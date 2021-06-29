Прокачка финансовых знаний: актуальная информация для всех, кто любит деньги

Учимся увеличивать свой доход и копить деньги.

Финансовая грамотность — важная тема для всех современных людей. Сколько бы вы ни зарабатывали, денег всегда кажется мало, а сохранить их вообще оказывается непосильной задачей, ведь желание вытащить деньги из заначки превышает желание сохранить их.

Представляем вашему вниманию перечень книг, видеороликов и познавательных статей о том, как стать финансово независимым, заработать и сохранить деньги.

Книги

«Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию», Бенджамин Грэм

Человек, написавший книгу философ, действующий предприниматель и дипломированный экономист в одном лице. Он рассказывает о том, как грамотно проинвестировать и не потратить все свои деньги играя на фондовой бирже. Помимо базовых знаний Б. Грэм делится собственным опытом и инсайтами в инвестировании.

Из книги вы точно поймете кто есть инвестор, почему инвестиции являются ключом к пассивному доходу и об организации управления купленными ценными бумагами.

Основной инсайт книги: инвестиции — это про терпение, дисциплину и самообразование, а не о везении и высоком IQ.

«Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Клейсон

Джордж Клейсон написал поистине пошаговое руководство — как избавиться от худого кошелька. Эта книга выведет вашу финансовую грамотность на новый уровень и точно расскажет, как не попасть в ловушку бедности. Клейсон доказал, что деньги никогда не переведутся у тех, кто изучил простые законы их добычи и сохранения. В книге он приводит 7 простых правил сохранения и накопления денег, которые работаю сейчас также, как и 6 млн.лет назад:

Пополняйте свой кошелек. Следите за своими тратами. Заставляйте свои деньги умножаться. Берегите свои сбережения от потерь. Вкладывайте сбережения в недвижимость. Обеспечивайте себе доход на будущее. Постоянно расширяйте возможности для заработка.

Основной инсайт книги: чем быстрее вы усвоите 7 простых правил, тем быстрее вы начнете сохранять и приумножать свои деньги.

«Путь к финансовой свободе. Первый миллион за 7 лет», Бодо Шефер

Заработать можно не только во время роста и процветания экономики, но и в кризис. Эта книга о том, как приумножить капитал во время экономической нестабильности зная всего 4 правила:

Экономьте проценты от заработка Все что сэкономили вложите в дело Увеличивайте свой доход Старайтесь экономить проценты от дополнительных доходов

В этой книге нет волшебной таблетки и алгоритма как быстро разбогатеть. Здесь вы не увидите четких правил инвестирования, но узнаете как стать человеком, который умеет зарабатывать.

Основной инсайт книги: важно кто вы, а не сколько вы зарабатываете.

Приложения

Monefy

Приложение позволяет контролировать ваши расходы разделяя их на категории: продукты, спорт, игры, коммунальные платежи, связь, транспорт, одежда и т.п. Абсолютно простой и интуитивно понятный интерфейс.

Вы самостоятельно вносите все произведенные расходы в ту или иную категорию и по истечению определенного периода проанализировать куда утекают ваши деньги. Приложение легко настраивается под любую валюту, язык. Есть возможность защитить свои данные паролем, чтобы никто не узнал о ваших тратах.

Money Lover

Приложение для контроля личных финансов. Вы самостоятельно создаете категории затрат, планируете расходы по каждой категории и следите за своими затратами. Очень удобно проводить анализ «план-факт» и сравнивать, насколько реальные траты совпадают с вашими планами.

Приложение позволяет контролировать постоянные выплаты, пропустить которые вы не можете, такие как платежи по кредитам или оплата коммунальных услуг. Все данные можно выгрузить в отдельный документ.

Если вы хотите погрузиться в тему управления финансов, тогда вам нужно на курс «Управление финансами».

Статьи на Laba

Как не остаться без финансовой подушки

Сэкономьте больше на завтра. Еще в книге о самом богатом человеке в Вавилоне можно было прочитать о том, что 10 % своего дохода необходимо откладывать на будущее. Сегодня речь идет о том, что нужно стараться откладывать по возможности более 10 %, чтобы обеспечить себе безбедное существование на пенсии и возможность оплачивать лечение в платных клиниках или обучение в ВУЗе. Финансовая подушка и накопления должны храниться на разных счетах. Финансовая подушка должна быть потрачена только в кризисной или форс-мажорной ситуации, во всех остальных случаях про эти деньги лучше не вспоминать. Не нужно запрещать себе эмоциональные траты. Все время находиться в режиме жесткой экономии нельзя, можно в один момент перегореть и спустить все накопления за один день, накупив ненужных вещей. Поэтому иногда позволяйте себе «маленькие шалости для души».

«Либо вы научитесь управлять вашими деньгами, либо их нехватка всегда будет влиять на вашу жизнь»

Финансовый консультант Л. Остапив в статье поделился как можно экономить и одновременно мотивировать себя зарабатывать больше:

Используйте приложения для контроля бюджета. Контролируйте бюджет удобным для вас способом. Если вы считаете, что потраченная сумма в 5 долларов незначительна, то не фиксируйте ее. Если же вы решитесь контролировать все свои расходы, тогда записывайте каждую потраченную копейку. Синхронизируйте банковские приложения с контролем бюджета.

