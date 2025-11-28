💥 Изменения с декабря 2025, важные заявления главы ФНС Егорова, премудрости АУСН, новые формы по НДС и ПСН, отмена налоговой отчетности для МСП. Топ новостей за неделю
💡 С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить страховые взносы с МРОТ, однако этого можно избежать
Если компания не ведет деятельность, по новым правилам ей все равно нужно платить страховые взносы. Чтобы этого не делать, можно попробовать перевести бизнес на АУСН.
💲 Егоров: хотелось бы создать систему с самыми низкими издержками для бизнеса. Но без расходов на бухгалтеров все равно не обойтись
Если бизнес будет видеть улучшения в стране и понимать, на что конкретно идут налоги, которые он платит, то ФНС не придется бегать за предпринимателями и просить их уплатить в бюджет.
❔ ФНС: когда перестать выдавать зарплату наличными для перехода на АУСН
Компании и ИП не должны платить физлицам наличными на момент перехода на АУСН.
😈 Матвиенко призвала «плотно заняться» практикой, когда работники становятся самозанятыми
Количество ложных самозанятых резко выросло. Из-за этого снижается социальная защищенность людей и нарушается законодательство.
💢 У сервиса «Обратиться в ФНС» важное обновление
При отправке обращений в налоговый орган система автоматически заполнит информацию о пользователе. Данные подтянут из ЕСИА.
😮 Депутаты разработали механизмы борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Предлагается нотариально заверять и страховать сделки, если жилье – единственное для продавца или покупателя.
❓ Что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках
Можно перейти в уполномоченный банк и разослать контрагентам письмо о закрытии расчетного счета и просьбой платить по новым реквизитам.
🔁 Егоров объяснил, как маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС и зачем это нужно
Эксперимент показал, что у 700 тысяч селлеров маркетплейсов есть риски дробления бизнеса, это 0,3% от всех продавцов на онлайн-площадках.
📄 Соцфонд рассказал, как узнать, что нет задолженности или переплаты по взносам
Проверить расчеты с СФР можно с помощью справки.
👏 Совет Федерации намерен устранить дисбаланс в бюрократической нагрузке на бизнес в части отчетности
В зависимости от правового режима бизнеса разнятся требования к отчетам. В СФ предложили смягчить бюрократическую нагрузку на предпринимателей.
❗ ФНС изменила форму декларации НДС на 2026 год
В новой форме декларации учли поправки в НК РФ и новую ставку НДС 22%.
📄 При уменьшении показателей для патента в 2026 году можно будет пересчитать патент: новая форма заявления
ФНС подготовила новую форму, формат и порядок заполнения заявления на получение патента.
❗ Для уплаты косвенных налогов введут новые меры контроля с 2026 года
Добросовестные продавцы на маркетплейсах могут продавать товары, с которых не уплатили НДС. С этим будут бороться.
❔ Можно ли в договоре с самозанятым указать название должности
Формулировка в договоре с самозанятым с названием должности создаст риски переквалификации отношений в трудовые.
⚡ Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Федеральный минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля.
👀 Компании бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке
Предприниматели стали чаще передавать учет на аутсорс, а бухгалтеры охотнее открывают свой бизнес.
💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир
Министерства в 2026 году будут изучать, попадает ли под туристический налог предоставление в аренду жилых домов.
📄 ФНС меняет форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году
Новая форма декларации будет применяться с отчетности за первый квартал 2026 года.
❔ Как вы формируете счета-фактуры на авансы: опрос
В 1С можно формировать счета-фактуры на авансы разными способами.
👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор
В декабре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.
⚡ Совет Федерации одобрил закон с поправками 2026 в НК по налоговой реформе
Закон с налоговыми изменениями 2026 года ожидает подписи Президента.
❗ Кабмин готовит новые решения для борьбы с теневой экономикой
Правительство хочет снизить долю теневого сектора в экономике, поэтому готовит новые меры для борьбы с нелегалами.
✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.
👌 Роспотребнадзор признал законность скидок на маркетплейсах
Маркетплейсы не нарушают закон и права потребителей, когда дают скидки клиентам за оплату покупок банком самой площадки.
👀 ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — придется столкнуться с субсидиарной ответственностью
Налоговики могут взыскать с обанкротившейся компании всю задолженность, в том числе за счет имущества руководителей и учредителей, чьи действия довели организацию до финансовых проблем.
😮 СФР просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет: что делать
Исполнителя на договоре ГПХ не включают в среднесписочную численность (ССЧ), но Соцфонд рассылает письма с предложением исправить отчеты. Достаточно отправить пояснение.
➗ Решение Конституционного суда 2025: поставщик и покупатель будут делить НДС при отмене налоговых льгот
КС РФ признал, что нужно доработать законодательство и понять, можно ли менять цену сделки, если в процессе работы изменились правила уплаты НДС. Пока что будут действовать временные правила — поставщик и покупатель разделят налог.
💰 Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение
Автоматизация и цифровизация в сфере налогов позволит бизнесу экономить средства на налоговое сопровождение, но у бухгалтеров все еще останется работа.
❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность
Для бизнеса могут упростить налоговое администрирование.
😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир
Чтобы обелить рынок аренды квартир, глава ФНС предлагает создать такие условия, при которых арендаторам будет выгодно официальное оформление всех документов с собственником жилья.
гладко было на бумаге-да забыли про овраги