Код ОКВЭД при регистрации ООО и ИП

Коды ОКВЭД при регистрации ООО и ИП – это инструмент для определения направления коммерческой деятельности. Важно понимать роль и значение ОКВЭД кодов при регистрации, а также возможные последствия неправильного использования таких кодов.

Что такое ОКВЭД и какое он имеет значение

Суть их использования заключается в проверке соответствия заявленной деятельности фактической. Если бизнесмен зарегистрировался как перевозчик, но на самом деле занимается торговлей, это может привести к проверкам и сомнениям в законности его деятельности.

Для исключения подобных ситуаций предприниматель самостоятельно выбирает наиболее подходящий вариант из классификатора видов экономической деятельности. Количество кодов деятельности, которые может иметь предприниматель, не ограничено законодательством.

Государству необходим классификатор коммерческой деятельности для ведения статистики. Росстат отслеживает количество компаний и направлений их деятельности. 2024 год определит актуальные коды ОКВЭД.

Какие коды ОКВЭД актуальны в 2024 году

В 2024 году планируется значительное обновление системы ОКВЭД. Основное изменение заключается в сокращении числа видов деятельности и уплотнении некоторых групп. ФНС будет основным источником информации об ОКВЭД, отменится ежегодное подтверждение реестров и будет указана структура выручки по видам деятельности.

Остальные разделы классификатора останутся без изменений. Для удобства поиска информации предусмотрены разделы, классы, подклассы, группы и подгруппы. Коды будут представлены цифровыми обозначениями и сопровождаться описаниями.

Таблица структуры кодов ОКВЭД

Таблица соответствия ОКВЭД и ОКП2

ОКПД2 – это ещё один классификатор, который содержит коды для товаров и продуктов, в то время как ОКВЭД описывает направления деятельности, связанные с производством.

В таблице соответствия ОКПД2 и ОКВЭД можно заметить, что большинство наименований совпадают, но полного соответствия не наблюдается. Различия могут проявляться в одной цифре кода, которая обычно указывает на подгруппу. Важно отметить, что первые четыре числа кода обычно полностью совпадают.

Полный перечень данных различий представлен в таблице, где можно увидеть, как правильно выбрать код ОКВЭД для ИП или ООО.

Как выбрать код ОКВЭД для ИП или ООО

Для регистрации деятельности ИП или ООО необходимо указать вид деятельности, который планируется осуществлять. Весь спектр существующих направлений бизнеса и производства включён в общенациональный классификатор экономической деятельности. Для исключения излишних трудностей рекомендуется чётко определиться с выбранным направлением деятельности. Чем яснее поставлены цели, тем быстрее будет найдено соответствующее обозначение в классификаторе.

Для успешной продажи одежды важно определить основное направление бизнеса и выбрать соответствующий код деятельности. При наличии нескольких направлений следует определить основной код, который принесёт наибольший доход. Различные способы продажи требуют разных обозначений в классификаторе, поэтому необходимо внимательно подобрать коды и определить размер страховых взносов.

При старте своего дела важно помнить о том, что для регистрации бизнеса необходимо выбрать коды ОКВЭД, состоящие минимум из четырёх цифр. Для того чтобы задействовать класс деятельности, например, 69.1 – «правовая сфера», необходимо указать подробные виды деятельности, объединённые в этот класс.

Какое количество кодов ОКВЭД разрешается открыть бизнесмену

Можно указать любое количество кодов, так как законом это не ограничено. Однако, если бизнесмен указывает слишком много кодов, относящихся к различным видам деятельности, это может вызвать вопросы со стороны налоговой инспекции и подозрения в законности бизнеса.

Перед указанием кодов ОКВЭД при регистрации ООО или ИП необходимо определить основной вид деятельности компании. Это то направление, которое приносит наибольший доход предприятию по сравнению с другими. Если у компании несколько направлений, приносящих равный доход, то основным считается то, которое связано с большими рисками. В среднем ООО и индивидуальные предприниматели используют 4-7 кодов в видах деятельности, близких к основному. Остальные направления, которые компания использует для заработка, считаются дополнительными.

Какой вид деятельности компании основной

Для того чтобы изменить код ОКВЭД, компания должна подать заявление Р24001 в налоговую службу. Это можно сделать как в бумажном, так и в электронном формате. Заполненное заявление следует отправить через нотариуса, ФНС или МФЦ, если оно представлено на бумаге. В электронном виде изменения можно внести через специальный сервис на сайте ФНС. После подачи заявления налоговая служба проведёт проверку и в случае отсутствия вопросов, информация о компании будет обновлена в ЕГРИП через 5 рабочих дней. Кроме того, при изменении профиля деятельности или открытии нового, можно добавить коды ОКВЭД после регистрации ИП или ООО.

