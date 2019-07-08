Клерк.Ру

Взносы для ИП изменятся. АСК НДС-2 – пустышка, а не страшный зверь. Неделя на «Клерке»

Предприниматели на упрощенке будут платить взносы по-другому. Никакой устрашающей махины по контролю за НДС онлайн у налоговиков на самом деле нет. Налоговики обнаглели с запросами при встречках. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. ИП на УСН будут платить 1-процентные взносы по-новому;

2. Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек;

3. Новое пособие на детей до 3 лет введут с 2020 года. А по слухам, оно уже есть. Не верьте;

4. В рамках встречки налоговики требуют штатное расписание и еще много чего;

5. Что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога: советы от ИФНС.

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Темы недели

1. Почему с НДС будет еще долго бардак: АСК НДС-2 как большая показуха.

Мелкий и средний бизнес могут ещё долго спать спокойно.

2. Бухгалтеров обделили пенсией.

Бухгалтеры, кассиры и экономисты не вошли в список профессий, дающих право на доплату к пенсии. Обидно!
Принято считать, что основные налоговые риски сопутствуют договорам, заключенным с поставщиками. Сейчас набирает обороты и другая практика.

И еще посмотрите, как отстаивать свою позицию по контрагентам на допросах.

Будут ли проверки?
 
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Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. 10 новых поправок в Налоговый кодекс;

2. Минсельхоз отбирает у людей грибы и ягоды для экспорта?

3. Новая схема мошенников грозит пострадавшим тюрьмой;

4. Кому по запрету ЦБ не дадут кредит свыше 10 тыс. рублей.

Ура! У «Клерка» первый вебинар. Расскажем все про отчетность за полугодие и другие новинки 2019.

«Ночной бухгалтер»

За 1 июля: Налоговики рассказали, как реагировать на их требования о липовых долгах;

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Важные статьи

1

Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2019 года

2

Как разносить расходы в программе, чтобы на затратных счетах не болтались хвосты

3

Данные соцсетей как доказательство в спорах с сотрудниками

4

Минфин меняет практику заполнения платежных поручений по НДФЛ

5

РСВ за полугодие 2019: особенности заполнения и частые ошибки

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Интересные посты в блогах

1

Разместили вакансию в интернете? Будете ежемесячно отчитываться в Центр занятости населения!

2

Внимание! Разыскивается идеальный бухгалтерский учет

3

МойСклад: пять плюсов. Без стеснения

4

Что меняется для бизнеса и граждан с июля 2019 года

5

Налоговикам официально запретили проверять самозанятых (даже если они ИП)

6

Штрафы и ККТ: распространенные нарушения предпринимателей

7

Через «1С:УНФ» можно создать шикарный сайт. И бесплатно

8

Когда в компанию могут прийти из полиции

На пообсуждать

1. Голосовой помощник Сбербанка может подсказывать мошенникам?

2. Выплаты по договорам ГПХ в РСВ: включать или не включать;

3. Работодателей хотят обязать индексировать зарплату из-за повышения цен на услуги ЖКХ.

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Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 9 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
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