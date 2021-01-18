Почему работу ФНС умом не понять. Очень много нового в 2021. Первая рабочая неделя на «Клерке»

Только-только праздники закончились, а уже на бедных бухгалтеров (да что там, на всех нас с вами) свалилось столько нового, что даже немного хочется обратно в 2020й.

Темы недели

Как вообще понимать действия налоговиков в некоторых ситуациях? Кто из нас только не задавался этим вопросом. В Госдуме сказали: то, что делает ФНС, за гранью человеческого понимания. Не верите, можете почитать тут.

Теперь обзор самого важного, что вы могли не заметить:

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Впрочем, как и всегда: правила выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет сделают менее выгодными для людей, чем планировалось раньше.

Всех заставят платить НДФЛ со сдачи квартир. Власти готовят революционную систему контроля за рынком аренды.

Скорая помощь недели

Сделали вам небольшую подборку полезностей (для сдачи отчетности и не только):

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«Ночной бухгалтер»

За 11 января: Шпаргалка на начало 2021 для бухгалтеров: новые КБК, правила сдачи отчетности и многое другое

За 12 января: Опять много нового в бумажных трудовых: что вы еще не знаете

За 13 января: Минюст хочет доступ к банковской тайне, а банки будут жестче контролировать наличку. Что происходит?

За 14 января: С новым НДФЛ 15% пошли первые проблемы, хотя год только начался

За 15 января: ФНС хочет сама считать налоги и освободить от этого вас. Что еще ждать от налоговиков

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