Можно ли изменить код ОКВЭД и как это сделать

При изменении кода ОКВЭД ООО должно представить не только одно заявление формы Р13014. Требуется также предоставить:

решение;

изменённый устав (если он подлежит изменениям);

оплатить госпошлину при изменении устава;

заверить заявление нотариально.

Когда всё будет готово, нужно подать собранный пакет документов в ФНС. Обновления в ЕГРЮЛ будут внесены в течение 5 рабочих дней.

Для получения подробной информации о процедуре изменения кодов ОКВЭД рекомендуем обратиться к нашей статье «Как изменить классификацию ОКВЭД».

Если в классификаторе вид деятельности для вашего бизнеса отсутствует или вы не можете подобрать подходящий

Предприниматели, регистрирующие ИП или ООО, часто сталкиваются с ситуациями, когда классификатор не содержит подходящих кодов для описания их деятельности. Для решения этой проблемы они выбирают смежные направления деятельности, близкие к той, которой планируют заниматься, и указывают их как дополнительные, отдавая предпочтение одному из них в качестве основного. Если возникают затруднения в выборе деятельности и правильном указании кода ОКВЭД при регистрации, можно обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся в этих вопросах, или воспользоваться услугами специализированных сервисов по регистрации бизнеса. Обновление классификатора происходит периодически, обеспечивая актуальность информации.

Для обеспечения надёжных партнёрств важно убедиться в правомерности деятельности компаний и соответствии их области деятельности заявленной информации. Для этого необходимо проверить код ОКВЭД контрагента, что можно сделать, введя номер ИНН в специальном сервисе ФНС. Здесь отобразятся данные из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, включая зарегистрированные коды деятельности.

Быстро и просто открыть бизнес и выбрать подходящую систему налогообложения, поможет сервис «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал Софт». С его помощью можно без ошибок заполнить все необходимые документы и отправить их в налоговую онлайн, обойдясь без уплаты государственной пошлины.

Как проверить код ОКВЭД контрагента

При несовпадении кодов ОКВЭД и фактической деятельности контрагента, возможность сотрудничества с ним будет исключена. Налоговая инспекция особенно внимательно проверяет плательщиков НДС. В случае расхождения между кодами ОКВЭД и видом деятельности по договору, могут быть проведены налоговые проверки и отказ в вычете. Неправильное указание или невыполнение требований ОКВЭД может привести к штрафу от 5 до 10 тысяч рублей. Соответствие коммерческой деятельности указанным данным из ОКВЭД – обязательное условие для ФНС.

Что будет, если вести деятельность не по ОКВЭД или указать его неправильно

Предпринимателям стоит помнить, что помимо угрозы штрафов за нарушение данного требования, также могут возникнуть другие неприятности:

Если компания ошибается в указании своего ОКВЭД или предоставляет услуги, не соответствующие ему, налоговая инспекция может начать проверку, вызвав подозрения в законности бизнеса и проведя внезапные проверки.

Банк может заблокировать счёт при выявлении расхождений, что приведёт к приостановке обслуживания. В случае если суммы на счету окажутся значительными, могут возникнуть проблемы с партнёрами и другие неприятности.

Важно понимать, что коды ОКВЭД имеют прямое влияние на выбор налогового режима для компании. Бизнесмены активно проверяют коды своих потенциальных партнёров перед заключением сделок, чтобы избежать подозрений со стороны налоговой.

Какая связь между кодами ОКВЭД и налоговым режимом

Если в договоре или реестре налогоплательщиков указаны неверные данные, это может серьёзно повлиять на возможность заключения сделки. Для предотвращения подобных ситуаций важно внимательно рассмотреть перечень кодов и добавить недостающие или исключить неактуальные виды деятельности.

Информация для выбора налогового режима:

Большинству кодов ОКВЭД подходит ОСНО.

Несмотря на широкое применение УСН, она не подходит для финансовых операций, страхования, банковской сферы, негосударственных фондов, ломбардов или торговли подакцизными товарами.

Бизнес, связанный с сельским хозяйством, может воспользоваться ЕСХН для оптимизации налоговой нагрузки.

Предпринимателям в сфере красоты, услуг по ремонту, мебели, фотографии, ветеринарии, уборке и аналогичным отраслям доступна система налогообложения по ПСН.

Подведём итог

При выборе сферы деятельности для своего бизнеса обязательно учитывайте, какие налоговые ставки применяются к ней. Налоговый кодекс содержит информацию о том, чем занимается организация, что необходимо для подтверждения законности бизнеса и ведения учёта налогов. При регистрации бизнеса в налоговой инспекции указывается код ОКВЭД, который затем фиксируется в государственных реестрах. Данные о виде деятельности компании являются публичной информацией о физическом лице, доступной для проверки по его ИНН.

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