Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Удаленным работникам будут платить 35 рублей в день без НДФЛ и взносов

Теперь заживем.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В НК пропишут четкий размер необлагаемой НДФЛ и взносами компенсации удаленным сотрудникам. Безналоговая норма – 35 рублей в день.

Зарегистрироваться плательщиком НПД могут не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС.

С этого года медицинский соцвычет по НДФЛ можно получить за детей-студентов до 24 лет.

Деятельность ИП – не трудовая и о ней не вносят запись в трудовую книжку.

Ставки налога на прибыль 3% + 17% и ограничение в 50% на учет прошлых убытков продлят до 2030 года.

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