«Утренний бухгалтер». Удаленным работникам будут платить 35 рублей в день без НДФЛ и взносов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В НК пропишут четкий размер необлагаемой НДФЛ и взносами компенсации удаленным сотрудникам. Безналоговая норма – 35 рублей в день.
Зарегистрироваться плательщиком НПД могут не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС.
С этого года медицинский соцвычет по НДФЛ можно получить за детей-студентов до 24 лет.
Деятельность ИП – не трудовая и о ней не вносят запись в трудовую книжку.
Ставки налога на прибыль 3% + 17% и ограничение в 50% на учет прошлых убытков продлят до 2030 года.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Бесплатный вебинар: Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса.
29 июля в 15 00 мск.
Приходите на наш вебинар, и мы по шагам разберем с вами фактическую бизнес-модель.
Бесплатный вебинар «Как правильно заключать договоры и нанимать сотрудников на сезонную работу»
28 июля (четверг) в 11:00
В прямом эфире эксперты расскажут:
✅ как нанимать сотрудников на сезонную работу без риска для компании
✅ реальный кейс найма и работы с физлицами, на примере «Зенит Арена»
✅ какие решения есть для автоматизации работы с самозанятыми и физлицами.
Новости
- Брокеры будут удерживать НДФЛ с дивидендов от иностранных ценных бумаг
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- Сервисы госуслуг попадут в магазин RuStore. Это предложение Минцифры
- ИП не работает сам у себя. Трудового договора и записи в трудовой книжке не будет
- Инвестдайджест. На Мосбирже рост из-за заявлений о поддержке IT-компаний, рубль слабеет
- Банки не могут избавиться от биометрии клиентов. Система не принимает, а власть не разрешает удалять
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- Эксперты объяснили, как правильно заключать договоры и нанимать сотрудников на сезонную работу
- Гражданин Казахстана может быть самозанятым в России
- Некоторые иностранцы не смогут купить землю в России. Отнимать уже приобретенные метры пока не будут
- В период моратория на банкротство должники могут просить о снятии ареста со счета, если у них проблемы из-за санкций
- Фальшивых денег в обороте стало меньше. Чаще встречаются подделки пятитысячных купюр, но попался и рубль
- Россияне перестали покупать новые смартфоны. Не интересны даже Apple и Samsung
- Обиженная сотрудница предъявила налоговикам документы о серой зарплате, и они доначислили взносы
- Сбербанк повышает стоимость смс-уведомлений. Это произойдет впервые за 20 лет
- Дистанционщикам будут платить 35 рублей в день без НДФЛ и взносов
- Суд встает на сторону уволенных сотрудников. Об этом сообщает исследование судебных споров
- На исполнителей по договорам ГПХ надо сдавать СЗВ-М, даже если выплат еще не было
- На место товаров из IKEA придет мебель из российских ИК. ФСИН предлагает свое решение проблемы дефицита из-за ухода брендов
События
Нюансы применения патентной системы в розничной торговле
Дата проведения: 2 августа, вторник
Дата проведения: 2 августа, вторник
Презентация программы «Бизнес-коучинг»
Дата проведения: 2 августа, вторник
На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта
Дата проведения: 1 августа, понедельник
Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль
Дата проведения: 1 августа, понедельник
Управление комплаенс-рисками. Интенсивный курс
Дата проведения: 1 августа, понедельник
Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса
Дата проведения: 29 июля, пятница
Применение ККТ: отвечаем на самые популярные вопросы
Дата проведения: 29 июля, пятница
Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)
Дата проведения: 28 июля, четверг
ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса
Дата проведения: 28 июля, четверг
Статьи
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— Отказ работника от отпуска: какие документы надо составить и кому нельзя переносить отпуск на следующий год
Иногда сотрудник не хочет уходить по графику в ежегодный оплачиваемый отпуск. В нашей статье рассмотрим, вправе ли человек отказаться от запланированного и согласованного с работодателем отдыха. Также разберем, как в такой ситуации перенести отпуск на другой период.
— Лицензионные платежи надо включать в таможенную пошлину. Новая судебная практика
Развитие судебной практики по вопросам включения лицензионных платежей за ноу-хау в таможенную стоимость ввозимых товаров.
— Выдача ссуды: как банк контролирует целевое использование и какие документы может запросить
При выдачи ссуды банки должны определять финансовое состояние компании для того, чтобы определить размер резерва по возможным потерям. Для этого могут быть запрошены дополнительные документы. Расскажем о том, как правильно определять существенность кредита/ссуды. И как прописать во внутренних документах, какую информацию обязан предоставить заемщик.
— Какими документами подтвердить транспортные расходы компании
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Суровое и непростое интервью «Клерка» о жестоких реалиях для бизнеса в 2022 году и о том, почему лучший способ от них защититься — не всегда адвокат, а ваша собственная юридическая грамотность.
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Платите удаленщикам за оборудование, электричество, интернет? С этой компенсации можно будет не платить НДФЛ и взносы. Но только с части суммы. Минфин установил эту часть.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/58750 от 21.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Гражданин Казахстана может быть самозанятым в России
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4069 от 20.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ИП не работает сам у себя. Трудового договора и записи в трудовой книжке не будет
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