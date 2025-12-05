💥 Жесткая позиция ФНС по взносам с МРОТ за гендира, очень странные мнения по налоговой реформе-2026 Силуанова и МСП, «схема Долиной» в ВС РФ и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 1 по 5 декабря 2025 года, которые вы могли пропустить.

💢 С 1 декабря 2025 действует новый повышенный утильсбор

Через месяц утилизационный сбор вырастет еще раз – в рамках поэтапного увеличения тарифов.

📝 ФНС: период корректировки кассовых чеков не ограничен

Если работали без ККТ, нужно пробить чеки коррекции за все время работы.

😬 Силуанов: россияне не заметят роста НДС до 22% в 2026 году

НДС включается в цены, но в условиях жесткой денежно-кредитной политики это будет незаметно.

❗ Для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ

Если на АвтоУСН купили товар за наличные, чека от продавца недостаточно для учета расходов.

😑 26% работодателей перестают платить премии сотрудникам, которые выбрали «тихое увольнение»

Сотрудники с выгоранием попадают в ситуацию «тихого увольнения» — они выполняют обязательный минимум задач и не проявляют инициативу.

🙏 Депутаты просят Верховный суд подготовить разъяснения для судов по делам со «схемой Долиной»

Добросовестные покупатели сейчас остаются и без жилья, и без денег, и им не полагается компенсация от государства.

👀 Росреестр увеличит сроки регистрации сделок с пожилыми собственниками жилья

Чтобы создать безопасные условия для совершения сделок с недвижимостью, Росреестр собирается пересмотреть порядок их регистрации.

😲 Для перехода на АУСН с 01.01.2026 не обязательно подавать заявление до 31 декабря. Можно позже

Подать заявление о переходе на АвтоУСН можно до 12 января 2026 года включительно. Крайний срок переносится из-за того, что последний день выпал на новогодние праздники.

👌 ФНС утончила, как взносы 1% уменьшают налог на УСН «доходы» в 2025 году

Страховые взносы в размере 1% за 2024 год можно признать подлежащими уплате как в 2024, так и в 2025 году для уменьшения налога по упрощенке.

❗ ФНС: за директора на СВО тоже надо платить взносы с МРОТ

Неважно, работает фирма иди бездействует, есть у директора трудовой договор или нет – взносы за него будут идти каждый месяц, даже если он по мобилизации или добровольцем служит на специальной военной операции.

👍 Выигрыш до 15 тыс. рублей с 2026 года не нужно декларировать

Организаторы азартных игр будут сами рассчитывать НДФЛ со всех сумм выигрышей. Игрокам не придется сдавать по ним декларацию по форме 3-НДФЛ.

❗ Жалобы налогоплательщиков будут рассматривать в новом порядке с 2027 года

Налоговики начнут рассматривать жалобы на решения в присутствии налогоплательщика, а результаты рассмотрения опубликуют на сайте ФНС.

😏 Декларации по НДС будет проще заполнять, но только после 2030 года

Для ряда налогоплательщиков будут доступны предзаполненные НДС-декларации.

❗ К 2028 году власти разрешат использовать электронный адрес как основной для связи госорганов с юрлицом

В ЕГРЮЛ будет можно указать электронный адрес почты для связи с организацией, а физический адрес скрыть, если юрлицо находится по месту жительства учредителя.

📄 Из-за снижения лимита на ПСН будет новая форма заявления об утрате права на патент

С 2026 года лимит доходов для применения патентной системы налогообложения снижается до 20 млн рублей. Если порог дохода превысили – в течение 10 дней нужно подать заявление.

❗ С 2026 года будут новые коды вычетов и доходов по НДФЛ

Налоговики ввели новые коды вычетов и доходов и исключили неактуальные коды.

📋 «Клерк» подготовил памятку по штрафам бизнеса в 2026 году

Предпринимателям дорого стоят даже небольшие ошибки, которые никто вовремя не заметил. Узнайте, за что могут оштрафовать в 2026 году в специальной памятке от «Клерка».

❗ Налоговики утвердили с 2026 года список документов, которые они могут направлять через Госуслуги

Налогоплательщики смогут получать на Госуслугах налоговые уведомления, требования погасить задолженности, а также решения о взыскании долгов по налогам.

❗❗❗ План кабмина: до 2030 года на подготовку налоговой отчетности должно уходить не более 90 часов

Власти планируют сократить время на подготовку налоговой отчетности со 160 часов сейчас до 90 часов в 2030 году. Для этого будут предзаполненные декларации по НДС, а также уменьшат частоту подачи отчетность по НДФЛ.

✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.

😬 Исследование: большинство МСП считают налоговые изменения 2026 несущественными

В исследовании индекса RSBI от ПСБ, «Опоры России» и центра НАФИ только 37% предпринимателей назвали существенными поправки в НК РФ.

❓ Нужно ли платить страховые взносы, если с директором нет трудового договора: ответ ФНС

Исключений по уплате взносов за гендиректора в 2026 году не будет.

💣 ФНС подтвердила, что за гендира без зарплаты в 2026 году придется платить страховые взносы

Исключений для руководителя в отпуске за свой счет новый закон не предусматривает.

👀 Какие переходные положения будут действовать по НДС в 2025-2026 году

Чтобы предприниматели плавно перешли на уплату НДС по новым правилам, власти сделали переходный период, в течение которого будут действовать особые условия налогообложения.

❗ Норма 2026 о страховых взносах с зарплаты руководителей не применяется для НКО

С 2026 года нужно платить страховые взносы за руководителя с суммы не меньше МРОТ. Но эта норма распространяется не на все организации.

🙏 Банковскую комиссию на переводы между родственниками предлагают отменить

При предъявлении свидетельства о рождении или о браке можно будет переводить деньги без комиссии.

❓❓❓ У ФНС спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов

Компания, которая создает на государственные деньги опытные образцы, не понимает, откуда брать деньги на уплату взносов за директора, если у компании нет доходов — один грант закончился, а следующий еще не поступил. И не только она.

👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор Налоговики отвечали, как быть в ситуациях, когда руководитель компании не оформлен, в отпуске без зарплаты или ушел на СВО. Пока выходит, что страховые взносы придется платить в любом случае.

😮 Отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников

При приеме сотрудника на работу не нужно будет передавать сведения о застрахованных лицах в Социальный фонд.