Договор на бухгалтерское обслуживание. Как удаленному бухгалтеру обезопасить себя от субсидиарной ответственности

Рассказываем, как удаленному бухгалтеру правильно заключить договор на бухгалтерское обслуживание, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности.

Введение

Договор на бухгалтерское обслуживание — тема щепетильная. В каких-то ситуациях он необходим, а в некоторых случаях совсем не обязателен.

Вот, например, приходит к вам клиент с не очень прозрачной схемой работы. И предлагает за ведение трех ИП 200 тыс. Возьмете ли вы его в работу?

Вопрос не простой, понимаю. Но давайте начистоту — 200 тыс. точно лишними не будут. И ответ будет скорее да, чем нет.

Так вот, в этой ситуации лучше договор на бух. обслуживание не заключать. А использовать, например, договор на оказание консалтинговых услуг.

А вот другая история. Пришел ко мне клиент с оборотом в 100 млн. С бывшим бухгалтером отношения никак не были оформлены — договор не заключили. Теперь бухгалтер не хочет отдавать базу: «Мол, моя база, а отчетность я сдала — проверяйте».

Теперь мне нужно будет восстанавливать базу, а клиенту платить 300 тыс. дополнительно за эту работу. В этом случае для клиента с такими оборотами договор с бухгалтером был бы дополнительной гарантией, в случае чего.

И совсем страшные истории, где бухгалтер может пострадать не по своей вине. Главному бухгалтеру компании «Трансаэро» суд вынес приговор на 7 лет тюрьмы. По версии следствия директор заключил сомнительные сделки с контрагентами. Переводил им деньги. А затем от этих контрагентов деньги уходили на счета фирм-однодневок.

Директор и финансовый директор в бегах, а главный бухгалтер должен возместить почти 600 млн руб. (приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 08.12.2020 № 1-279/20). И таких историй множество.

Поэтому нам, коллеги, важно уметь грамотно составлять договор, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности. Именно об этом поговорим в статье.

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Что такое субсидиарная ответственность

При субсидиарной (дополнительной) ответственности всегда присутствуют 2 лица: основной должник и тот, на кого возложена субсидиарная ответственность.

В случаях, когда основной должник не может по различным причинам удовлетворить требования кредитора, требования переходят к несущему субсидиарную ответственность лицу.

Но чтобы предъявить бухгалтеру требования, должны быть доказаны следующие действия:

Бухгалтер давал обязательные к исполнению указания или иным образом влиял на компанию.

Бухгалтер был в компании минимум за три года до наступления банкротства компании.

Именно действия или бездействия спровоцировали банкротство компании.

Какие именно действия или бездействия могут быть:

бухгалтер не отразил в бухучете информацию о сделках;

не предоставил необходимую первичную документацию;

искажал бух. отчетность с умыслом сокрыть доходы или снизить налогооблагаемую базу;

участвовал в выводе активов компании.

Как избежать субсидиарной ответственности

Во-первых, не заключать договор на первой встрече с клиентом. А начать сотрудничество с консультации, чтобы выяснить желания и ожидания клиента.

Клиенту легче согласиться на консультацию, которая не предполагает никаких обязательств, кроме оплаты ее стоимости, с его стороны. Бухгалтер же должен себя показать истинным профессионалом.

На консультации, если компания действующая, продаем эксперсс-анализ, который поможет клиенту убедиться, насколько в его компании бухгалтерский и налоговый учеты ведутся грамотно и достоверно.

А вам в свою очередь, нужно посмотреть: на «внутрянку» учета; как быстро предоставляется та или иная информация; готовы ли вы сами сотрудничать с генеральным директором этой компании.

Выбираете Вы, а не Вас!

Во-вторых, вести бухгалтерию грамотно и достоверно. Этому я учу на курсах «Путь бухгалтера» и «PROбухгалтер».

В-третьих, хранить копии первичных документов по сомнительным операциям и всю переписку с клиентом.

В-четвертых, при заключении договора с клиентом уделить особое внимание пункту с ответственностью сторон.

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Договор на бухгалтерское обслуживание

Договор на бухгалтерское обслуживание можно заключать, когда вы уверены в клиенте, его законопослушности, ведении грамотного бухучета и т.д.

Такой договор лучше составлять с юристом. Обычно стоимость такой услуги составляет около 30 тыс. Своим курсантам мы предоставляем договор бесплатно.

Важно указать в договоре:

условия оплаты — предоплата, никакой дебиторской задолженности;

время работы — будни с 10 до 17, например, праздничные и выходные — нерабочие;

возможность увеличения стоимости услуг (ежемесячно, поквартально, раз в год);

исполнитель не несет ответственности за достоверность сведений, в представляемых документах;

исполнитель не контролирует экономическую целесообразность и юридическую правомерность совершаемых заказчиком операций и действий, не несет ответственности за финансовое состояние заказчика.

А что делать, если договор подписан без вышеперечисленных пунктов, а заказчик оказался не очень чистым?Расторгать договор или подписывать дополнительное соглашение.

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Договор на оказание консультационных услуг

Как я говорила выше, в особых ситуациях можно заключить с клиентом договор на оказание консультационных услуг, а не договор на обслуживание.

Клиента можно посадить на абонентское обслуживание, если не хватает единоразовой консультации. Суть такой услуги в том, что клиент платит вам ежемесячно, независимо от того пользовался ли услугой в течение месяца или нет.

Заключение

При заключении договора важно помнить, что каждый клиент уникален. И подход к каждому клиенту должен быть уникален.

Поэтому договор нужно составлять исходя из особенности компании и ситуации ее дел (ведение бухучета, наличие требований от налоговой, наличие задолженностей и т.д.).

С курсантами мы разбираем, как грамотно оформить взаимоотношения с клиентами в отдельном блоке. Но если у вас особенный случай и вам нужна поддержка не только в оформлении договора, а вы хотите перейти на ступень выше и открыть собственную бухгалтерскую компанию, у меня есть предложение для вас — записаться на наставничество ко мне.

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