О финансовых новостях, сокращениях чиновников и рыбе по-еврейски

На днях первый заместитель министра финансов поделилась информацией, что России на 10 тыс. населения приходится 163 чиновника. А всего в стране их насчитывается 2,4 млн человек. Целая армия, которая создает законы, контролирует и обеспечивает их исполнение. Но в следующем году ожидается массовое сокращение госслужащих. Поэтому уже сегодня нужно уточнить, что обязан сделать работодатель, если оформляет бывшего чиновника.

А чтобы потерявшим работу было проще адаптироваться к обычной жизни, предлагаю начать с малого – с приготовления очень простой рыбы по-еврейски. Тем более, что сегодня отмечается еврейский праздник Рош а-Шана, посвященный сотворению мира. В эти дни, по поверью, Бог отмечает в своей книге, какая кому уготована судьба на ближайший год.

Итак, для приготовления блюда нужна рыба (лучше филе), морковь, лук и томаты. Жарим рыбу на огне новых выгодных изменений для налогоплательщиков, на подсолнечном или оливковом масле - выбирайте сами. Пока она жарится, очистить и натереть на терке морковь, мелко нарезать лук и бумажный отчет РСВ, порезать томаты. Затем овощи необходимо немного потушить, причем, в следующей последовательности – лук, морковь, томаты. Сюда же добавляем молотый перец, соль, 2- и 6-НДФЛ, лавровый лист. Эту горячую массу выкладываем на рыбу и тушим еще несколько минут, ожидая новых пенсионных льгот. Вкусное и полезное блюдо готово. Приятного аппетита!

А теперь перейдем к полезным, но чаще не столь приятным финансовым новостям.

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