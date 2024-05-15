Виды электронных подписей

Электронная подпись (ЭП) — инновационный инструмент, который позволяет дистанционно подписывать документы и совершать сделки. В нашей стране есть несколько разновидностей ЭП, каждая из которых обладает своими возможностями, плюсами и минусами.

В этой статье мы разберем квалифицированную электронную подпись (КЭП), неквалифицированную электронную подпись (НЭП) и простую электронную подпись (ПЭП).

Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Это наиболее надежный, но самый сложный в использовании вид электронной подписи. Он создается с помощью криптографических алгоритмов и сертификатов, которые выдаются квалифицированным поставщиком ЭП.

Плюсы:

С помощью КЭП можно подписывать любые документы.

Это самый безопасный вид электронной подписи.

С помощью КЭП можно дистанционно обмениваться документами с государственными учреждениями, например, Федеральной налоговой службой (ФНС).

Минусы:

Чтобы использовать КЭП, необходимо приобрести защищенный носитель, например, специальную USB-флешку, а затем посетить, аккредитованный удостоверяющий центр.

Для работы с КЭП требуется специализированное программное обеспечение.

Подписать документ с помощью КЭП можно только в том случае, если она есть у всех сторон. Поэтому квалифицированная электронная подпись редко подходит для документооборота с физлицами, так как у них, как правило, отсутствует КЭП.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП)

Этот вид электронной подписи, как и КЭП создается с помощью криптошифрования, но использует сертификаты, выданные неквалифицированным поставщиком ЭП. Неквалифицированная электронная подпись, как правило, используется во внутреннем документообороте компании.

Плюсы:

Для получения НЭП не нужно посещать отделения Федеральной налоговой службы или аккредитованный удостоверяющий центр. Она может быть оформлена в любом удостоверяющем центре или самостоятельно на специализированных сайтах.

Минусы:

Чтобы использовать НЭП для внешнего ЭДО необходимо составить дополнительное соглашение.

Для участия в электронных торгах НЭП использовать нельзя.

НЭП также почти не подходит для обмена документами с физ. лицами, у которых далеко не всегда бывает подобный вид электронной подписи.

Простая электронная подпись (ПЭП)

Данный вид ЭП обычно используют для документооборота с физ. лицами. ПЭП работает с помощью зашифрованных паролей или кодов доступа, например, полученных по СМС.

Плюсы:

Простая электронная подпись позволяет подтверждать авторство и целостность документов без токенов, носителей, ПО и сертификатов. — Чтобы использовать ПЭП не нужно посещать удостоверяющее центры.

ПЭП идеально подходит для подписания документов с физ. лицами, например, с сотрудниками или клиентами компании.

Минусы:

С помощью простой электронной подписи нельзя подписать счета-фактур и трудовые договоры.

Не подходит для документооборота с юридическими лицами.

Необходимо получить согласие от второй стороны, а также верифицировать ее.

Вывод

Каждый вид электронной подписи используется в зависимости от ваших потребностей. КЭП — для обмена документами с юридическими лицами и государственными органами, участия в гос. закупках и тендерах. НЭП — для внутреннего документооборота. ПЭП — идеально подойдет для подписания документов с физическими лицами.

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