после создания документа начисления зарплаты и взносов за месяц.

В открывшемся документе отчисления будут рассчитаны согласно настройкам, которые мы задали ранее. Укажите месяц расчёта резерва, конкретную компанию, если в базе их несколько, и тот резерв, который нужно рассчитать.

Нажмите «Заполнить», чтобы сформировать резерв. В его сумму войдут начисления сотруднику, взносы и выплаты за счёт резерва в выбранном месяце.

Рассмотрим все вкладки документа:

«Начисление» — показывает, сколько было начислено средств в резерв в текущем месяце.

«Взносы» — сколько взносов было рассчитано с начислений в резерв.

«Расчёт обязательств и резервов» — расчёт суммы резерва для отражения в учёте.

«Обязательства и резервы по сотрудникам» — итоговые суммы резерва.

«Обязательства и резервы (сводно)» — сводные суммы для формирования проводок при передаче данных в бухгалтерскую программу.

После отражения всех сумм можно распечатать справку-расчёт резервов по кнопке «Печать».

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