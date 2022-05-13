Отсрочка по взносам и УСН, трудовые договоры через Госуслуги, параллельный импорт и рецепт для душевного покоя бухгалтера

Вот и Дефицита кассовой ленты больше нет. Поэтому за невыдачу чеков будут штрафовать. Наше спокойствие не поколеблет даже требование налоговиков ставить в декларации по НДС несуществующий код. А уж по поводу планов считать по новому налог на прибыль по обособкам даже говорить не стоит.

Для укрепления душевного покоя предлагаем приготовить салат «Фейерверк». Нам понадобится 2 авокадо, апельсин, банан, ананас, сок лимона, мед, зелень сельдерея. Все ингредиенты нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лимона, добавляем мед и измельченный сельдерей (зелень). Богатый аминокислотами салат способствует выработке гормонов счастья.

Теперь, когда гормоны счастья выработаны, можно окунуться в повседневную жизнь.

Важно!

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