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Бухгалтерский аутсорсинг

Договор на бухгалтерское обслуживание. Как удаленному бухгалтеру обезопасить себя от субсидиарной ответственности

Рассказываем, как удаленному бухгалтеру правильно заключить договор на бухгалтерское обслуживание, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности.
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Договор на бухгалтерское обслуживание. Как удаленному бухгалтеру обезопасить себя от субсидиарной ответственности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Введение

Договор на бухгалтерское обслуживание — тема щепетильная. В каких-то ситуациях он необходим, а в некоторых случаях совсем не обязателен.

Вот, например, приходит к вам клиент с не очень прозрачной схемой работы. И предлагает за ведение трех ИП 200 тыс. Возьмете ли вы его в работу?

Вопрос не простой, понимаю. Но давайте начистоту — 200 тыс. точно лишними не будут. И ответ будет скорее да, чем нет.

Так вот, в этой ситуации лучше договор на бух. обслуживание не заключать. А использовать, например, договор на оказание консалтинговых услуг.

А вот другая история. Пришел ко мне клиент с оборотом в 100 млн. С бывшим бухгалтером отношения никак не были оформлены — договор не заключили. Теперь бухгалтер не хочет отдавать базу: «Мол, моя база, а отчетность я сдала — проверяйте».

Теперь мне нужно будет восстанавливать базу, а клиенту платить 300 тыс. дополнительно за эту работу. В этом случае для клиента с такими оборотами договор с бухгалтером был бы дополнительной гарантией, в случае чего.

И совсем страшные истории, где бухгалтер может пострадать не по своей вине. Главному бухгалтеру компании «Трансаэро» суд вынес приговор на 7 лет тюрьмы. По версии следствия директор заключил сомнительные сделки с контрагентами. Переводил им деньги. А затем от этих контрагентов деньги уходили на счета фирм-однодневок.

Директор и финансовый директор в бегах, а главный бухгалтер должен возместить почти 600 млн руб. (приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 08.12.2020 № 1-279/20). И таких историй множество.

Поэтому нам, коллеги, важно уметь грамотно составлять договор, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности. Именно об этом поговорим в статье.

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Что такое субсидиарная ответственность

При субсидиарной (дополнительной) ответственности всегда присутствуют 2 лица: основной должник и тот, на кого возложена субсидиарная ответственность.

В случаях, когда основной должник не может по различным причинам удовлетворить требования кредитора, требования переходят к несущему субсидиарную ответственность лицу.

Но чтобы предъявить бухгалтеру требования, должны быть доказаны следующие действия:

  • Бухгалтер давал обязательные к исполнению указания или иным образом влиял на компанию.

  • Бухгалтер был в компании минимум за три года до наступления банкротства компании.

  • Именно действия или бездействия спровоцировали банкротство компании.

Какие именно действия или бездействия могут быть:

  • бухгалтер не отразил в бухучете информацию о сделках;

  • не предоставил необходимую первичную документацию;

  • искажал бух. отчетность с умыслом сокрыть доходы или снизить налогооблагаемую базу;

  • участвовал в выводе активов компании.

Как избежать субсидиарной ответственности

Во-первых, не заключать договор на первой встрече с клиентом. А начать сотрудничество с консультации, чтобы выяснить желания и ожидания клиента.

Клиенту легче согласиться на консультацию, которая не предполагает никаких обязательств, кроме оплаты ее стоимости, с его стороны. Бухгалтер же должен себя показать истинным профессионалом.

На консультации, если компания действующая, продаем эксперсс-анализ, который поможет клиенту убедиться, насколько в его компании бухгалтерский и налоговый учеты ведутся грамотно и достоверно.

А вам в свою очередь, нужно посмотреть: на «внутрянку» учета; как быстро предоставляется та или иная информация; готовы ли вы сами сотрудничать с генеральным директором этой компании.

Выбираете Вы, а не Вас! 

Во-вторых,  вести бухгалтерию грамотно и достоверно. Этому я учу на курсах «Путь бухгалтера» и «PROбухгалтер».

В-третьих, хранить копии первичных документов по сомнительным операциям и всю переписку с клиентом. 

В-четвертых, при заключении договора с клиентом уделить особое внимание пункту с ответственностью сторон.

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Примеры из личного опыта

Договор на бухгалтерское обслуживание

Договор на бухгалтерское обслуживание можно заключать, когда вы уверены в клиенте, его законопослушности, ведении грамотного бухучета и т.д.

Такой договор лучше составлять с юристом. Обычно стоимость такой услуги составляет около 30 тыс. Своим курсантам мы предоставляем договор бесплатно.

Важно указать в договоре:

  • условия оплаты — предоплата, никакой дебиторской задолженности;

  • время работы — будни с 10 до 17, например, праздничные и выходные — нерабочие;

  • возможность увеличения стоимости услуг (ежемесячно, поквартально, раз в год);

  • исполнитель не несет ответственности за достоверность сведений, в представляемых документах;

  • исполнитель не контролирует экономическую целесообразность и юридическую правомерность совершаемых заказчиком операций и действий, не несет ответственности за финансовое состояние заказчика.

А что делать, если договор подписан без вышеперечисленных пунктов, а заказчик оказался не очень чистым?Расторгать договор или подписывать дополнительное соглашение.

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Договор на оказание консультационных услуг

Как я говорила выше, в особых ситуациях можно заключить с клиентом договор на оказание консультационных услуг, а не договор на обслуживание.

Клиента можно посадить на абонентское обслуживание, если не хватает единоразовой консультации. Суть такой услуги в том, что клиент платит вам ежемесячно, независимо от того пользовался ли услугой в течение месяца или нет. 

Заключение

При заключении договора важно помнить, что каждый клиент уникален. И подход к каждому клиенту должен быть уникален.

Поэтому договор нужно составлять исходя из особенности компании и ситуации ее дел (ведение бухучета, наличие требований от налоговой, наличие задолженностей и т.д.).

С курсантами мы разбираем, как грамотно оформить взаимоотношения с клиентами в отдельном блоке. Но если у вас особенный случай и вам нужна поддержка не только в оформлении договора, а вы хотите перейти на ступень выше и открыть собственную бухгалтерскую компанию, у меня есть предложение для вас — записаться на наставничество ко мне.

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Комментарии

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    Договор на бухгалтерское обслуживание. Как удаленному бухгалтеру обезопасить себя от субсидиарной ответственности

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