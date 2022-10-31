Шорты, лонги и это все не одежда

Суть сделок, которые они совершают, в том, что она продолжительное время работает на держателя актива. Именно поэтому такие сделки называются лонг.

Однако некоторые научились зарабатывать даже на падающем рынке. Такие инвесторы (медведи) открывают позиции под названием шорты. И та, и другая стратегия могут принести как прибыль, так и убытки – в зависимости от способности инвестора предугадывать движение на бирже.

Что такое шорт и лонг

Суть понятий отчасти содержится в их названии. «Шорт» – на английском «короткий», а «лонг» – «длинный». Именно так сделки названы из-за особенностей рынка и тех возможностей, которые они дают инвестору.

Лонг или длинная позиция

Если инвестор покупает бумагу, которую считает подешевевшей и надеется в будущем продать ее за большую цену или получать прибыль с дивидендов, то он открывает длинную позицию. Заработать на лонг позиции позволяет тот факт, что фондовые рынки растут в долгосрочной перспективе или успехи в развитии отдельной компании.

Например, инвестор приобрёл в мае 2020 года 100 акций Детского Мира примерно за 85 р. за штуку и решил держать их в лонг. На это было потрачено 8 500 р. Ровно через год, в мае 2021 года, инвестору удалось продать те же акции уже по 150 рублей за бумагу. В итоге инвестор получил 15 000 рублей, увеличив свой изначальный взнос почти в два раза.

Длинной (лонг) такая позиция называется по двум причинам:

Периоды роста на рынке обычно длятся дольше, чем периоды падений. Держать у себя акцию, открытую в лонг, можно почти бесконечно. Никто не требует ее возраста или обратной продажи. По этой причине позиция также называется длинной.

Однако на практике лонгами называют любые сделки, рассчитанные на увеличение стоимости актива. То есть многие трейдеры, в течения дня совершающие огромное количество сделок и зачастую держащие акции не больше одного часа, также торгуют в лонг.

Разумеется, несмотря на преимущественно рост рынков в исторической перспективе, можно продержать у себя акцию очень долго, но так и не дождаться прибыльных котировок. Например, купив акции Газпрома в июне 2008 года по 355 рублей, возвращения к тем же ценам пришлось бы ждать больше 10 лет – вплоть до октября 2021.

Причём оптимальный момент для продажи длился очень недолго, а сама сделка помогла бы только вернуть те же деньги. С учётом инфляции за прошедшие 10 лет, сделка все равно оказалась бы убыточной. Впрочем, накопленные за 10 лет дивиденды с акций могли компенсировать ситуацию на бирже, что показывает меньший риск у позиций лонг на долгом периоде.

Шорт или короткая позиция

Короткие позиции или шорты – возможность зарабатывать на падении рынка. Суть в том, что инвестор берет в долг у брокера, но не деньги, а акции на непродолжительное время т.е. шорт. Чуть позже, когда котировки этих акций падают, инвестор возвращает долг, но за меньшую стоимость, а разницу оставляет себе.

Например, инвестор в ноябре 2021 года предсказал скорое падение акций того же Детского мира. Взял у своего брокера 100 штук в долг по 135 рублей за акцию. Так сказать открыл шорт – сделку. Сразу после этого продал активы, получив 13 500 рублей. Акции начали падать. Чуть позже, 2 февраля уже 2022 года, инвестор увидел небольшой отскок и решил, что акции достигли дна в 100 рублей за штуку и пора отдавать долг брокеру. Из 13 500 рублей 10 000 инвестор тратит на покупку акций, после чего сразу отдаёт их брокеру. Прибыль составляет 3500 рублей.

Если бы инвестор предсказал дальнейшее падение и подождал бы до февральских событий, то, купив акции уже в июне 2022 года по 65 рублей, смог бы получить прибыль все 7000 рублей.

Впрочем, шорт потому так и назван, что долго держать у себя бумаги при наличии долга не получается. Также короткие позиции обязаны своим названием тому, что периоды падений на бирже обычно длятся сравнительно недолго.

Шорт – более рискованный вариант инвестирования, так как для него необходимо брать в долг. Если акции компании всё-таки начнут расти вверх, то придется позже покупать их по более высоким котировкам. Например, если инвестор рассчитывал на слабый финансовый отчёт, а тот оказался хорошим.

Также не стоит забывать про комиссии брокера за открытую шорт-позицию.

График 1. Изменения котировок Dollar General Corporation за всю историю существования компании, как публичной. Торговля шортами с таким эмитентом может быть довольно затруднительна и требовать предсказания таких стихийных событий, как наступление пандемии или напряжение политической обстановки.

Нюансы использования

С лонгами все относительно ясно – это основной рыночный инструмент практически без дополнительных правил. Однако при торговле в шорт нужно содействие брокера, а также приходиться брать в долг, что приводит к ряду дополнительных условий:

Для подстраховки лучше использовать стоп-лоссы – то есть указания брокеру выкупит обратно акции, если котировки внезапно начнут меняться в невыгодную для инвестора сторону. Обычно брокер предъявляет требования к определённой сумме на счёте, доказывающей способность выплатить долг. Как правило, торговля в шорт доступна только акциями с самой высокой ликвидностью. Конкретный список допустимых бумаг следует уточнять у брокера. Если денег на счету инвестора перестаёт хватать для обратного выкупа акций, то в некоторых случаях брокер может вынудить инвестора совершить сделку, пусть и по невыгодным котировкам. Игра на понижение со стороны крупных игроков может менять направление рынка, поэтому на неё обращено отдельное внимание со стороны Центрального банка (РФ), Комиссии по ценным бумагам и биржам (США), а также их аналогам в других странах.

Иногда можно одновременно торговать в шорт и лонг в отношении одной и той же бумаги, причём в одинаковом количестве по каждой позиции.

Впрочем, большинство инвесторов устанавливают жесткие ограничения по таким сделкам. Такая торговля называется боксингом. Она призвана защитить капитал и даже получить прибыль в любом варианте – будут акции падать или нет. Разумеется, из-за обязательств перед брокером использовать такую стратегию для защиты портфеля в целом не получится.

Влияние лонгов и шортов на биржевую торговлю

Быки, лонговые инвесторы – игроки на повышение. Если большинство участников рынка открывает длинные позиции, то в моменте покупки вместе со спросом растёт цена отдельных акций или фондовый рынок в целом.

Игра на понижение же, связанная с короткими позициями, изначально подразумевает продажу большого количества акций. Рост предложения снижает цену акций и приводит к снижению рынка.

При этом оба варианта могут очень быстро кардинально измениться. При росте рынка в определенный момент инвесторы приходят к решению фиксировать прибыль и массово продают активы, что роняет цены. При понижающимся рынка ситуация аналогичная – множеств инвесторов решает фиксировать прибыль и покупает акции для возврата долга. Высокий спрос мгновенно поднимает цену вверх.

Итоги

Открытие лонгов – классическая инвестиционная стратегия. Шорты обычно используются более уверенными инвесторами, так как в них больше рисков, а удачные моменты для фиксации прибыли появляются реже и на меньший период времени. Однако это не значит, что данным инструментом стоит пренебрегать.

Инвесторов, предпочитающих длинные позиции, называют быками, а любителей коротких позиций – медведями. Правила бычьего и медвежьего рынка применимы к основам торговли шортами и лонгами.