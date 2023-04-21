Отчетность по сотрудникам за 1 квартал 2023: что, куда и когда сдавать 

Отчетность за сотрудников. В каких случаях сдается

Отчитываться по своим работникам или исполнителям обязаны практически все компании и ИП. Исключений немного и связаны они либо со статусом исполнителя по договору ГПХ, либо с применяемой работодателем (заказчиком) системой налогообложения. Так, не сдают отчетность:

По ИП и физическим лицам-самозанятым, сотрудничество с которыми осуществляется в рамках договора ГПХ.

Для исполнителей в статусе ИП не имеет значения применяемый режим налогообложения. Отчитываются они за себя и свои доходы самостоятельно, в зависимости от применяемой системы налогообложения.

За исполнителей-физических лиц не нужно отчитываться только, если они применяют НПД (самозанятость). Сами самозанятые не отчитываются вообще, так как данные о полученных ими доходах отражаются в приложении «Мой налог», к которому ФНС имеет полный доступ.

Организациям и ИП на АУСН.

Освобождение предусмотрено не по всем видам отчетности за сотрудников, а лишь по части их них. Так, на АУСН не нужно представлять в налоговую РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения. Но остается обязанность сдачи расчета ЕФС-1 в составе Подраздела 1.1 (бывшего СЗВ-ТД) и Подраздела 1.2 (бывшего СЗВ-СТАЖ).

ИП без сотрудников.

Предприниматели, ведущие деятельность самостоятельно, без привлечения физических лиц со стороны, отчетность по сотрудникам не сдают. Они отчитываются по собственным доходам в зависимости от применяемой системы налогообложения.

Организации без сотрудников.

С компаниями всем немного сложнее. По умолчанию организация имеет хотя бы одного сотрудника – директора и должна по нему сдавать отчетность. Если компания не ведет деятельности и не платит зарплату директору, то она освобождается от обязанности сдачи двух отчетов: 6-НДФЛ и ЕФС-1 (в части сдачи подраздела 1.1 – если не было кадровых мероприятий и 1.2 – если не было особенностей учета стажа).

Отчеты РСВ, персонифицированные сведения, а также подраздел 3 ЕФС-1 (бывший отчет 4-ФСС) сдавать нужно в любом случае.

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Отчетность за сотрудников по итогам 1 квартала 2023 года

Срок сдачи отчетности за сотрудников по итогам первого квартала 2023 года единый –до 25 апреля.Он не выпадает на выходной день и потому не переносится. Отчетность в 2023 году предоставляется в два контролирующих органа: налоговую инспекцию и Социальный фонд.

Отчетность в налоговую инспекцию

Включает в себя:

РСВ (расчет по страховым взносам).

Эта отчетность составляется по работникам и исполнителям, в отношении которых организация или ИП является страхователем, начисляет и перечисляет в бюджет взносы по всем видам страхования. Если в первом квартале 2023 годавыплаты работникам или исполнителям не производились, нужно сдать нулевой РСВ с кодом «2» в Разделе 1.

Расчет составляется в 2023 году по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Отчет сдается в налоговую в составе Титульного листа, Раздела 1, Подраздела 1 и Раздела 3. Остальные разделы составляются при необходимости. Сдать расчет можно на бумаге, если количество лиц, которым выплачен доход, составило 10 человек и меньше. А если их больше 10 человек, то только в электронной форме.

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6-НДФЛ включает в себя данные по выплаченному работникам и исполнителям на договорах ГПХ доходу и исчисленному с него налогу. Отчет этот сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@(в ред. от 29.09.2022). В состав отчета за первый квартал 2023 года входят Титульный лист, Разделы 1 и 2.

Если доход сотрудникам или исполнителям в первом кварталене выплачивался, то сдавать нулевой 6-НДФЛ обязанности нет. Но лучше это сделать, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий в виде блокировки счета за несдачу отчета.

Сдать 6-НДФЛ, так же как и РСВ, можно на бумаге, если работников, которым был выплачен доход, 10 человек и меньше.

Это новая форма отчетности, которая пришла на смену отчета СЗВ-М. Сдается она по итогам каждого месяца по тем сотрудникам (исполнителям) с которыми в первом квартале действовал трудовой или гражданско-правовой договор. В отчет включаются персональные данные сотрудников (исполнителей) и сумма выплат по ним.

Этот отчет ежемесячный. До 25 апреля нужно отчитаться за март.

По вопросу сдачиотчетности за март, июнь, сентябрь и декабрьФНС выпустило разъяснения, в которых говорится, что по указанным месяцам персонифицированные сведения можно не сдавать. Обусловлено это тем, что аналогичные данные по сотрудникам включаются в раздел 3 РСВ, который подается по итогам каждого квартала (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

Но так как в НК четко прописана периодичность сдачи этих данных, считаем оптимальным рекомендовать сдачу отчета по каждому месяцу. Это обезопасит организацию или ИП от возможных споров с налоговиками.

Способ направления указанных данных в налоговую аналогичен порядку представления указанных выше отчетов: до 10 человек включительно – можно сдать на бумаге или в электронной форме, свыше 10 человек – только в электронной форме.

Отчетность в СФР

В СФР сдается отчетность, которая ранее направлялась в два фонда: ПФР и ФСС. Но она претерпела серьезные изменения: большая часть из нее была упразднена и на смену ей пришел единый отчет – ЕФС-1. Форма этого отчета утверждена постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п.

По сотрудникам за первый квартал 2023 года нужно отчитаться по форме ЕФС-1 в составе следующих страниц:

Подраздел 1 Раздела 1 и Подраздел 1.1 Подраздела 1.

ЕФС-1 в указанном составе заменил отчет СЗВ-ТД. Срок сдачи его не привязан к конкретной дате и зависит от заключения/расторжения трудового или гражданско-правового договоров, приостановки или возобновления действия трудового договора. По таким основаниям нужно сдать ЕФС-1 в указанном составе не позднее следующего рабочего дня.

Если работник переводится на другую работу или меняет способ ведения трудовой книжки, то отчитаться нужно до 25 числа следующего месяца.

Подраздел 2.1 и 2.3 Раздела 2

Сведения, которые включаются в данные разделы ЕФС-1, ранее представлялись в составе отчета 4-ФСС. Срок сдачи указанных разделов ЕФС-1 – не позднее 25 апреля.

Отчет можно сдавать на бумаге, если численность лиц, с которыми заключены трудовые и гражданско-правовые договоры не превышает 10 человек. Если их больше указанного значения – отчитаться можно только в электронной форме.

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