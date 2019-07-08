Взносы для ИП изменятся. АСК НДС-2 – пустышка, а не страшный зверь. Неделя на «Клерке»

Предприниматели на упрощенке будут платить взносы по-другому. Никакой устрашающей махины по контролю за НДС онлайн у налоговиков на самом деле нет. Налоговики обнаглели с запросами при встречках. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. ИП на УСН будут платить 1-процентные взносы по-новому;
2. Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек;
3. Новое пособие на детей до 3 лет введут с 2020 года. А по слухам, оно уже есть. Не верьте;
4. В рамках встречки налоговики требуют штатное расписание и еще много чего;
5. Что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога: советы от ИФНС.
Темы недели
1. Почему с НДС будет еще долго бардак: АСК НДС-2 как большая показуха.
Мелкий и средний бизнес могут ещё долго спать спокойно.
И еще посмотрите, как отстаивать свою позицию по контрагентам на допросах.
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Ура! У «Клерка» первый вебинар. Расскажем все про отчетность за полугодие и другие новинки 2019.
«Ночной бухгалтер»
За 1 июля: Налоговики рассказали, как реагировать на их требования о липовых долгах;
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