Верховный Суд снова вернется к вопросу правового регулирования инвестиционной деятельности

14 октября Верховный Суд РФ издал Определение № 310-ЭС21-11695, на основании которого к рассмотрению была принята кассационная жалоба АО «Воронежский синтетический каучук» (далее — Общество, налогоплательщик) на отказ в инвестиционной льготе по налогу на имущество (дело № А14-65/2020 ).

Из текста Определения следует, что высшая судебная инстанция вновь проявила интерес к вопросу стабильности правового режима инвестирования, который совсем недавно был затронут в Определении от 20.09.2021 г. № 305-ЭС21-11548 по делу № А40-248146/2019 (ПАО «Северсталь»).

Фабула дела

﻿Общество заключило соглашение с Воронежской областью о реализации инвестиционного проекта. К созданному в рамках проекта имуществу налогоплательщик в 2014 — 2016 гг. применял ставку налога на имущество 0,2% на основании Закона Воронежской области от 27.11.2003 г. № 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (далее — Закон № 62-ОЗ). Льгота применялась при условии, что стоимость введенных основных средств по инвестиционному проекту превысила 80 % от базы по налогу на имущество на отчетную дату (далее — коэффициент обновления).

Исходя из расчетов налогоплательщика, на дату завершения проекта 31.05.2013 г. стоимость новых вводов основных средств составила 4 289 765 558 руб., а база по налогу на имущество — 3 430 512 594 руб., причем:

из новых вводов 3 167 200 217 руб. — движимое имущество, 1 122 565 341 руб. — недвижимое имущество;

средняя стоимость имущества в 3 430 512 594 руб. определена за вычетом движимого имущества, принятого на учет после 01.01.2013 г. и исключаемого из-под налогообложения на основании пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 202-ФЗ).

Общество путем деления 4 289 765 558 руб. на 3 430 512 594 руб. получило коэффициент обновления более 0,8, в связи с чем применяло ставку 0,2%.

Налоговый орган посчитал подобный расчет коэффициента обновления неверным, поскольку введенное Обществом движимое имущество не облагалось налогом на имущество.

Свои выводы инспекторы обосновывали следующим:

полагали, что в региональном законе порядок определения коэффициента обновления сформулирован таким образом, что категории «стоимость основных средств организации, введенных по инвестиционному проекту» и «налогооблагаемая база» определены как часть и целое;

законодательство Воронежской области не может толковаться в отрыве от изменений в НК РФ, исключивших движимое имущество из налоговой базы.

В связи с этим, налоговый орган решил, что коэффициент обновления должен определяться путем деления 1 122 565 341 руб. на 3 430 512 594 руб. При таком расчете частное составляет менее 0,8 и не создает оснований для применения ставки налога на имущество 0,2%. Данный подход был поддержан судами трех инстанций.

Основания для передачи жалобы

Судья Верховного суда, передавая дело на пересмотр, посчитал заслуживающими внимания следующие доводы налогоплательщика:

поправки в федеральное законодательство, повлекшие опосредованное изменение требований для получения льготы по налогу на региональном уровне, не могут служить основанием для отказа в применении пониженной ставки для инвестора, уже приступившего к реализации инвестиционного проекта до принятия законодательных изменений;

последующее изменение федерального законодательства не должно применяться с обратной силой к добросовестному инвестору.

Оценка Taxology

﻿Высшая судебная инстанция этой осенью проявляет повышенное внимание к спорам о применении инвестиционных налоговых льгот. Ранее вопрос о стабильности регулирования для инвесторов был затронут в деле № А40-248146/2019, где предметом спора выступало применение ПАО «Северсталь» пониженной ставки по налогу на прибыль в Саратовской области. Претензии проверяющих обосновывались, среди прочего, разъяснениями регионального финансового органа. При этом позиция областного ведомства была доведена после того, как инвестором капитальные вложения были завершены.

В анализируемом дела региональные финансисты также заняли сторону налогового органа, при этом изменив свое изначальное благоприятное для заявителя разъяснение закона в противоположную сторону уже в процессе судебного разбирательства. Такой подход был признан Верховным Судом РФ необоснованным именно по мотиву нарушения стабильности правового положения инвестора.

Кроме того, по нашему мнению, отдельной оценки заслуживают и экономические ожидания инвестора и публично-правового образования от применения льготы, сформированные на момент заключения инвестиционного соглашения.

Ожидаем, что в этом деле Верховный Суд РФ продолжит развитие принципа правомерных ожиданий инвесторов.