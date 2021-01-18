Почему работу ФНС умом не понять. Очень много нового в 2021. Первая рабочая неделя на «Клерке»

Только-только праздники закончились, а уже на бедных бухгалтеров (да что там, на всех нас с вами) свалилось столько нового, что даже немного хочется обратно в 2020й.
Темы недели
Как вообще понимать действия налоговиков в некоторых ситуациях? Кто из нас только не задавался этим вопросом. В Госдуме сказали: то, что делает ФНС, за гранью человеческого понимания. Не верите, можете почитать тут.
Теперь обзор самого важного, что вы могли не заметить:
- Журнал учета трудовых книжек с сургучной печатью отменяется
- «Пострадавшим» ИП уменьшили фиксированные взносы за 2020 год. Но если у ИП большой доход, никакой льготы нет
- Утверждены новые формы для патентной системы налогообложения. Но самой нужной так и нет
- С 2021 года сумму взносов по временной нетрудоспособности нельзя уменьшить на выплаченные работникам пособия
- Смягчили правила маркировки обуви и других товаров
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Впрочем, как и всегда: правила выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет сделают менее выгодными для людей, чем планировалось раньше.
Всех заставят платить НДФЛ со сдачи квартир. Власти готовят революционную систему контроля за рынком аренды.
Скорая помощь недели
Сделали вам небольшую подборку полезностей (для сдачи отчетности и не только):
- Как собственникам бизнеса «пережить» изменение номенклатуры в чеке
- Новые федеральные стандарты бухучета в госучреждениях
- Как заполнить декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года
- Как сдать отчетность за 2020 год: все способы
- Безопасная доля вычетов по НДС за 4 квартал 2020: почему это важно
- Что маркировать в 2021 году: одежда, молочная продукция, велосипеды. Когда начнут штрафовать за нарушения?
А уже завтра в преддверии тяжелой головной боли — годовой отчетности — мы вместе с экспертом разберем на бесплатном вебинаре самые главные ошибки, которые вам важно не допустить. Вебинар бесплатный, так что скорее регистрируйтесь!
«Ночной бухгалтер»
За 11 января: Шпаргалка на начало 2021 для бухгалтеров: новые КБК, правила сдачи отчетности и многое другое
За 12 января: Опять много нового в бумажных трудовых: что вы еще не знаете
За 13 января: Минюст хочет доступ к банковской тайне, а банки будут жестче контролировать наличку. Что происходит?
За 14 января: С новым НДФЛ 15% пошли первые проблемы, хотя год только начался
За 15 января: ФНС хочет сама считать налоги и освободить от этого вас. Что еще ждать от налоговиков
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Обида недели
Самозанятые чувствуют себя обманутыми из-за налога за декабрь. На самом деле обмана нет, но людям все равно обидно
Подумать недели
Налоговики хотят больше информации о ваших банковских счетах. Рассказываем, в чем это выражается.
Цифровизация недели
Удивительные (нет) истории с полей новых технологий.
Росстат продлил срок сдачи отчетов МП-сп и 1-предприниматель через Госуслуги. Но на портале нет такого сервиса.
В статистику не отправляется форма П-4. Бухгалтеры жалуются на сбой
И даже такое: налоговики рассказывают в соцсетях, что у них не работает АИС Налог.
Пообсуждать недели
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