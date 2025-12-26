💥 Новые формы РСВ, ЕФС-1 и персучета, на АУСН взносы за директора есть, но их нет, новые признаки трудовых отношений от Минтруда и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 22 по 26 декабря 2025 года, которые вы могли пропустить.

👉 С 28 декабря 2025 новые правила торговли маркированными товарами в розницу через ККТ

Для торговли косметикой на кассе нужно установить ТС ПИоТ. Еще нужен 2D-сканер и программа на кассу.

👪 Банки стали спрашивать о родстве при переводе денег

Если пытаются перевести крупную сумму, представитель банка может спросить, куда планируется ее потратить.

💢 Самозанятые просят разрешить наем сотрудников и увеличить лимит дохода до 3,6 млн рублей

Налог на профессиональный доход станет еще более привлекательным, если власти увеличат лимит по доходам с 2,4 до 3,6 млн рублей. Так считают опрошенные самозанятые и ИП.

📆 Комитет Госдумы по труду: длинные новогодние выходные – не повод сокращать зарплату

Работодатель не вправе сокращать зарплату сотрудников за январь 2026 года.

🔥 Вышло мобильное приложение «Клерк.Ру» для Android в RuStore

В конце декабря 2025 года в RuStore вышло мобильное приложение для Android. Версии для iOS и Google Play — уже на подходе.

🥂 Назвали стоимость новогоднего стола-2026 на одного человека

Новогоднее меню обойдется в 1,5 тыс. рублей: на 6,9% больше, чем в 2025 году.

💳 Право выбирать зарплатный банк в момент заключения трудового договора хотят прописать в ТК

Пока что трудовое законодательство не предусматривает возможности выбора кредитной организации для начисления зарплаты на этапе заключения трудового договора. Это хотят изменить, чтобы работодатели не злоупотребляли своим положением.

📄 С 30 декабря 2025 будут новые формы персонифицированного учета

СФР изменил формы и форматы сведений для регистрации россиян в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

🕒 Для сотрудников с гибким графиком установят порядок утверждения рабочих часов

Чтобы работники с гибким рабочим временем заранее узнали о том, когда им нужно работать, предложили обязать работодателей доводить эту информацию до сотрудников за 10 дней до введения в действие режима работы.

❗ Путин: нейросети должны заменить работников начальных ступеней

Работники будущего должны обладать инженерным мышлением и брать на себя ответственность, а на начальных ступенях их подменит искусственный интеллект.

📄 Инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде

Для подписания документов понадобится электронная подпись, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

🔄 Изменены условия указания активов в бухгалтерском балансе как оборотных

Минфин внес поправки в ФСБУ 4/2023.

❗ ФНС готовит новую форму РСВ с учетом налоговых изменений-2026. А пока будет рекомендованная

Для отражения права на применение пониженных тарифов страховых взносов для МСП поменяли разделы и коды в расчете по страховым взносам.

👷 В России будут менять всю систему подготовки кадров

По распоряжению президента в стране поменяется парадигма подготовки сотрудников.

❓ По какой ставке в январе платить страховые взносы за декабрь 2025, если льготы отменяются с 01.01.2026

Для расчета страховых взносов за декабрь будет применяться законодательство, действующее в 2025 году.

😮 Рост зарплат только из-за дефицита кадров прекратился

Нехватка квалифицированных специалистов сохраняется, но повышать зарплаты будут только стратегически важным работникам.

❗ Правительство РФ передаст профильным министерствам важные налоговые полномочия

Утверждать список товаров и услуг, освобожденных от налогов, будет Минфин.

✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.

📌 ФНС назвала главные изменения по налогам на имущество с 2026 года. Для организаций и физлиц

Изменится порядок налогообложения отдельных видов имущества. Перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, будут готовить на месяц дольше, чтобы включать туда объекты, построенные в течение 4 квартала прошлого года.

❗ ФНС перечислила случаи, когда после 1 января 2026 можно в чеках указывать ставку НДС 20%

Бизнес может выдать чек со старой ставкой НДС только в четырех случаях.

😮 Онищенко: пора перейти на шестидневную рабочую неделю, это не вредно для здоровья

Чтобы поднять экономику – нужно перейти на шестидневку, считает академик.

❗❗ Минтруд разработал новые признаки трудовых отношений

В критериях трудовых отношений появится еще один пункт — выполнение функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.

🔥 С 1 января 2026 Сбер сделает платным обслуживание счетов, которые не привязаны к картам

Чтобы бороться с счетами, которые не используются, Сбер введет комиссию для клиентов без банковских карт.

❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

При автоУСН тоже действует норма об уплате страховых взносов за директора с МРОТ, но тариф взносов для этого спецрежима – 0%. Поэтому платить не придется.

⚡ Утвердили новую форму ЕФС-1

С 30 декабря 2025 года будет применяться новая форма ЕФС-1.

❗ Платить взносы за директора меньше чем с МРОТ получится только при создании или ликвидации компании

Руководитель юрлица – это «постоянно действующий исполнительный орган», а значит снизить минимальную налоговую базу нельзя.

🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета

При продаже квартир доход для НДФЛ не может быть меньше 70% кадастровой стоимости, а в некоторых регионах – 100%.

⌛ ФНС: в конце декабря 2025 нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам

Компании и ИП должны представить в налоговую уведомления на ЕНП по НДФЛ и страховым взносам до 25 декабря 2025 года, а до 30 декабря подать второе уведомление по НДФЛ.