Суд изъял акции Климовского патронного завода у частных инвесторов

Иск прокуратуры удовлетворен, а решение суда будет немедленно исполнено. Госкорпорация «Ростех» планирует взять активы завода под свое управление.

Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства Климовского патронного завода. Акции частных инвесторов также будут изъяты. Решение подлежит немедленному исполнению.

«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», — сказали РБК в госструктурах.

36% акций завода принадлежат госкорпорации «Ростех», которая заявила о готовности взять активы под свое управление. На патронный завод обратили внимание после того, как в новогодние праздники больше 20 тыс. жителей Климовска остались без света и отопления. Предприятию принадлежит котельная.

«На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода, мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — заявили в «Ростехе».

Завод производит автоматные и пистолетные патроны калибра 7,62 и 9 мм, а также выпускает пули для оружия подводной, спортивной и охотничьей стрельбы.

Недавно мы писали, что суд впервые изъял у частных инвесторов акции Соликамского магниевого завода. Представители Мосбиржи выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах. Подобные решения могут стать негативным прецедентом и поставить под угрозу фондовый рынок.