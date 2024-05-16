Инвесторам не разрешат выводить дивиденды и купоны с ИИС-3

Если переводить доходы по ценным бумагам на другие счета, то потеряется сам смысл ИИС-3, который был задуман, чтобы накапливать деньги, а не тратить их.

Минфин не поддержал идею разрешить зачислять доход с ценных бумаг, купленных на ИИС-3, на другие внешние счета. Сейчас подобный вывод средств запрещен по закону. Министерство рассматривает идею снять этот запрет, но склоняется к тому, что он все же сохранится.

«Надо посмотреть на баланс между тем, насколько это сделает ИИС более привлекательным, и тем, что это своего рода вывод дохода с ИИС-3. То есть это часть доходности, получается. Сразу его выводить? Это снижает само целеполагание, которое мы ставили, когда ИИС-3 создавали. Тут надо найти баланс, не могу сказать, что мы это поддерживаем, надо посмотреть», — сказал замминистра финансов Иван Чебесков.

ИИС-3 представляет собой финансовый инструмент для накопления сбережений. Если инвесторы будут сразу выводить часть средств, то такой счет не будет выполнять свои цели и задачи.

С 1 января 2024 года начал действовать ИИС-3. Держатели таких счетов получают налоговые льготы, которые были предусмотрены для ИИС-1 и ИИС-2. А именно: владельцу вернут 13% от внесенной суммы и освободят от налога доходы от ценных бумаг, приобретенных на счет.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что перевод дивидендов и купонов по ИИС-3 на другие счета позволит инвесторам не только реинвестировать доходы, но и выводить деньги на другие цели. Например, для обслуживания ипотечного кредита.