«Как просить повышение зарплаты: 12 хороших и плохих аргументов»

Чем выше заработная плата, тем больше возможности отложить деньги в финансовую подушку. Ведь если вашего дохода едва хватает на покрытие текущих расходов, то отложить 10 % от дохода будет весьма проблематично.

Авторы собрали в статье 12 крутых аргументов как попросить повышения зарплаты, не скатываясь в банальное «я работаю больше всех» или «у меня ипотека, мне нужны деньги».

TED

«Мой год без трат»

Мишель МакГаг, журналист по финансам решила провести эксперимент и год не тратить деньги. Теперь, вместо того чтобы идти вечером в кино или в торговый центр она проводила время с близкими или за чтением книги. В течение экспериментального года она проводила жизненно необходимые траты на еду, базовые вещи, связь, жилье и некоторые рабочие сервисы.

Оказалось, что людей делают счастливыми не вещи.

Еще больше открытий и инсайтов в видео выступлении.

«Один урок, который изменит вашу жизнь»

Среднестатистический житель Америки принимает 6-10 финансовых решений в течение дня. Решения могут быть разными, начиная от покупки кофе на заправки по пути на работу до инвестирования собственных накоплений. Многие не знают как принять решение ни стоимостью 2 доллара, ни стоимостью 40 000 долларов, потому что их этому нигде не учили. Курсы финансовой грамотности не проходят в школах, да и среди взрослых они не очень-то популярны. В семье тоже родители не рассказывают детям о том, как обращаться с деньгами просто потому что сами не знают, как правильно ими распоряжаться.

Хотите узнать 5 правил, которые помогут сделать вашу финансовую жизнь проще: Следуйте планируемому бюджету. Старайтесь обойтись без кредита или гасите его вовремя. Заведите сберегательный счет. Обсуждайте свои семейные доходы. Начните откладывать на пенсию уже сейчас.

Сегодня все вокруг твердят о пассивном доходе, чтобы деньги работали на вас даже тогда, когда вы спите. Никакого секрета нет, нужно хорошо поработать, чтобы потом ваш заработок поработал на вас.

То есть сначала активный доход, путем каждодневного присутствия на работе, а потом пассивный доход — ваш капитал будет работать на вас.

Дхавал Батия вывел формулу пассивного дохода 7 R:

Rate (процент);

Remuneration (зарплата);

Replication (копирование);

Rent (аренда);

Royalty (платежи за пользование собственностью);

Rights (право);

Returns (поступления от инвестиций).

Если вы будете придерживаться этих правил, вы забудете о вопросе «Где взять денег». Смотрите подробно в видео.

Банкинг

Процесс накопления денег сложный и трудозатратный. В помощь желающим сохранить сбережения банки предлагают несколько удобных функций:

Депозит — хранение денег на банковском счету под проценты. Выбирайте удобные схемы хранения денег, обычно длительные по сроку депозиты выгоднее, чем краткосрочные. Копилка — автоматическое перечисление средств с вашей банковской карты на накопительный счет. Вы самостоятельно устанавливаете когда и сколько переводить (например 5% от суммы всех поступлений на карту или ежедневно по 15 рублей). Использование валютных карт . Многие финансисты советуют хранить сбережения в валюте, что позволит сберечь накопления от кризиса.

Финансы корпораций

Так как корпоративными финансами тоже управляют люди, предлагаем ознакомится с подборкой статей о том, как делать это с выгодой.

«Без управления деньгами бизнес просто остановится»

Предпринимателям нужно контролировать несколько показателей:

Прибыльность — достаточно ли ценности приносит ваш бизнес и ваш продукт потребителям; Денежный поток — обеспечен ли бизнес деньгами, чтобы расплатиться по текущим долгам; Оборачиваемости активов организации — как компания использует собственные активы для превращения их в доход; Риск и резервы — справляется ли организация с рисками и создан ли резерв на непредвиденные ситуации; Инвестиции — проводит ли организация процесс инвестирования в развитие бизнеса и команды.

Запишитесь на курс «Финансовый директор», чтобы лучше управлять деньгами своего предприятия.

«Растущий бизнес съедает намного больше денег, чем обычный»

Часто предприниматели считают, что бюджетирование и финансовое планирование это участь больших корпораций, а для мелких компаний это совсем не нужно. Алена Мысько рассказала почему:

Думают, что финплан это набор сложных инструментов, которым учат в университете и просто так с ними не разобраться. Думают, что финансовое планирование попросту не работает. Потому что создают план и забывают о том, что его нужно реализовывать и следить за изменениями. Сам по себе план на бумаге действительно не работает. Думают, что финансовый план могут составить только профессионалы.

«10 советов владельцам бизнеса от опытного финансиста»

Чтобы у бизнеса, который только набирает обороты не было проблем с финансированием предпринимателю нужно научиться разграничивать свои личные средства и финансы организации.

Классическая ситуация, когда предприниматель считает, что все что заработала его компания — его личное. Пока у предпринимателя такая мысль имеется, порядка в корпоративных финансах не будет.

Онлайн-курсы от Laba

Если вы хотите еще глубже погрузиться в тему финансовой грамотности, то предлагаем вам пройти несколько курсов: