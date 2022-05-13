Отсрочка по взносам и УСН, трудовые договоры через Госуслуги, параллельный импорт и рецепт для душевного покоя бухгалтера

Вот и Дефицита кассовой ленты больше нет. Поэтому за невыдачу чеков будут штрафовать. Наше спокойствие не поколеблет даже требование налоговиков ставить в декларации по НДС несуществующий код. А уж по поводу планов считать по новому налог на прибыль по обособкам даже говорить не стоит.
Для укрепления душевного покоя предлагаем приготовить салат «Фейерверк». Нам понадобится 2 авокадо, апельсин, банан, ананас, сок лимона, мед, зелень сельдерея. Все ингредиенты нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лимона, добавляем мед и измельченный сельдерей (зелень). Богатый аминокислотами салат способствует выработке гормонов счастья.
Теперь, когда гормоны счастья выработаны, можно окунуться в повседневную жизнь.
Важно!
- Через Госуслуги можно будет подписывать электронные трудовые договоры.
- Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал продлили до 13 мая.
- Стало известно, какие товары можно будет ввозить через параллельный импорт.
- Кому дали отсрочку по взносам и УСН: таблица.
- Налог на прибыль по обособкам будут считать по-новому.
- Налоговики начали рассылку бизнесу сообщений по транспортному и земельному налогам.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Добровольное страхование имущества входит в расходы по налогу на прибыль.
- Сотрудники на всякий случай берут больничные, а потом бухгалтер не знает, что с ними делать.
Обращаем внимание
- Действительную стоимость доли при выходе участника ООО пока можно не выплачивать.
- Новую отчетность будут сдавать театры, библиотеки, музеи, клубы.
- После присоединения одной компании к другой база по НДФЛ и взносам идет с нуля.
- При изменении физпоказателей налог по ПСН пересчитают. Но надо подать заявление.
- Записывать электронную подпись на обычную флешку нельзя.
Для информации
- Какую зарплату надо иметь айтишникам для льготной ипотеки в 2022 году: таблица по всем регионам.
- Документы о прибыли КИК пока можно не сдавать. Но налоговики все равно будут их спрашивать.
- Белым компаниям будет проще выиграть торги в госзакупках.
- Как узнать, какие налоговые льготы и кредиты положены компании. Новый сервис.
- Компенсационные выплаты предлагают исключить из МРОТ.
- По медицинской деятельности можно применять налог на прибыль 0%.
В планах
- Валютные правила хотят поменять.
- Реестр аккредитованных IT-компаний пересмотрят.
- Минцифры обещает снизить долю выручки с 90 % до 70 % для льгот IT-компаний. Но пока не снизили.
- В Госдуме предложили увеличить отпуск с 28 до 35 дней.
Упс...
- Предлагают регистрировать обособки, даже если там нет рабочих мест.
- Россияне не могут заплатить налоги с зарубежных доходов. Иностранные банки не переводят деньги в ФНС.
- Продавцы обуви за месяц миллион раз нарушили правила маркировки.
- TeamViewer полностью уходит из России.
- IKEA может не вернуться в Россию до конца лета.
О как!
- Уходящим из России компаниям предложили выплачивать сотрудникам 9-месячное пособие.
- За год бизнес стал платить почти на 40 % больше налогов.
- Из-за отсрочки по страховым взносам фонды получат из бюджета почти 1,7 трлн рублей.
Квартирный вопрос
- Если общая квартира супругов перешла в личную собственность жены, по НДФЛ ничего не меняется.
- Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года.
- На подаренную квартиру имущественный вычет не дадут.
- При покупке квартиры у близких родственников имущественный вычет не дадут.
- Через 3 года можно продать старую квартиру без НДФЛ, даже если недавно появилась новая квартира.
- Вдова может через 3 года продать квартиру мужа без НДФЛ.
- При покупке новой квартиры семья может продать старую без НДФЛ.