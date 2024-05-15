От дебета к EBITDA: как главному бухгалтеру стать финдиром

Главбух — не финальная точка карьерной лестницы: можно шагать и выше. Рассказываем, почему финансовый директор — это логичный карьерный рост для главного бухгалтера, и в чём нужно разобраться главбуху, чтобы стать финдиром.

Кем может стать главбух: три варианта развития карьеры

Должность главбуха для некоторых специалистов — только промежуточная ступень. Он может уйти в управление корпоративными финансами, аудит, создать собственный бизнес в сфере консалтинга и аутсорсинга бухгалтерских услуг или уйти в другое направление.

Аудитор проверяет, как компания ведёт бухгалтерский и налоговый учёт, ищет ошибки в документах, оценивает риски и эффективность финансовой деятельности. На основании текущей ситуации в компании он делает прогнозы финансового развития, даёт рекомендации, как оптимизировать учётную политику и минимизировать риски.

Если аудитор работает с внешними компаниями, он регулярно ездит в командировки и постоянно находится на территории заказчиков. Это идеальный вариант для «подвижных» экстравертов, которым интересны новые места и новые люди — и трудноватый для всех остальных.

Свой бухгалтерский бизнес по зубам тому, кто в душе предприниматель. Это самый рисковый и сложный путь, но с самыми большими потенциальными перспективами.

Самая большая проблема для главбухов с амбициями состоит в том, что «крутой эксперт» и «крутой бизнесмен» — это два разных человека, причём в любой сфере.

Можно путать 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, но гениально всё организовывать. Подбирать хороших специалистов, грамотно их мотивировать, урезать ненужные расходы, делать хорошую рекламу, вести переговоры: всё это надо уметь, и всё это не имеет никакого отношения к бухгалтерии.

И наоборот, лучший бухгалтер страны может совершенно не понимать, как ему «добывать» клиентов и контракты. Потому что бухгалтер он хороший, а других компетенций у человека нет, и развивать их не получается.

Финансовый директор разрабатывает финансовый план, формирует бюджеты и управляет денежными потоками. Он оценивает инвестиционную привлекательность компании и возможность привлечь деньги из внешних источников. Финдир отвечает за финансовую устойчивость бизнеса и управляет рисками.

У бухгалтерии и финансов родственная природа. Поэтому именно в финдиры часто метят главбухи, когда хотят повышения. К тому же в небольших компаниях руководители часто поручают задачи управленческого учёта главному бухгалтеру, и он уже понимает основы бюджетирования, неплохо ориентируется в финансовых потоках и кредитной политике.

Главбух и финдир: что общего и в чём принципиальные различия у этих специалистов

Финдир и главбух — две топовые должности в сфере финансов. Во многом их функции пересекаются, но есть и различия.

Чем занимаются главный бухгалтер и финансовый директор:

Обязанности главбуха Обязанности финдира Контролирует ведение бухгалтерского и налогового учёта. Занимается финансовым и налоговым планированием. Руководит сотрудниками бухгалтерии. Ведёт управленческий учёт. Участвует в вопросах налоговой оптимизации, предлагает варианты — как снизить нагрузку и риски. Разрабатывает финансовую политику компании и проводит анализ текущей финансовой деятельности. Контролирует, правильно ли формируются первичные документы учёта. Проводит план-фактный анализ финансовых показателей. Составляет и сдаёт бухгалтерскую, налоговую и другую отчётность. Формирует отчётность по запросу директора и для внешних пользователей — инвесторов. Взаимодействует с контролирующими органами по вопросам учёта — отвечает на требования налоговой, сопровождает проверки, отвечает на запросы из других госструктур. Оценивает финансовые риски компании, следит, чтобы не было кассовых разрывов.

Главный бухгалтер отражает факты финансово-хозяйственной деятельности компании и составляет отчётность для государства. Его главная задача — обеспечить текущую деятельность фирмы.

Финансовый директор планирует финансовую деятельность компании и готовит отчёты для руководителей фирмы. Его главная задача — планировать и распределять деньги с учётом не только сегодняшних дел, но и будущей деятельности.

«Но это же две разные специальности!» воскликнет бухгалтер, и… будет прав.

Технически всё так. Главбух поддерживает хозяйственную деятельность, наводит красоту в документах и цифрах, чтобы соответствовать требованиям закона и угодить налоговикам. А финдир — это новатор, который отслеживает тенденции и ставит перед компанией новые цели.

Но на практике главбухи нередко:

берут на себя функции финдира — ведут управленческий учёт, участвуют в оценке финансового состояния предприятия, занимаются оптимизацией налоговой нагрузки, самостоятельно формируют и ведут платёжный календарь;

умеют составлять и читать финансовую отчётность предприятия не только по российским, но и по международным стандартам;

слёту могут ответить, откуда взялась любая цифра в балансе;

виртуозно владеют сложными конфигурациями учётных программ — 1С:ERP, 1С:КА и другими;

хотят делать что-то новое и не стоять на месте.

Даже пара таких пунктов — прекрасная база, от которой можно оттолкнуться для дальнейшего карьерного роста. И влиться в роль финдира, доход которого на 30–50% выше бухгалтерского, такому главбуху будет в разы проще, чем любому другому специалисту.

