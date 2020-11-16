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Очень много нового: поправки в НК, реквизиты для уплаты налогов, правила отчетности. Неделя на «Клерке»

Предновогодний марафон трансформаций: закон с поправками в НК, новые правила заполнения и сдачи отчетности, регистрации компаний и многое другое за неделю на «Клерке».

Темы недели: кто на новенького

Особый топчик: С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов во всех регионах!

Изменятся также:

Про реконструкцию

Кассация отказала в налоговой реконструкции при расчете налога на прибыль.

Про каникулы

Про треш недели

  1. Главбух захотела прибавку к зарплате либо уволиться. Её теперь хотят уволить по статье
  2. Налоговики при камералке хотят оборотно-сальдовые ведомости за три года.
  3. Компании оштрафуют на 300 тысяч, если сотрудники на корпоративе потанцуют.
  4. Опубликован новый проект по прямым выплатам из ФСС. Сбились со счета поправкам Минтруда. 

Про Нет

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Обзор интернет-бухгалтерий 2020-2021

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«Ночной бухгалтер»

За 9 ноября: Каким родителям будут больше платить за детей;

За 10 ноября: В компании из-за 1С стали приходить полицейские с обысками?;

За 11 ноября: Революция в ПСН. Переход с ЕНВД станет легче?;

За 12 ноября: Кому отменят обязательный аудит. И почему очередные налоговые каникулы не понравятся бизнесу;

За 13 ноября: Прокурорских проверок малого бизнеса не будет.

 

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