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Обязательная вакцинация, декларация по НДС, странности с ЭЦП: самые важные темы недели на «Клерке»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Говорят, лето — сонная пора в новостях, ведь сезон жары и отпусков. Но июнь уже подходит к концу, а расслабляться не приходится: каждый день приносит что-то новое. Чего стоит одна только обязательная вакцинация!

Отстранять или не отстранять

Эстафета «частично обязательной» вакцинации началась с Москвы, но постепенно она охватывает все больше регионов и вызывает у работодателей (а значит, и у их кадровиков) массу вопросов.

Один из самых острых таких вопросов — что делать с сотрудниками, которых распоряжения властей обязали вакцинироваться, но они отказываются?

У властей на это сразу появился ответ: можно отстранять от работы. Причем без сохранения зарплаты. Сначала об этом сказали в Минтруде, потом подтвердил Роструд.

Мало того: зарплата такому сотруднику не начисляется, а пропущенное время не включается в стаж для отпуска. Это уже информация от Оперштаба.

Впрочем, Роструд уже успел немного «отличиться» (что неудивительно в нынешнем хаосе): сначала там сказали, что сотрудников с противопоказаниями к вакцинации тоже можно отстранять, а потом стерли свой ответ и опубликовали другой.

А что скажут суды? Ведь уже есть случаи не только отстранения, но и увольнения работников. Приводим пример из судебной практики почти в аналогичной ситуации.

О том, что делать прямо сейчас — небольшая памятка по обязательной вакцинации от экспертов. А на все остальные ваши вопросы ответим на экстренном вебинаре уже в эту среду, в 10:00 мск. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Что нового с декларацией по НДС

Среди ковидных страстей многие могли пропустить важную для бухгалтеров новость: налоговики утвердили контрольные соотношения для проверки декларации по НДС.

Почему это важно? Если ваша декларация не будет соответствовать этим соотношениям, ее посчитают непредставленной. Вам направят уведомление об этом, и тогда в пятидневный срок вам нужно будет представить исправленную декларацию. Не сделаете этого — заблокируют счет.

Документ с соотношениями мы опубликовали тут.

ЭЦП, ФНС и 33 несчастья

Сертификаты ЭЦП от ФНС начнут выдавать с 1 июля — об этом на «Клерке» писали много раз. Но уже сейчас у бухгалтеров много переживаний по поводу будущей отчетности.

Почему? Во-первых, непонятно, как ситуация отразится на работе сервисов для сдачи отчетности.

Например, интересуются коллеги, как отреагирует «1С:Отчетность»?

Во-вторых, неясно, как бесплатный сертификат скажется на стоимости электронной отчетности. На это некоторые компании сообщили, что ведут переговоры по спорным моментам с ФНС.

Вот один из комментариев наших читателей:

А вы что думаете, друзья? Уже разобрались?

Сам себе не режиссер

Работников едва ли не принудительно переводят на договоры ГПХ и получение статуса самозанятого, по сути, лишая их социальных гарантий и пенсионных отчислений. А люди протестуют.

Плательщиков НПД по стране уже больше 2,5 млн, и цифра продолжает увеличиваться. Недавно шла речь о том, чтобы предоставить СМЗ социальные гарантии — больничные и отпуска. И даже о том, чтобы они могли создать профсоюз.

Похоже, практика сотрудничества с самозанятыми стала настолько выгодна компаниям, что некоторые уже не видят меры. Между тем, подмена трудовых отношений договором с плательщиком НПД — незаконная схема, и налоговая может «притянуть» за нее в любой момент. Поэтому многие начинают задумываться о рисках перехода на такой статус: например, что будет, если бухгалтер оформит самозанятость?

О том же, как снизить риски компаниям при сотрудничестве с СМЗ, на «Клерке» публиковали статью — предлагаем освежить ее в памяти.

«Ночной бухгалтер»

За 21 июня: Да, за отказ от вакцинации надо отстранять от работы. Кого и по какой процедуре: памятка

За 22 июня: Если налоговики не увидят в офисе ваших сотрудников, заподозрят схему

За 23 июня: Для компаний введут новые штрафы за отмывание

За 24 июня: Удаленщиков и самозанятых тоже обязали вакцинироваться, иначе штрафы и отстранение

За 25 июня: У ИП без работников осталась всего неделя на установку ККТ, иначе штрафов не избежать

«Утренний бухгалтер»

За 21 июня: Появилась новая форма заявления для расчета налога на имущество

За 22 июня: Налоговики утвердили контрольные соотношения для проверки декларации по НДС

За 23 июня: Бизнесу объяснили, как работать с ковидными ограничениями

За 24 июня: Договорников массово переводят в самозанятые

За 25 июня: Правила отчетности по налогу на имущество организаций поменяются

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Неоднозначное недели

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