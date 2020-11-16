Очень много нового: поправки в НК, реквизиты для уплаты налогов, правила отчетности. Неделя на «Клерке»

Предновогодний марафон трансформаций: закон с поправками в НК, новые правила заполнения и сдачи отчетности, регистрации компаний и многое другое за неделю на «Клерке».

Темы недели: кто на новенького

Особый топчик: С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов во всех регионах!

Изменятся также:

Про реконструкцию

Кассация отказала в налоговой реконструкции при расчете налога на прибыль.

Про каникулы

Про треш недели

Про Нет

ТОП-5 статей (и все тоже про изменения)

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Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор нового закона.

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Изменения законодательства с 2021 года для бухгалтера.

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Путевые листы придётся заполнять по-новому.

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Может ли бухгалтер в возрасте «угнаться» за новшествами в налоговом законодательстве?

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Обзор интернет-бухгалтерий 2020-2021

ТОП-5 из блогов

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Прием и увольнение сотрудника с электронной трудовой книжкой.

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Субсидиарная ответственность: что это? Простыми словами.

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Самозанятому аннулировали учет на НПД: что делать дальше.

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Бухгалтер на фрилансе: как искать клиентов и продвигать себя.

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Штрафы стали больше: за нарушение правил и сроков хранения документов придется поплатиться.

«Ночной бухгалтер»

За 9 ноября: Каким родителям будут больше платить за детей;

За 10 ноября: В компании из-за 1С стали приходить полицейские с обысками?;

За 11 ноября: Революция в ПСН. Переход с ЕНВД станет легче?;

За 12 ноября: Кому отменят обязательный аудит. И почему очередные налоговые каникулы не понравятся бизнесу;

За 13 ноября: Прокурорских проверок малого бизнеса не будет.

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