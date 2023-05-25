С чего начать госзакупки и какие ошибки не допустить в первой заявке на участие

Недавно в телеграм-канале Минэкономразвития появилось сообщение о том, что госзакупки у МСП за 2022 год выросли в 1,6 раза — их объём достиг 7 трлн рублей.

Этому способствовали новые механизмы господдержки: увеличение квот на закупки у малых и средних предприятий с 20% до 25%, распространение обязанности соблюдать квоты на всех заказчиков по 223-ФЗ, разрешение предпринимателям заключать офсетные договоры и участвовать в программах «выращивания» крупных компаний.

Сейчас у МСП закупают около 1,1 млн позиций, при этом наибольшие доли принадлежат товарам производственного назначения (70%) и инновационным, высокотехнологичным продуктам (9%).

И, действительно, участие в госзакупках — это хорошие возможности для МСП: можно получить крупного и надёжного заказчика, который точно заплатит, увеличить объёмы продаж и расширить географию реализации.

Госзакупки невозможно покорить без особых знаний и подготовки. Для тех, кто планирует делать первые шаги в этом деле, мы подготовили список этапов, которые нужно пройти перед подачей первой заявки на участие.

Шаг № 1. Изучение законов

В госзакупках 2 закона — 44-ФЗ, регулирующий тендеры бюджетной сферы, и 223-ФЗ, по которому торги организуют компании с государственным участием.

С одной стороны, эти законы подробно объясняют основные правила игры. С другой стороны, этих правил и требований очень много, что и представляется основной сложностью. Но ведь и бизнес в принципе — непростое дело, в котором страхи не должны стоять на пути к успеху.

В законах нужно разобраться, а после первой удачной закупки, эта сфера деятельности перестанет казаться сложной.

Новичкам часто рекомендуют начинать с тендеров по 44-ФЗ, а уже потом пробовать закупки по 223-ФЗ.

Шаг № 2. Мониторинг новостей

Вторая сложность в госзакупках — частые изменения. Они не всегда глобальные и не для всех, но знать их нужно. Поэтому регулярно необходимо мониторить нововведения, чтобы не допускать ошибок при очередном участии.

Так, например, к последним фундаментальным изменениям можно отнести введение электронного актирования в 2022 году: теперь на этапе исполнения контракта поставщики и заказчики обязаны обмениваться только электронными документами, тогда как раньше разрешалось подписывать и передавать бумажные.

А с 1 января 2023 года к некоторым товарам предъявляют экологические требования — в закупках необходимо указывать долю вторсырья.

Мониторить изменения в госзакупках можно на официальном сайте ЕИС. Все важные изменения публикуются в разделе «Новости».

Шаг № 3. Получение электронной подписи

Основную долю тендеров сейчас проводят в электронном виде, поэтому не обойтись без квалифицированного сертификата электронной подписи, который выдаёт ФНС. И зарегистрироваться в Единой информационной системе в сфере закупок без электронной подписи и настроенного рабочего места не получится.

Выпустить квалифицированную электронную подпись руководитель компании или ИП может без посещения ФНС. При открытии РКО в СберБанке ЭП от ФНС и токен предоставляются бесплатно. Можно выбрать офис для подачи документов на выпуск электронной подписи и проконсультироваться по любым вопросам, в том числе по настройке рабочего места для применения ЭП.

Шаг № 4. Регистрация в ЕИС и на ЭТП

Все участники госзакупок регистрируются в Единой информационной системе (ЕИС) и размещают информацию о себе и документы в Едином реестре участников закупок (ЕРУЗ).

Регистрация в системе действует бессрочно, а после её завершения (может занять до 16 дней) поставщика автоматически аккредитуют на 8 федеральных электронных торговых площадках (ЭТП).

Подробные руководства по регистрации представлены на сайте ЕИС.

Шаг № 5. Поиск первой закупки

Первый опыт самый важный, поэтому не стоит торопиться и выбирать первую попавшуюся закупку в своей сфере.

Стоит подумать, насколько выгодна сделка, принесёт ли она желаемый объём прибыли, хватит ли возможностей для исполнения контракта, а также внимательно оценить риски. Проанализировать заказчиков и конкурентов можно непосредственно в ЕИС или через специальные агрегаторы закупок.

Найдя подходящую закупку, желательно получить как можно больше информации о заказчике. Всего за 2 минуты Сервис проверки контрагентов предоставит полный отчёт о компании. В нём будут данные из более 20 открытых источников информации, в том числе и сведения о реальном опыте в сфере госзакупок.

Когда выбрали тендер, внимательно изучите техническое задание, инструкцию по заполнению заявки и проект контракта — все документы должны быть в карточке закупки.

Пять ошибок новичков в заявке на участие в закупке

Чтобы на самом старте не разочароваться в госзакупках, получив отказ в участии, постарайтесь избежать самых частых ошибок:

Не раскрывайте данные поставщика в первой части заявки.

В первой части — только предложение: характеристики товара, фотографии, схемы, чертежи. Во второй части — информация о поставщике: наименование, бренд, контакты, опыт в сфере закупок.

Если нарушить анонимность поставщика в первой части, заявку отклонят.

Не ошибайтесь в наименовании страны происхождения товара.

Например, вместо Российской Федерации не стоит указывать РФ или допускать орфографические ошибки в названии.

Уточните написание в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).

Не оформляйте техническую часть заявки без уточнения, если сомневаетесь в правильности технических характеристик товара по документам тендера.

Заказчик может ошибиться в документах, указав невозможные технические показатели или неточные формулировки. Поэтому обязательно изучите технические характеристики, и если появятся сомнения, запросите у заказчика разъяснения.

Не подавайте заявку, если нет сведений в Едином реестре СМП.

Это касается тех тендеров, которые только для СМП. Единый реестр СМП налоговая формирует автоматически на основании сведений налоговой отчётности. Обновляется он 10 числа каждого месяца.

Проверить наличие сведений о компании или ИП в реестре, а также их корректность можно на сайте ФНС.

Не подавайте заявку, если сведения о компании в ЕИС некорректны.

Если в компании были изменения, например, сменился юридический адрес, наименование организации или гендиректор, своевременно актуализируйте данные в ЕИС.

При несовпадениях заявка будет отклонена.

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