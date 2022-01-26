Отказ от оплаты сверхурочной работы: что делать

«Окажи услугу», «работа встала», «Задержись, отчет горит»... Как бывает вежлив и мил начальник, если надо что-то срочно сделать, а рабочий день окончен... И как много он может найти отговорок, чтобы за сверхурочную работу не платить. В общероссийском Профсоюзе работников торговли и услуг рассказали, как заставить работодателя оплатить дополнительные часы труда.

Что такое сверхурочная работа и в каких случаях она незаконна?

Сверхурочной, согласно трудовому законодательству, считается работа, которую человек выполняет по распоряжению руководителя во внерабочее время.

При этом после окончания смены или рабочего дня работать можно не более четырех часов в течение двух дней и ста двадцати часов в год. На это указывает статья 99 трудового кодекса России. Учет времени, отработанного «сверх плана», должен вести работодатель.

К слову, на регулярной основе привлекать к работе сверхурочно ыас не имеют право. Это регламентируется Письмом Роструда от 7 июня 2008 г. № 1316-6-1 «О работе в режиме ненормированного рабочего дня». Для приказа о привлечении к сверхурочной работе необходимы веские основания, обусловленные производственной необходимостью. И даже в этом случае за сотрудником остается право отказаться от вменяемых обязанностей без каких-либо последствий.

Как оформляется внеурочный труд?

Чтобы привлечь сотрудника к работе сверхурочно, необходимо получить его письменное согласие и согласие профсоюза (если таковой есть на предприятии). Исключение составляют лишь несколько уважительных причин. Без его согласия, только по приказу работодателя, работника могут привлечь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и устранения последствий стихийных бедствий, для предотвращения производственной аварии, при возникновении опасности для работы централизованных систем водо-, газо- и теплоснабжения, освещения, транспорта и связи, а также для работы в условиях военного положения.

Запрещено привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, несовершеннолетних и учеников на производстве (регламентировано ст. 203 Трудового кодекса).

Порядок привлечения к внеурочной работе

Работодатель обязан получить письменное согласие работника (кроме случаев, описанных выше). Подготовить и издать приказ о привлечении. Отразить фактическое время переработки в документах. Письменно довести до работника, что он имеет право отказаться.

Оплата

Минимальный размер оплаты сверхурочного руда, согласно требованиям, прописанным в ст. 152 ТК РФ, должен быть в полуторном размере за первые два часа и далее — в двойном. Но любая компания вправе установить собственные тарифы, которые могут быть выше прописанных в трудовом законодательстве. Либо предоставить сотруднику отдых за отработанное время. Причем вид компенсации выбирает работник.

Оплата часов, отработанных сверхурочно регламентированных 120 часов в год, закреплена определением Конституционного суда (№ 3363-О от 19 декабря 2019 г.). Так, если вы отработали в году 125 часов, заплатить должны за каждый из них, а не только за максимальные 120. При этом премией такие выплаты заменить нельзя. Они имеют исключительно компенсационный характер, согласно 152 статье Трудового кодекса.

Если работодатель вообще не выплатил компенсацию, ему грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц и до пяти тысяч для должностных. Административная ответственность закреплена в статье 5.27 КоАП РФ.

Пока суд да дело

Когда работа выполнена, часто недобросовестные начальники «забывают», что сотрудника нужно поощрить. Они не ведут фактический учет, не оплачивают переработки и часто доказать свою правоту можно только в суде.

Мы много времени уделили разъяснению механизмов сверхурочной работы, чтобы вы понимали: если у вас нет распоряжения работодателя выполнить работу именно во внеурочное время и вашего согласия на нее, то вы, считайте, сделали дело по доброте душевной и в рамках лояльности к компании. Проще говоря: подарили свое время. Аналогично переработок не может быть, если в вашем трудовом договоре прописано условие о ненормированном рабочем дне.

Если же все документы о сверхурочной работе были оформлены корректно, вам нужно доказать факт наличия переработки. Доказательствами могут стать табели учета рабочего времени, показания свидетелей, наряды, путевые листы, объяснительные.

Однако нужно иметь в виду: наличие поручения о выполнении работы именно во внеурочное время доказать сложно, и только в этом виде трудовых споров суды чаще встают на сторону работодателя. Поэтому лучшим решением будет попробовать урегулировать вопрос в досудебном порядке с привлечением профсоюзной организации, если она есть на предприятии или одела кадров.