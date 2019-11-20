Что связывает самозанятых и печенье к вину?

Многие компании активно стали привлекать самозанятых для оказания услуг. Но часто такое сотрудничество заканчивается не слишком позитивно: владельцы фирм вынуждены выслушивать угрозы о доначислениях, их вызывают на комиссии, хотя компании действуют законно.

Режим самозанятых становится всё популярнее, но он ещё до конца не отрегулирован. Надеемся, что новшество приживется. Как, например, прижился праздник «Божоле нуво» (молодого французского вина), который с удовольствием отмечают каждый третий четверг ноября уже более чем в 100 странах мира. А начиналось все в XIX веке с инициативы винаградарей провинции Божоле. Чтобы молодое вино показалось вам еще вкуснее, предлагаю испечь к нему печенье «Соломка».

Нам понадобится 500 г муки, пекарский порошок, 130 г масла, 240 г сахара, ванилин, 2 яйца, 1 желток.

В муку положить пекарский порошок и измельчить масло, добавить все остальное и замесить некрутое тесто. Тесто раскатать и разрезать на полоски, уложить на смазанный противень, смазать желтком и посыпать песком. Выпекать.

Чтобы поднять настроение, представьте, что вы в отпуске и заодно узнаете, где еще введут курортный сбор.

Представили? Для придания картине максимальной реалистичности, предлагаем самые важные и интересные новости минувшей недели.

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