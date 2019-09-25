О финансовых новостях, сокращениях чиновников и рыбе по-еврейски

На днях первый заместитель министра финансов поделилась информацией, что России на 10 тыс. населения приходится 163 чиновника. А всего в стране их насчитывается 2,4 млн человек. Целая армия, которая создает законы, контролирует и обеспечивает их исполнение. Но в следующем году ожидается массовое сокращение госслужащих. Поэтому уже сегодня нужно уточнить, что обязан сделать работодатель, если оформляет бывшего чиновника.
А чтобы потерявшим работу было проще адаптироваться к обычной жизни, предлагаю начать с малого – с приготовления очень простой рыбы по-еврейски. Тем более, что сегодня отмечается еврейский праздник Рош а-Шана, посвященный сотворению мира. В эти дни, по поверью, Бог отмечает в своей книге, какая кому уготована судьба на ближайший год.
Итак, для приготовления блюда нужна рыба (лучше филе), морковь, лук и томаты.
- Жарим рыбу на огне новых выгодных изменений для налогоплательщиков, на подсолнечном или оливковом масле - выбирайте сами.
- Пока она жарится, очистить и натереть на терке морковь, мелко нарезать лук и бумажный отчет РСВ, порезать томаты.
- Затем овощи необходимо немного потушить, причем, в следующей последовательности – лук, морковь, томаты. Сюда же добавляем молотый перец, соль, 2- и 6-НДФЛ, лавровый лист.
- Эту горячую массу выкладываем на рыбу и тушим еще несколько минут, ожидая новых пенсионных льгот.
Вкусное и полезное блюдо готово. Приятного аппетита!
А теперь перейдем к полезным, но чаще не столь приятным финансовым новостям.
Спрашивали – отвечаем
- Какую справку о доходах нести в банк, если ты самозанятый
- Что изменится в правилах торгового сбора
- Кто платит НДФЛ с выплат физлицам по решению суда
- Что начнут маркировать с декабря
- Как ИП не попасть на миллионные доначисления, если слетел с патента
Новости из ФНС
- Социальный вычет по НДФЛ на обучение могут увеличить
- Под налоговые каникулы попал новый вид бизнеса
- В единый налоговый платеж включили еще один налог
- 3-НДФЛ можно будет сдать в МФЦ
- Уведомление о КИК надо будет сдавать по новой форме
Узнайте, как…
- Сменить адрес и не потерять право на вмененку
- Заполнить платежку на перечисление пособия работнику с картой «Мир»
- Прогулять из-за непогоды, чтобы не уволили
Внимание!
- Осторожнее с пополнением счета через Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов
- Новый срок уплаты земельного налога вводят сразу для всех компаний
- Изменятся правила сдачи РСВ для фирм с «обособками»
- 5 реквизитов кадровых документов надо оформлять по ГОСТу
- Обналичка с помощью векселей сейчас опасна
- Власти передумали объединять 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Но сроки сдачи сократили
Не может не радовать!
- Приняли выгодные изменения для ИП на патенте
- Выгодное изменение для компаний, которые платят налог на прибыль. И полезное
- Вот теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета
- С 1 октября бухгалтерам поднимут зарплату
- За невыплаченную зарплату больше не придется судиться
УППССС…
- 115-ФЗ станет еще более кошмарным
- У компаний отняли право сдавать бумажный РСВ
- Рассчитывать налог от кадастровой стоимости придется по любой недвижимости
- Вырастут штрафы за переработки сотрудников
- Новые правила по налогам добавят бухгалтерам работы
- Компаниям пока не вернут старые правила переноса убытков
- Налоговикам дадут полномочия суда
- ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП
А что? А вдруг?
- Как будет работать новая система жалоб на силовиков
- Налоговики, полицейские, и остальные с погонами прикусят языки перед вами
Понемногу о разном
- Шесть причин завести второй расчетный счет
- Имущество должников по налогам перейдет в залог к налоговикам
- Какими пенсионными льготами можно пользоваться на 5 лет раньше