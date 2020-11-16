Очень много нового: поправки в НК, реквизиты для уплаты налогов, правила отчетности. Неделя на «Клерке»

Предновогодний марафон трансформаций: закон с поправками в НК, новые правила заполнения и сдачи отчетности, регистрации компаний и многое другое за неделю на «Клерке».
Темы недели: кто на новенького
- Госдума приняла большой закон об очередных изменениях в Налоговый кодекс.
- Налоговики смогут признавать отчетность непредставленной.
- Данные о движимом имуществе обязали вносить в декларацию, хотя налогом оно не облагается.
Особый топчик: С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов во всех регионах!
Изменятся также:
- Принцип формирования реестра МСП.
- Правила взыскания налоговой задолженности с физлиц.
- Формы по регистрации компании.
Про реконструкцию
Кассация отказала в налоговой реконструкции при расчете налога на прибыль.
Про каникулы
- Мораторий на плановые проверки бизнеса хотят продлить.
- Налоговые каникулы для МСП продлили до конца года. Обязательно прочтите, потому что эта новость чуть было не попала в следущий блок.
Про треш недели
- Главбух захотела прибавку к зарплате либо уволиться. Её теперь хотят уволить по статье
- Налоговики при камералке хотят оборотно-сальдовые ведомости за три года.
- Компании оштрафуют на 300 тысяч, если сотрудники на корпоративе потанцуют.
- Опубликован новый проект по прямым выплатам из ФСС. Сбились со счета поправкам Минтруда.
Про Нет
- Как вежливо отказать контрагенту, который просит РСВ, декларацию по НДС, КУДиР?
- Как правильно расстаться с сотрудником и организовать передачу дел, чтобы потом не было мучительно больно?
ТОП-5 статей (и все тоже про изменения)
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Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор нового закона.
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Изменения законодательства с 2021 года для бухгалтера.
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Путевые листы придётся заполнять по-новому.
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Может ли бухгалтер в возрасте «угнаться» за новшествами в налоговом законодательстве?
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Обзор интернет-бухгалтерий 2020-2021
ТОП-5 из блогов
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Прием и увольнение сотрудника с электронной трудовой книжкой.
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Штрафы стали больше: за нарушение правил и сроков хранения документов придется поплатиться.
«Ночной бухгалтер»
За 9 ноября: Каким родителям будут больше платить за детей;
За 10 ноября: В компании из-за 1С стали приходить полицейские с обысками?;
За 11 ноября: Революция в ПСН. Переход с ЕНВД станет легче?;
За 12 ноября: Кому отменят обязательный аудит. И почему очередные налоговые каникулы не понравятся бизнесу;
За 13 ноября: Прокурорских проверок малого бизнеса не будет.
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