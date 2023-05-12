Иногда складывается ситуация, когда ИФНС пришла к вам с проверкой, провела ее — но для того, чтобы вынести решение о привлечении к ответственности собранной информации не хватило. Или налогоплательщик с возражениями представил сведения, которые нужно проверить. В этом случае налоговики проводят дополнительные мероприятия налогового контроля.

Дополнительные мероприятия налогового контроля. Что это?

Это форма налогового контроля, которая проводится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, чтобы подтвердить и обосновать уже выявленные в ходе проверки нарушения.

Такое решение принимается налоговиками, когда им не хватает доказательств для привлечения компании или ИП к налоговой ответственности по выявленным нарушениям либо если налогоплательщиком представлены возражения на акт проверки.

Отсюда следует главное правило применения этой формы налогового контроля: подтверждение уже выявленных нарушений, но не поиск новых.

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Когда и кто принимает решение о проведении допмероприятий

Решение о проведении мероприятий налогового контроля вправе вынести либо руководитель соответствующей налоговой инспекции, либо его заместитель. Согласно ст. 101 НК в решении должны быть указаны причины, послужившие основанием для назначения допмероприятий, и их перечень с указанием того, что конкретно нужно проверить.

Назначение дополнительных мероприятий возможно только в связи с уже проведенной проверкой (камеральной или выездной) — по результатам рассмотрения возражений на акт проверки, в котором зафиксированы соответствующие нарушения. Простыми словами — нельзя назначить допмероприятия, если проверка еще идет.

Виды дополнительных мероприятий налогового контроля

Перечень дополнительных мероприятий налогового контроля включает в себя:

Указанный перечень является исчерпывающим, но по своему усмотрению ИФНС может также провести выемку документов, осмотреть территорию налогоплательщика и его помещения, либо привлечь к проверке специалистов.

Несмотря на то, что указанные мероприятия не отражены в качестве таковых в НК, в настоящий момент сложилась положительная судебная практика в пользу налоговых органов. Суды признают правомерным включение этих проверок в состав дополнительных мероприятий налогового контроля (постановление АС Поволжского округа от 14.02.2017 № Ф06-17683/2017).

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Срок проведения допмероприятий налогового контроля

Ограничений по количеству допмероприятий налогового контроля НК не устанавливает, но все они должны быть проведены в четко установленный законом срок.

Он не может превышать (п. 6 ст. 101 НК):

Одного месяца , с даты вынесения соответствующего решения — в общем случае.

Двух месяцев — при проверке консолидированной группы налогоплательщиков и некоторых иностранных организаций.

В течение этого срока инспекция должна успеть направить налогоплательщику требование о предоставлении документов, назначить экспертизу, провести допрос свидетелей.

Продлевать эти сроки проверяющие не вправе, поэтому, если по их истечении они направят вам какие-то дополнительные документы, их не следует принимать к рассмотрению — на это отдельно обратил внимание Верховный Суд еще в 2013 году (п. 27 постановление Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Но, в то же время, продление сроков проведения допмероприятий само по себе не является основанием для отмены решения по проверке (п. 3 Письма Минфина от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400).

Документальное оформление результатов дополнительных мероприятий налогового контроля

По итогам проведения дополнительных мероприятий в течение 15 дней с момента их окончания должностные лица, которые их проводили, составляют дополнение к акту первоначальной проверки. В нем среди прочего обязательно должны содержаться:

даты начала и окончания дополнительных мероприятий;

перечень таких мероприятий;

полученные дополнительные доказательства;

выводы со ссылками на нормы налогового законодательства;

предложения по устранению выявленных налоговых правонарушений.

Направить дополнение к акту налогоплательщику инспекторы должны не позднее, чем в течение пяти рабочих дней с момента его составления.

В свою очередь, вы сможете ознакомиться с дополнением, а также подготовить и представить свои возражения на него за 15 рабочих дней с даты их получения. Вместе с возражениями обязательно подайте подтверждающие вашу позицию документы (п. 6.1 и п. 6.2 ст. 101 НК).

По результатам рассмотрения возражений ИФНС будет вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ней.

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