💥 Изменения с декабря 2025, важные заявления главы ФНС Егорова, премудрости АУСН, новые формы по НДС и ПСН, отмена налоговой отчетности для МСП. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 24 по 28 ноября 2025 года, которые вы могли пропустить.

💡 С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить страховые взносы с МРОТ, однако этого можно избежать

Если компания не ведет деятельность, по новым правилам ей все равно нужно платить страховые взносы. Чтобы этого не делать, можно попробовать перевести бизнес на АУСН.

💲 Егоров: хотелось бы создать систему с самыми низкими издержками для бизнеса. Но без расходов на бухгалтеров все равно не обойтись

Если бизнес будет видеть улучшения в стране и понимать, на что конкретно идут налоги, которые он платит, то ФНС не придется бегать за предпринимателями и просить их уплатить в бюджет.

❔ ФНС: когда перестать выдавать зарплату наличными для перехода на АУСН

Компании и ИП не должны платить физлицам наличными на момент перехода на АУСН.

😈 Матвиенко призвала «плотно заняться» практикой, когда работники становятся самозанятыми

Количество ложных самозанятых резко выросло. Из-за этого снижается социальная защищенность людей и нарушается законодательство.

💢 У сервиса «Обратиться в ФНС» важное обновление

При отправке обращений в налоговый орган система автоматически заполнит информацию о пользователе. Данные подтянут из ЕСИА.

😮 Депутаты разработали механизмы борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Предлагается нотариально заверять и страховать сделки, если жилье – единственное для продавца или покупателя.

❓ Что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках

Можно перейти в уполномоченный банк и разослать контрагентам письмо о закрытии расчетного счета и просьбой платить по новым реквизитам.

🔁 Егоров объяснил, как маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС и зачем это нужно

Эксперимент показал, что у 700 тысяч селлеров маркетплейсов есть риски дробления бизнеса, это 0,3% от всех продавцов на онлайн-площадках.

📄 Соцфонд рассказал, как узнать, что нет задолженности или переплаты по взносам

Проверить расчеты с СФР можно с помощью справки.

👏 Совет Федерации намерен устранить дисбаланс в бюрократической нагрузке на бизнес в части отчетности

В зависимости от правового режима бизнеса разнятся требования к отчетам. В СФ предложили смягчить бюрократическую нагрузку на предпринимателей.

❗ ФНС изменила форму декларации НДС на 2026 год

В новой форме декларации учли поправки в НК РФ и новую ставку НДС 22%.

📄 При уменьшении показателей для патента в 2026 году можно будет пересчитать патент: новая форма заявления

ФНС подготовила новую форму, формат и порядок заполнения заявления на получение патента.

❗ Для уплаты косвенных налогов введут новые меры контроля с 2026 года

Добросовестные продавцы на маркетплейсах могут продавать товары, с которых не уплатили НДС. С этим будут бороться.

❔ Можно ли в договоре с самозанятым указать название должности

Формулировка в договоре с самозанятым с названием должности создаст риски переквалификации отношений в трудовые.

⚡ Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

Федеральный минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля.

👀 Компании бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке

Предприниматели стали чаще передавать учет на аутсорс, а бухгалтеры охотнее открывают свой бизнес.

💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир

Министерства в 2026 году будут изучать, попадает ли под туристический налог предоставление в аренду жилых домов.

📄 ФНС меняет форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году

Новая форма декларации будет применяться с отчетности за первый квартал 2026 года.

❔ Как вы формируете счета-фактуры на авансы: опрос

В 1С можно формировать счета-фактуры на авансы разными способами.

👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор В декабре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.

⚡ Совет Федерации одобрил закон с поправками 2026 в НК по налоговой реформе

Закон с налоговыми изменениями 2026 года ожидает подписи Президента.

❗ Кабмин готовит новые решения для борьбы с теневой экономикой

Правительство хочет снизить долю теневого сектора в экономике, поэтому готовит новые меры для борьбы с нелегалами.

✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.

👌 Роспотребнадзор признал законность скидок на маркетплейсах

Маркетплейсы не нарушают закон и права потребителей, когда дают скидки клиентам за оплату покупок банком самой площадки.

👀 ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — придется столкнуться с субсидиарной ответственностью

Налоговики могут взыскать с обанкротившейся компании всю задолженность, в том числе за счет имущества руководителей и учредителей, чьи действия довели организацию до финансовых проблем.

😮 СФР просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет: что делать

Исполнителя на договоре ГПХ не включают в среднесписочную численность (ССЧ), но Соцфонд рассылает письма с предложением исправить отчеты. Достаточно отправить пояснение.

➗ Решение Конституционного суда 2025: поставщик и покупатель будут делить НДС при отмене налоговых льгот

КС РФ признал, что нужно доработать законодательство и понять, можно ли менять цену сделки, если в процессе работы изменились правила уплаты НДС. Пока что будут действовать временные правила — поставщик и покупатель разделят налог.

💰 Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение

Автоматизация и цифровизация в сфере налогов позволит бизнесу экономить средства на налоговое сопровождение, но у бухгалтеров все еще останется работа.

❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность

Для бизнеса могут упростить налоговое администрирование.

😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир

Чтобы обелить рынок аренды квартир, глава ФНС предлагает создать такие условия, при которых арендаторам будет выгодно официальное оформление всех документов с собственником жилья.