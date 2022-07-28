«Утренний бухгалтер». Удаленным работникам будут платить 35 рублей в день без НДФЛ и взносов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В НК пропишут четкий размер необлагаемой НДФЛ и взносами компенсации удаленным сотрудникам. Безналоговая норма – 35 рублей в день.

Зарегистрироваться плательщиком НПД могут не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС.

С этого года медицинский соцвычет по НДФЛ можно получить за детей-студентов до 24 лет.

Деятельность ИП – не трудовая и о ней не вносят запись в трудовую книжку.

Ставки налога на прибыль 3% + 17% и ограничение в 50% на учет прошлых убытков продлят до 2030 года.

Курсы и вебинары для бухгалтера

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Новости

События

Нюансы применения патентной системы в розничной торговле

Дата проведения: 2 августа, вторник

Летние изменения НК РФ

Дата проведения: 2 августа, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг»

Дата проведения: 2 августа, вторник

На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта

Дата проведения: 1 августа, понедельник

Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль

Дата проведения: 1 августа, понедельник

Управление комплаенс-рисками. Интенсивный курс

Дата проведения: 1 августа, понедельник

Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса

Дата проведения: 29 июля, пятница

Применение ККТ: отвечаем на самые популярные вопросы

Дата проведения: 29 июля, пятница

Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 28 июля, четверг

ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса

Дата проведения: 28 июля, четверг

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Развитие судебной практики по вопросам включения лицензионных платежей за ноу-хау в таможенную стоимость ввозимых товаров.

— Выдача ссуды: как банк контролирует целевое использование и какие документы может запросить

При выдачи ссуды банки должны определять финансовое состояние компании для того, чтобы определить размер резерва по возможным потерям. Для этого могут быть запрошены дополнительные документы. Расскажем о том, как правильно определять существенность кредита/ссуды. И как прописать во внутренних документах, какую информацию обязан предоставить заемщик.

— Какими документами подтвердить транспортные расходы компании

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— Почему адвокаты нужны всегда, когда налоговики превратятся в монстров и причем тут Сталин. Интервью с адвокатом Вячеславом Василевским

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— «Ночной бухгалтер». Установили компенсацию дистанционщикам без НДФЛ. Это целых 35 рублей в день

Платите удаленщикам за оборудование, электричество, интернет? С этой компенсации можно будет не платить НДФЛ и взносы. Но только с части суммы. Минфин установил эту часть.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/58750 от 21.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Гражданин Казахстана может быть самозанятым в России

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4069 от 20.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ИП не работает сам у себя. Трудового договора и записи в трудовой книжке не будет

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