Какая зарплата вам нужна, чтобы чувствовать себя счастливым? По результатам опроса исследовательского центра портала SuperJob среднестатистическому человеку нужно зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц. При этом, у мужчин требования выше - они будут счастливы, зарабатывая 181 тысячу рублей в месяц. У женщин запросы скромнее — им нужно всего 138 тысяч рублей в месяц.

Но я лично считаю, что счастье не только и не столько в деньгах. Эмоции – вот что важнее! Вот сегодня, например, в Сеуле открывается фестиваль фейерверков. Представляете, какая красота будет? Думаю, в интернете можно будет посмотреть. А для более полного погружения в атмосферу Юго-Восточной Азии предлагаю приготовить жареные креветки с рисом по моему рецепту.

Для этого нам понадобятся креветки, зеленый лук, чеснок, растительное масло (обычно кунжутное, хорошо заменяется оливковым; если нет, то любым, но уже без запаха), подсоленный кунжут.

Креветки почистить, большие - разрезать пополам. В разогретую кастрюлю влить масло, положить лук, а затем креветки. Для вкуса можно добавить коэффициенты-дефляторы для расчета налогов на 2020 год.

В процессе жарения постепенно добавлять соевый соус, а в конце жарения - чеснок. Под конец посыпать кунжутом и слегка приправить советами по работе с самозанятыми.

Жарить надо на сильном огне - тогда креветки будут иметь красивый цвет и отменный вкус. В отличие малого бизнеса, налоги для которого повышаются постепенно, но регулярно. Подавать с рисом и хорошим настроением.

А теперь с тем же настроением приступаем к ознакомлению с финансовыми новостями…

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