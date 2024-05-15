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Миграционный учет

Рабочая виза в Россию «монтажные работы» для иностранных работников. Что это и кому нужно

Для осуществления трудовой деятельности в России иностранным гражданам из «визовых» стран необходим полный комплект разрешительных документов. Кроме того, работодатели тоже обязаны в большинстве случаев оформлять различные разрешения для найма иностранцев на работу.
Рабочая виза в Россию «монтажные работы» для иностранных работников. Что это и кому нужно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Однако в случае, когда иностранный гражданин приезжает в Россию на короткий срок с целью установки, настройки или ремонта оборудования, понадобится оформить только специальную рабочую визу — для монтажных работ.

Что такое виза «монтажные работы»

Виза «монтажные работы» относится к категории обыкновенных рабочих виз и выдается иностранным гражданам, являющимся работниками иностранных компаний (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования (приказ МИД России от 21.12.2020 N 23235).

Например: иностранный поставщик продает российской компании сложное техническое оборудование. Стороны заключают договор, согласно которому иностранная компания обязуется не только предоставить оборудование, но и направить в РФ своего специалиста для установки и настройки данной техники.

В таком случае иностранному специалисту из компании-поставщика будет оформлена рабочая виза с целью въезда «монтажные работы». Срок действия — до 90 суток.

Что нужно иностранцу для въезда в РФ с целью «монтажные работы»

Виза «монтажные работы» не требует оформления разрешения на работу для иностранного гражданина. Для въезда в Россию и осуществления работ такому сотруднику понадобится только рабочая виза.

Виза выдается на основании приглашения от российской стороны, то есть от компании, в которую иностранный специалист направляется для осуществления монтажных работ.

Приглашающей стороне необходимо собрать пакет документов и подать его в территориальный орган МВД в сфере миграции по месту нахождения организации. Сделать это можно на личном приеме в МВД или через Госуслуги.

На основании полученного приглашения иностранному гражданину впоследствии оформляется рабочая виза.

Так как российская компания в данном случае не является работодателем иностранца, ей не нужно оформлять разрешительные документы для привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Команда миграционных специалистов Lexintel предлагает сопровождение в оформлении рабочих виз и приглашений для иностранных работников. Мы предлагаем компаниям Москвы полный комплекс услуг, а также подробные консультации по вопросам в сфере миграции: +7 (495) 229-14-25

Важно знать о визе «монтажные работы»

Виза «монтажные работы» относится к категории обыкновенных рабочих виз, а значит на иностранных граждан, въезжающих по таким визам, распространяется обязанность предоставлять в МВД медсправки о прохождении медицинского освидетельствования.

Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней с даты въезда иностранца в Россию.

Виза «монтажные работы», как правило, выдается на срок не более 90 дней. Если иностранный гражданин нарушит разрешенный срок пребывания в России, ему грозит штраф или даже запрет на въезд.

Необходимо оформить приглашения для иностранных специалистов на выполнение монтажных работ? Начните с бесплатной консультации с миграционными экспертами Lexintel: +7 (495) 229-14-25.

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Миграционный учет

Рабочая виза в Россию «монтажные работы» для иностранных работников. Что это и кому нужно

Для осуществления трудовой деятельности в России иностранным гражданам из «визовых» стран необходим полный комплект разрешительных документов. Кроме того, работодатели тоже обязаны в большинстве случаев оформлять различные разрешения для найма иностранцев на работу.

Рабочая виза в Россию «монтажные работы» для иностранных работников. Что это и кому нужно
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