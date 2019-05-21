Снимаете жилье для сотрудников? Как быть с НДФЛ

Добрый день, коллеги.

В течение последних нескольких лет на семинарах я повторяю: «Если компания арендовала квартиры для своих иногородних сотрудников, то не надо платить НДФЛ и страховые взносы в части, касающейся НДФЛ».

Я ссылаюсь на «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).

На семинарах я объясняю, что данная компенсация не является заработной платой. Соответственно НДФЛ и cтраховые взносы начисляться не должны. По начислению НДФЛ и страховых взносов я ссылаюсь на разные судебные решения.

В письмах Минфина и ФНС России говорится, что налоговики и сотрудники Минфина обязаны учитывать позицию Верховного и Конституционного суда. Также они обязаны следовать этой позиции. И если письма и разъяснения Минфина и ФНС противоречат позиции высшей судебной инстанции, то в этом случае разъяснения и письма Минфина не действуют.

В письме Минфина от 6 марта 2019 года № 03-15-07/14672 говорится, что компенсация расходов по найму жилых помещений – заработной платой не является. Страховые – ноль, НДФЛ – ноль. Но сам Минфин делает другой вывод. Поскольку компенсация расходов по найму жилых помещений работникам осуществляется работодателем на основе локального нормативного акта организации, а не в соответствии с законодательством РФ, то такая компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. Налоговики эту позицию подхватывают и своим письмом от 22 марта 2019 года №БС-4-11/5192@ направляют письмо Минфина по всей стране всем налоговикам с требованием ужесточить требования к бизнесменам и начать их выполнение. То есть 6 марта выходит письмо Минфина, 14 марта выходит определение Верховного суда, а 22 марта – письмо ФНС. Зная что Верховный суд освобождает эти суммы от страховых взносов, тем не менее, вот уколоть же надо, вы понимаете? Отсылают это письмо.

Напомню, налоговики и Минфин говорят нам, что на основе локального нормативного акта организации (обязательно согласованный с профсоюзами и с ссылкой в коллдоговоре) вы не можете выдавать эти деньги сотрудникам для аренды жилые помещения. Также, что это является зарплатой и необходимо платить страховые.

Все судебные инстанции вплоть до Верховного суда, исходили из того, что установленные на основании локального акта организации, спорные компенсационные выплаты носят социальный характер. Несмотря на то, что они произведены в связи с наличием трудовых отношений, данные выплаты не обладают признаками заработной платы, поскольку не являются оплатой труда (вознаграждением за труд). Также они не относятся к стимулирующим выплатам, не зависят от квалификации работника, должности, качества, количества и условия выполнения работником своих обязанностей.

Факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками сам по себе не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда. Спорные выплаты не являются объектами обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления. Чувствуете эту странность? Есть документы, где налоговики и Минфин пишут, что их письма – это «ничто» в сравнении с решением Верховного суда. Также, что все налоговые инспекции страны обязаны соблюдать решения Верховного суда и писать письма, которые бы не противоречили таким решениям. Налоговики это знают.

14 марта Верховный суд принял решение, что такие выплаты от страховых взносов освобождаются. А 22 марта 2019 ФНС утверждает: «Нет, заплати». Давайте, наконец, договоримся о единых правилах, но при этом, чтобы они соответствовали закону.

В п. 7 ст. 3 НК РФ сказано: «Любые сомнения и противоречия в толковании законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщиков». Дорогие чиновники, пожалуйста, начните толковать любые сомнения и противоречия в законодательстве о налогах и сборах и страховых взносах в пользу налогоплательщика, потому что так предписывает и приказывает закон. Раз уж есть те, кто вас кормит, поит и обувает, и есть закон, в соответствии с которым вы обязаны трактовать сомнения в его пользу, давайте соблюдать закон.

Спасибо и удачи в делах.