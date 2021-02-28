Что из себя представляет система автозаказа в 1с?

Определяет какой товар заказывать, в каком количестве и у какого поставщика. Одна система, решающая множество задач. Но ее нет в типовой конфигурации 1с. А где есть?
Что такое автозаказ?
Представьте ситуацию, когда вам не нужно ежедневно мониторить продажи, выгружать данные в Эксель для анализа и прогнозирования. Программа автоматически определит, что и в каком количестве необходимо заказать.
Вам лишь останется:
- посмотреть список товаров и количество, предлагаемые к заказу. При необходимости внести коррективы
- выбрать поставщика (система автоматически предлагает поставщика с лучшей ценой и сроками поставки
- отправить заявку
Как делается заказ в типовой конфигурации 1с?
Сначала необходимо указать срок поставки и способ заказа товаров по каждому складу в справочнике «Способы обеспечения»:
В нем указать тип (закупка у поставщика или перемещение), сроки поставки и выбрать — будут ли заказывать товары у конкретного поставщика или у нескольких. Причем, для закупки и перемещения нужно делать отдельные настройки. Такие же отдельные записи нужно создавать для каждого поставщика и подразделения, сроки поставки для которых отличаются от указанных в первой настройке.
Для однотипных товаров создаётся элемент справочника «Схема обеспечения», где для разных складов можно выбрать разные способы обеспечения:
Далее, для каждого товара привязывается своя схема обеспечения из этого справочника. Также для каждого товара указывается ручные уровни Мин-Макс (если в настройке способа обеспечения не выбран автоматический расчет потребности по норме):
Только после этого можно приступать к созданию заказов поставщикам.
Когда номенклатура торгового предприятия включает в себя огромное количество наименований, от пополнение складских запасов вручную начинает взрываться мозг. Продуктивная работа становится невозможной.
Как упростить задачу при формировании заказа поставщику?
Есть несколько способов автоматизации:
- Производить расчеты с помощью формул Excel
- Использовать специализированные модули прогнозирования для Excel
- Попытаться настроить типовую конфигурацию 1с
- Самостоятельно разработать систему автозаказа
- Купить готовую систему автозаказа
Далее мы остановимся на последнем пункте, на примере помощника закупок min-max.pro. Возможно, вам подойдут другие варианты. Чтобы определиться с выбором, советуем прочитать нашу статью «Варианты автоматизации закупок в 1с». Там мы подробно рассказываем о плюсах и минусах каждого варианта.
Зачем все это нужно?
Заказ товара, да и в целом всё, что касается закупок в 1С достаточно трудоемкая задача, которая отнимает много времени.
«Боль и муки прошли, я сократил время на закупки в разы и вздохнул свободно. Высвободившееся время теперь трачу на другие задачи бизнеса», — История предпринимателя, который перешел с типовой конфигурации на готовую систему автозаказа.
Заказ поставщику в один клик
Система собирает в одном месте остатки, продажи, цены и множество другой информации, где менеджер может её увидеть и проанализировать.
И автоматически, основываясь на проверенные формулы, рассчитывает потребность и предлагает сделать заказ у поставщика или перемещение с другого склада.
При этом учитываются множество факторов:
- Заказ формируется на основании истории продаж с учетом сезонности
- С помощью ABC-анализа товары группируются по прибыли или выручке, количеству сделок или проданных единиц. Приоритет получают товары, которые приносят максимальную маржу или имеют востребованность у покупателей
- Объем заказа рассчитывается по формуле с учетом сроков поставки. Чтобы товар был полностью продан в период до следующей поставки
- Система не заказывает товар, если в наличии есть его заменитель. Аналогичные товары объединяются в один, что позволяет сократить избыток похожих позиций на складе.
- Из расчета исключаются аномальные продажи, которые не повторяются регулярно, а также возвраты.
- Система определяет страховой запас, что позволяет снизить дефицит товаров из-за непредвиденных событий. Например, в случае срыва сроков поставки.
Инновации в расчетах
Помимо вышеперечисленных факторов, расчеты можно производить с помощью вероятностного прогнозирования. В этом случае страховой запас учитывается иначе. Процесс расчета напоминает игру в кости. Компьютер тысячи раз делает броски, основываясь на количество продаж за заданный промежуток времени.
Это совершенно иной подход, с другими алгоритмами, по которым определяется спрос. Основное преимущество — более точный прогноз, а значит меньшая сумма вложений в страховые запасы, меньше дефицита и пустых полок.
На основе этих «бросков в кости» строится частотная диаграмма.
На ней видно количество товара и вероятность, с которой оно будет продано за определенный период. На основе этих данных формируется заказ поставщику
Автоматизация работы отдела закупок
Для более точных прогнозов, в дополнение к автозаказу, существуют инструменты, которые позволяют в автоматическом режиме мониторить важные показатели, которые непосредственно влияют на точность расчетов.
Система может работать полностью в автоматическом режиме, отправляя на почту по расписанию отчёт, со списком излишков и их суммовой оценкой. Товары сортируются по проблемности, а вероятность ошибок минимизирована.
Мониторинг дней, когда товаров не было в наличии, упущенной прибыли и уровня сервиса
Система автоматически просчитает наличие и количество дней, в которых товар отсутствовал на полках магазина или на складе, опираясь на данные в учетной системе. Будет приведена суммовая оценка потерянной выручки и прибыли и рассчитан уровень сервиса.
Днями отсутствия считаются дни, когда остаток по товару опустился ниже минимальной нормы, рассчитываемой автоматически либо задаваемой вручную.
Мониторинг коэффициента оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости показывает сколько компания заработала с вложенных в товар денег. Этот показатель позволяет понять насколько эффективно распоряжается деньгами ваши менеджеры по закупкам.
Система автоматически просчитает наличие и количество дней, в которых товар отсутствовал на полках магазина или на складе, опираясь на данные в учетной системе. Будет приведена суммовая оценка потерянной выручки и прибыли и рассчитан уровень сервиса.
Днями отсутствия считаются дни, когда остаток по товару опустился ниже минимальной нормы, рассчитываемой автоматически либо задаваемой вручную.
Что дальше?
После того, как система посчитала сколько и какого товара нужно заказать, нужно выбрать поставщика и разместить заказ. Для этого в помощнике закупок min-max.pro есть функционал для работы с поставщиками.
- цены и остатки поставщиков могут быть загружены с помощью встроенной системы загрузки прайсов из Эксель файлов, API или парсеров сайтов
- вручную или автоматически можно выбрать поставщика с наименьшей ценой
- сформированный заказ можно отправить поставщику на почту, сохранить как Эксель-файл или выгрузить прямо в прайс поставщика
- Если поставщик предоставляет цены только по запросу, можно воспользоваться системой сбора цен поставщиков