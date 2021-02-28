Что из себя представляет система автозаказа в 1с?

Определяет какой товар заказывать, в каком количестве и у какого поставщика. Одна система, решающая множество задач. Но ее нет в типовой конфигурации 1с. А где есть?

Что такое автозаказ?

Представьте ситуацию, когда вам не нужно ежедневно мониторить продажи, выгружать данные в Эксель для анализа и прогнозирования. Программа автоматически определит, что и в каком количестве необходимо заказать.

Вам лишь останется:

посмотреть список товаров и количество, предлагаемые к заказу. При необходимости внести коррективы

выбрать поставщика (система автоматически предлагает поставщика с лучшей ценой и сроками поставки

отправить заявку

Как делается заказ в типовой конфигурации 1с?

Сначала необходимо указать срок поставки и способ заказа товаров по каждому складу в справочнике «Способы обеспечения»:

В нем указать тип (закупка у поставщика или перемещение), сроки поставки и выбрать — будут ли заказывать товары у конкретного поставщика или у нескольких. Причем, для закупки и перемещения нужно делать отдельные настройки. Такие же отдельные записи нужно создавать для каждого поставщика и подразделения, сроки поставки для которых отличаются от указанных в первой настройке.

Для однотипных товаров создаётся элемент справочника «Схема обеспечения», где для разных складов можно выбрать разные способы обеспечения:

Далее, для каждого товара привязывается своя схема обеспечения из этого справочника. Также для каждого товара указывается ручные уровни Мин-Макс (если в настройке способа обеспечения не выбран автоматический расчет потребности по норме):

Только после этого можно приступать к созданию заказов поставщикам.

Когда номенклатура торгового предприятия включает в себя огромное количество наименований, от пополнение складских запасов вручную начинает взрываться мозг. Продуктивная работа становится невозможной.

Как упростить задачу при формировании заказа поставщику?

Есть несколько способов автоматизации:

Производить расчеты с помощью формул Excel

Использовать специализированные модули прогнозирования для Excel

Попытаться настроить типовую конфигурацию 1с

Самостоятельно разработать систему автозаказа

Купить готовую систему автозаказа

Далее мы остановимся на последнем пункте, на примере помощника закупок min-max.pro. Возможно, вам подойдут другие варианты. Чтобы определиться с выбором, советуем прочитать нашу статью «Варианты автоматизации закупок в 1с». Там мы подробно рассказываем о плюсах и минусах каждого варианта.

Зачем все это нужно?

Заказ товара, да и в целом всё, что касается закупок в 1С достаточно трудоемкая задача, которая отнимает много времени.

«Боль и муки прошли, я сократил время на закупки в разы и вздохнул свободно. Высвободившееся время теперь трачу на другие задачи бизнеса», — История предпринимателя, который перешел с типовой конфигурации на готовую систему автозаказа.

Заказ поставщику в один клик

Система собирает в одном месте остатки, продажи, цены и множество другой информации, где менеджер может её увидеть и проанализировать.

И автоматически, основываясь на проверенные формулы, рассчитывает потребность и предлагает сделать заказ у поставщика или перемещение с другого склада.

При этом учитываются множество факторов:

Заказ формируется на основании истории продаж с учетом сезонности

С помощью ABC-анализа товары группируются по прибыли или выручке, количеству сделок или проданных единиц. Приоритет получают товары, которые приносят максимальную маржу или имеют востребованность у покупателей

Объем заказа рассчитывается по формуле с учетом сроков поставки . Чтобы товар был полностью продан в период до следующей поставки

. Чтобы товар был полностью продан в период до следующей поставки Система не заказывает товар, если в наличии есть его заменитель. Аналогичные товары объединяются в один, что позволяет сократить избыток похожих позиций на складе.

Из расчета исключаются аномальные продажи, которые не повторяются регулярно, а также возвраты.

Система определяет страховой запас, что позволяет снизить дефицит товаров из-за непредвиденных событий. Например, в случае срыва сроков поставки.

Инновации в расчетах

Помимо вышеперечисленных факторов, расчеты можно производить с помощью вероятностного прогнозирования. В этом случае страховой запас учитывается иначе. Процесс расчета напоминает игру в кости. Компьютер тысячи раз делает броски, основываясь на количество продаж за заданный промежуток времени.

Это совершенно иной подход, с другими алгоритмами, по которым определяется спрос. Основное преимущество — более точный прогноз, а значит меньшая сумма вложений в страховые запасы, меньше дефицита и пустых полок.

На основе этих «бросков в кости» строится частотная диаграмма.

На ней видно количество товара и вероятность, с которой оно будет продано за определенный период. На основе этих данных формируется заказ поставщику

Автоматизация работы отдела закупок

Для более точных прогнозов, в дополнение к автозаказу, существуют инструменты, которые позволяют в автоматическом режиме мониторить важные показатели, которые непосредственно влияют на точность расчетов.

Мониторинг неликвидов

Система может работать полностью в автоматическом режиме, отправляя на почту по расписанию отчёт, со списком излишков и их суммовой оценкой. Товары сортируются по проблемности, а вероятность ошибок минимизирована.

Мониторинг дней, когда товаров не было в наличии, упущенной прибыли и уровня сервиса

Система автоматически просчитает наличие и количество дней, в которых товар отсутствовал на полках магазина или на складе, опираясь на данные в учетной системе. Будет приведена суммовая оценка потерянной выручки и прибыли и рассчитан уровень сервиса.

Днями отсутствия считаются дни, когда остаток по товару опустился ниже минимальной нормы, рассчитываемой автоматически либо задаваемой вручную.

Мониторинг коэффициента оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости показывает сколько компания заработала с вложенных в товар денег. Этот показатель позволяет понять насколько эффективно распоряжается деньгами ваши менеджеры по закупкам.

Система автоматически просчитает наличие и количество дней, в которых товар отсутствовал на полках магазина или на складе, опираясь на данные в учетной системе. Будет приведена суммовая оценка потерянной выручки и прибыли и рассчитан уровень сервиса.

Днями отсутствия считаются дни, когда остаток по товару опустился ниже минимальной нормы, рассчитываемой автоматически либо задаваемой вручную.

Что дальше?

После того, как система посчитала сколько и какого товара нужно заказать, нужно выбрать поставщика и разместить заказ. Для этого в помощнике закупок min-max.pro есть функционал для работы с поставщиками.

цены и остатки поставщиков могут быть загружены с помощью встроенной системы загрузки прайсов из Эксель файлов, API или парсеров сайтов

вручную или автоматически можно выбрать поставщика с наименьшей ценой

сформированный заказ можно отправить поставщику на почту, сохранить как Эксель-файл или выгрузить прямо в прайс поставщика