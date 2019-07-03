Через «1С:УНФ» можно создать шикарный сайт. И бесплатно

У отличной учетной программы помимо прямых функций обязательно должны быть дополнительные инструменты, без которых бизнесу уже никак. В этот раз мы расскажем еще об одной возможности программы, за счет которой компания может экономить деньги – через «Управление нашей фирмой» можно создать любой сайт. Современный, красивый и правильный.

Почему лучше создавать сайт из учетной программы

Аппетиты разработчиков сайта зависят от типа интернет-ресурса, который вам требуется. Цены на сайт-визитку начинаются от 5 тыс. рублей. Сайт интернет-магазина стоит минимум 20 тыс. рублей, официальный сайт компании – от 25 тыс. рублей. В каждом случае это стартовая цена, которая сразу повышается, когда просишь сделать сайт интерактивным, ввести новые модули или подключить аналитику. А процесс растягивается от 3-4 дней, до полугода.

Чтобы найти надежного разработчика, нужно самому неплохо разбираться в дизайне и раскрутке сайтов. Иначе можно заплатить за продукт, который будет формально висеть в интернете, но не сможет ни прибыль приносить, ни поддерживать авторитет компании.

1С сотрудничает в компанией UMI.ru – передовой платформой для создания сайтов.

Все сайты, которые можно создать через учетную программу, максимально удобны для людей. Структура проста в освоении для сотрудников компании, которые будут администрировать сайт и удобна для ваших будущих клиентов.

Сайт создается в один клик. А управление настолько продумано, что типовая операция выполняется через несколько кликов мышью и занимает незначительное время, не больше минуты! Обновлять и поддерживать сайт «нарисованный» частным мастером на деле дешевле, но часто оборачивается головной болью и непрекращающимся потоком платежей. Через 1С вы создаете сайт вообще бесплатно, и гарантировано защищены от таких сложностей. Плюс к этому пользуетесь множеством обязательных для сайта опций.

Включены все инструменты, чтобы анализировать продуктивность сайта и оптимизировать его для продвижения в интернете. Вы не тратите дополнительных денег, а получает сайт, который гарантированно отлично индексируется поисковыми системами.

Сайт и ваша учетная программа полностью интегрированы

То есть данные учетной программы экспортируются на сайт компании. Данные сайта импортируются в учетную систему. Вся информация летает по маршруту «туда-обратно» в режиме «моментально». Так, к примеру, не возникает глупых заминок, когда на сайте достаточное количество товара, а на складе его фактически нет. Из учетной программы на сайт переносятся товары, цены, картинки продукции. Корзина покупки, сформированная на сайте, передается в 1С как документ «Заказ покупателя». Оформлять заказ удается в три раза быстрее, потому что все данные уже проставлены в документах, по новой ничего вбивать не нужно.

Вы полностью защищены от возможной хакерской атаки по заказу конкурентов. 1С за вас выбрала надежного подрядчика, который настроил аудит безопасности так, чтобы за пару минут находить уязвимости в программных продуктах.

Сайты UMI работают максимально быстро даже при высокой нагрузке. Компания занимает только 1 или 2 места в различных рейтингах популярности на российском рынке платформ для создания сайтов.

Сайт компании сможет принимать онлайн-оплату. Платформа UMI интегрирована со множеством популярных сервисов, без которых сегодня не получается вести конкурентный бизнес: Яндекс.Маркет, МойСклад, Яндекс.Деньги, RBK Money, ROBOKASSA, Деньги Online, PayOnline, PayAnyWay, AcquiroPay. Чтобы наладить контакт с покупателями через Вконтакте, можно легко настроить прием платежей из этой социальной сети. Сайты можно даже интегрировать с системой Почты России.

Сайт помогает грамотно управлять вниманием покупателей. На вашем сайте будут работать инструменты для анализа поведения посетителя на сайте, чтобы показать интересные конкретно ему баннеры. Без этого сайт работает неэффективно. Когда таргетинг настроен неправильно, клиент либо покидает сайт без оплаты, либо злится от назойливого и ненужного предложения.

Как создать сайт через 1С «УНФ»

Приготовьтесь! На это у вас уйдет целых пять минут!

Пройдите в меню «Компания», нажмите «Сайт компании». На следующем шаге потребуется заполнить контакты компании: название организации, адрес, телефон, e-mail.

Потом выберете тип сайта, например, интернет-магазин, сайт компании или частного специалиста. Если вы делаете второй сайт, всю информацию можно «подтянуть» с первого сайта.

Нажмите «Создать сайт» и подождите несколько минут. Сайт откроется в окне браузера. Чтобы редактировать сайт, в меню «Компания – Сайт компании – Открыть сайт» выберите из списка «Открыть админзону». Теперь можно заполнить раздел «Доставка и оплата», «Фотографии товаров», «Новости».

Через учетную программу вам доступно 550 шаблонов для оформления сайта. Выбрать один – наверное, самая большая сложность на пути создания сайта. Все шаблоны отвечают современным требованиям. Вы можете выбрать любой образ, а когда захотите – поменяете его. Другие разработчики не могут предложить неограниченную мультисайтовость, мультидоменность и мультишаблонность