Чего не хватает главбуху для полноценного роста

Главный для финансового директора скилл — знать управленческий учёт (УУ). Если главбуху простительно разбираться в учёте поверхностно, то финансист должен быть в управленке как рыба в воде. Он должен знать:

Из чего состоит управленческая отчётность, уметь её составлять, понимать связь между P&L, ПиУ, ОДР.

Все ключевые показатели эффективности бизнеса.

Что такое стратегическое и тактическое планирование, как составить финансовую модель и какие проблемы она решает.

Особенности план-фактного анализа.

Как спасти бизнес от кассового разрыва, и как в этом поможет платёжный календарь.

Как планировать денежные потоки и управлять ими.

Важный для финансового директора скилл — прикладные навыки.

Нужно уметь работать в сложных конфигурациях 1С и в Excel с массивами баз данных, сводными таблицами, сложными функциями типа ВПР, разделения данных и других.

Чтобы получить эти знания и навыки, нужно учиться. Есть два пути.

Можно учиться на практике. Но этот вариант подходит только тем специалистам, которые хотя бы в небольших масштабах малого бизнеса вели УУ, совмещая с обязанностями главбуха. Здесь остаётся риск, что вы можете не потянуть новую позицию, так как вашей базы окажется недостаточно. Да и найти работу, не имея релевантного опыта, всегда сложнее.

Можно сначала пройти обучение, а потом практиковать. Для этого можно закончить заочно вуз или пройти профильные курсы. Вуз — это дорого и долго, а ещё там много теории и мало практики. Поэтому лучше пройти обучение на курсе от действующего практика, который поделится реальным опытом и даст именно то, что понадобится в работе.

Онлайн-курс по управленческому учёту на базе компании «Моё дело» создала и ведёт действующий финансовый директор-консультант Ольга Головина. У неё за плечами 15 лет практики в финансах на должности CFO (финансовый директор, финансовый менеджер) в Теле2, Азия Цемент, Юниум. Программа курса включает пять насыщенных практикой уроков, пройдя которые вы легко сможете: настраивать автоматический подсчёт KPI по проектам и сотрудникам, вести учёт расходов и доходов, рассчитывать ROE, ROI и другие параметры;

прогнозировать кассовые разрывы с помощью платёжного календаря и финансового плана;

грамотно формировать ценообразование и выставлять метрики;

извлекать из проектов максимум финансовой эффективности с помощью правильной оценки NPV и ROE;

качественно оценивать потенциальный возврат инвестиций;

перейти на позицию финдира и на 30–50% увеличить свой доход.

Звучит красиво, но возникает вопрос — «Когда?». Целый день, и не только рабочий, главбух занят текущими задачами со строгими дедлайнами. Сил и времени на учёбу не остаётся.

Как совмещать учёбу с полноценной работой

Делегировать свои функции подчинённым, чтобы выделить время на учёбу, не получится. У сотрудников тоже плотный график, вечером допивают утренний холодный кофе, часто жертвуют обедом, чтобы успеть выполнить задачи — их бы тоже не мешало разгрузить.

Рабочий способ — передать рутинные задачи, которые постоянно отвлекают внимание и забирают время, внешним специалистам сервиса «Моё дело Бухобслуживание». Главное преимущество сервиса — это возможность делегировать работу частично.

Чаще всего главбухи готовы отдать узкопрофильному бухгалтеру-аутсорсеру:

расчёт заработной платы и кадровое делопроизводство;

учёт движения основных средств и материальных запасов;

учёт лизинга.

Вам не придётся переживать за ошибки в учёте по вине аутсорсера — такие риски застрахованы на 100 млн руб.

Рассчитаем, сколько времени может освободить главный бухгалтер, если передаст часть обязанностей на аутсорсинг:

Участок Обязанности Трудозатраты в месяц, час. Расчёт заработной платы на 100 человек Расчёт зарплаты: обработка табелей, занесение всех видов начислений, расчёт больничных за счёт работодателя, формирование и передача в банк зарплатных реестров и платёжных поручений — дважды в месяц 20 Расчёт и выплата отпускных (в среднем 8 человек в месяц) 2 Общение по ЭДО с СФР в части назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (в среднем 5 человек в месяц) 2 Формирование и отправка ежемесячной отчётности, уведомлений об исчисленных взносах, НДФЛ 2 Подготовка справок, консультирование работников 4 Архивирование бумажных документов (записки-расчет о предоставлении отпусков, расчеты СДЗ для больничных, командировок, приказы, табели и т.д.) 4 Учёт движения основных средств и материальных запасов Оприходование 1 основного средства (в среднем 4 ед. в месяц) 2 Оприходование 50 наименований матзапасов — дважды в месяц 4 Списание 50 наименований матзапасов — дважды в месяц 2 Итого: 42

Расчёт показывает, что передача на аутсорс зарплаты, ОС и материалов даже небольшой компании сэкономит главному бухгалтеру неделю рабочего времени. Этого времени как раз хватит на прохождение полного курса управленческого учета.

Разгрузив бухгалтерию от трудозатратных участков, главный бухгалтер сможет посвятить основную работу управленческому учёту.

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