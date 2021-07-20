Реформу онлайн-касс завершили: что поменялось для предпринимателей

1 июля 2021 года завершился последний этап перехода на обязательное использование онлайн-касс. Список налогоплательщиков, которым обязательно нужно их использовать, пополнился. По данным ФНС России, с 2017 года 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,5 млн онлайн-касс.

Переход осуществлялся постепенно и бизнесу давали отсрочку, которая закончилась в начале июля. Теперь вне зависимости от того, как покупатель оплачивает товар, онлайн-кассой должны пользоваться все организации и индивидуальные предприниматели, которые получают деньги от физических лиц. Исключение составляют лишь некоторые виды деятельности, о которых мы поговорим ниже.

В этой статье мы раскроем следующие вопросы:

Кто может не применять онлайн-кассы с 1 июля? Как применяют онлайн-кассы на патентной системе? Изменились ли штрафы, когда закончилась отсрочка?

Кто может работать без кассы в 2021 году

Для начала нам нужно разобраться, кого закон обязывает использовать онлайн-кассы. Регулирует данную сферу федеральный закон 54-ФЗ. Согласно его положениям, индивидуальные предприниматели и организации должны использовать ККТ в большинстве случаев, а именно при расчётах с физическими лицами. При этом никакой роли не играет то, каким именно образом вы принимаете деньги: наличными или безналичным способом. Но в некоторых случаях применять контрольно-кассовую технику необязательно.

Итак, законом установлено, что применять онлайн-кассу не нужно:

при использовании налога на профессиональный доход (НПД) самозанятым и индивидуальным предпринимателям;

организациям и индивидуальным предпринимателям в труднодоступной или отдалённой местности (назначается отдельно для субъектов РФ);

индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения для некоторых видов деятельности (перечислены в п. 2.1 ст. 2 54-ФЗ);

кредитным организациям;

аптечным организациям, находящимся в сельских фельдшерских и амбулаторных пунктах, а также центрах общей медицинской практики;

организациям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются отдельными видами деятельности (подробно каждый из них описан в п. 2. ст. 2 54-ФЗ).

Отдельно стоит упомянуть и о том, что при безналичных расчётах между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями применять онлайн-кассу также не нужно. Однако здесь есть исключение: если используются корпоративные карты, то чек выбивать нужно, соответственно кассовую технику в этом случае придётся использовать.

Именно статья 2 закона 54-ФЗ описывает все случаи, когда применять кассу необязательно. Здесь мы рассмотрели лишь общие случаи, а подробнее остановимся на тех индивидуальных предпринимателях, что покупают патент на определённые виды деятельности.

Применение кассы для ИП на патенте с 1 июля 2021 года

В целом, патентная система налогообложения не освобождает предпринимателя или организацию от использования онлайн-кассы. Однако, в некоторых случаях закон разрешает работать без ККТ нового типа. Рассмотрим подробнее.

Бизнес, который предоставляет определённые услуги или поставляет товары, может не использовать кассу. Эти случаи выделены в первую очередь в п. 2.1 ст. 2 54-ФЗ. Вот некоторые из них:

продажа ценных бумаг (акции, облигации, векселя и т.д.);

торговля мороженым в киосках;

торговля продуктами из автоцистерн (молоко, квас, сезонные овощи и т.д.);

уход за больными, инвалидами, престарелыми, детьми.

Стоит упомянуть, что это возможно только при условии направления клиенту документа, который будет подтверждать факт совершения сделки. О том, как составить такой документ сказано в п. 1 ст. 4.7 54-ФЗ (абзацы с 4-го по 12-ый). Для составления понадобится принтер, который сможет распечатать этот документ.

Актуальные штрафы

Закон, который устанавливает штрафы — это ст. 14.5 КоАП РФ. Чтобы вам не разбираться в сложном канцелярском языке закона, мы упростили всё, что сказано о наказаниях в этой сфере.

1. За неприменение онлайн-кассы в случаях, когда это установлено законом:

на должностных лиц будет наложен штраф в размере от ¼ до ½ суммы расчёта, проведённого без применения ККТ, но не менее 10-ти тысяч рублей;

на юридических лиц будет наложен штраф в размере от ¾ до полного размера суммы расчёта, проведённого без применения ККТ, но не менее 30-ти тысяч рублей.

При повторном нарушении, и если сумма всех расчётов, проведённых без онлайн-кассы, равна или больше 1 млн рублей:

должностное лицо дисквалифицируют на срок от 1-го года до 2-х лет;

деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет приостановлена на 90 суток.

2. За применение онлайн-кассы, которая не соответствует требованиям законодательства:

на должностных лиц будет наложен штраф в размере от 1,5 тысяч рублей до 3 тысяч рублей;

юридические лица получат предупреждение, либо на них будет наложен штраф в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

3. За ненаправление клиенту чека или бланка строгой отчётности:

на должностных лиц будет наложен штраф в размере от 2-х тысяч рублей;

юридические лица получат предупреждение, либо на них будет наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы избежать штрафов, фискальные данные нужно передавать по требованиям 54-ФЗ. Онлайн-сервис «Астрал.ОФД» может отправлять чеки по SMS и на электронную почту, с его помощью можно проводить мониторинг работы торговых точек, а также зарегистрировать или снять с учёта онлайн-ККТ.