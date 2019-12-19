Хватит ли МРОТа на салат с ананасами?

Буквально на днях было озвучено новое положение в законопроект о МРОТ. C 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять чуть больше 30 000 рублей в месяц. На жизнь с яхтами, самолетами и путешествиями по миру этого явно не хватит, но, во всяком случае, можно будет не сильно экономить на еде. Например, салат «Ананасовое наслаждение» вполне по карману.
Нам понадобится: куриное мясо, шампиньоны, репчатый лук, яйца, сыр российский, ананасы консервированные, майонез и немного обещаний от ПФР.
Готовим! Грибы с луком обжариваем, все ингредиенты выкладываем слоями. Последним слоем натираем сыр, добавляем щепотку безопасной связи, смешиваем с майонезом и накрываем, словно шапочкой.
А теперь самое время перейти к новостям за последнюю неделю.
Спрашивали — отвечаем...
- Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег
- Можно избавиться от ИНН или он в крови?
- В каких регионах 31 декабря будет выходным
- Два основных места работы по двум трудовым книжкам: что за это грозит
Новости из ИФНС
- ФНС утвердила новый порядок сдачи бухотчетности
- ФНС наградили за мобильное приложение «Мой налог»
- ФНС эксплуатирует Деда Мороза
Узнайте, как...
- Работодателей будут наказывать за ошибки в электронных трудовых
- Минфин предлагает копить на пенсию советским методом
- Повысят доверие бизнеса к силовикам
- Учитываются расходы по организации форумов
Внимание!
- ПФР предупредил о рисках потерять весь стаж из-за электронных трудовых книжек
- Для работодателей введут новые обязанности и новые штрафы
- Путин подписал закон о регионах с новым налогом: что надо об этом знать
Не может не радовать!
- Еще одну прачку для отмывания прикрыли
- Дождались! Отменяют декларацию по УСН
- Сбербанк все-таки запустил платформу для краудлендинга
Ууппсс...
- В новом КоАП штрафы для бизнеса вырастут в десятки раз
- Прокурор из Оренбурга требует забанить «Клерк»
- Налоговики участвуют в поквартирных рейдах
А что? А вдруг?
- Состав потребительской корзины сильно изменится. Будет много мяса, рыбы, мобильники и ноутбуки
- Москва придумала, куда свезти свой мусор
- Путин пообещал подумать о снижении налогов
О как!
- С 2021 года МРОТ будет 31 087 рублей
- Налоговики запрещают ИП уменьшать налог по УСН на прошлогодние взносы
- Чем меньше зарабатывает человек, тем больше он платит налогов
Понемногу о разном...
- Назван срок отмены отчетности по УСН
- Срок введения обязательной маркировки лекарств отложили
- Банк «Открытие» нарисовал зарплатным клиентам тысячи левых кредитов
До чего дошёл прогресс!