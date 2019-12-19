Хватит ли МРОТа на салат с ананасами?

Буквально на днях было озвучено новое положение в законопроект о МРОТ. C 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять чуть больше 30 000 рублей в месяц. На жизнь с яхтами, самолетами и путешествиями по миру этого явно не хватит, но, во всяком случае, можно будет не сильно экономить на еде. Например, салат «Ананасовое наслаждение» вполне по карману.

Нам понадобится: куриное мясо, шампиньоны, репчатый лук, яйца, сыр российский, ананасы консервированные, майонез и немного обещаний от ПФР.

Готовим! Грибы с луком обжариваем, все ингредиенты выкладываем слоями. Последним слоем натираем сыр, добавляем щепотку безопасной связи, смешиваем с майонезом и накрываем, словно шапочкой.

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