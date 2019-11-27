Горячие пироги с начинкой из интересных новостей

Кто еще не подал заявление в ПФР о смене страховщика? Спешите! Специальные заявления принимаются до 1 декабря, но личный визит возможен только до 29 ноября включительно. Оптимальный вариант подачи — дистанционно через ЕПГУ, так вы сэкономите время, за которое можно приготовить вкуснейшие пироги и порадовать ими своих близких. Записывайте рецепт!

Нам понадобится: молоко, соль, сахар, маргарин, дрожжи, яйца и мука. Начинка — капуста, яйцо и немного учетной политики.

Приготовление:

Замесить тесто, накрыть крышкой и поставить в холодильник, чтобы оно поднялось, так же, как и налоги.

В это время делаем начинку из капусты, яиц и алиментного минимума.

Далее разделить тесто на шарики, расплющить рукой каждый из них, внутрь начинку, края защепить.

Уложить пирожки на чистый, сухой противень, выпекать в духовке в течение 40 минут. Достаём румяные, горячие, вкуснейшие пироги и наслаждаемся новостями!

Спрашивали — отвечаем...

Когда можно применять НПД при дистанционной работе

Директор-учредитель не работает по трудовому договору. А зачем тогда сдавать СЗВ-М?

Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

Новости из ИФНС

Сбой в личном кабинете юрлица на сайте ФНС

Не подавитесь. Воззвание об уплате имущественных долгов ФНС выбила на хлебе

ФНС уговорила Роструд на новые проверки работодателей

Узнайте, как...

считать НДФЛ при продаже подаренных акций

растут доходы населения? Путин подобрал словечко

Пенсионерка выиграла миллион рублей в лотерею

Внимание!

До 1 декабря подайте в ПФР специальное заявление

Новое правило по зарплате

Не может не радовать!

Из одного банка в другой. ЦБ отменит комиссию для переводов

Водительскими медсправками теперь займется прокуратура

Материнский капитал будут выдавать два раза

Женщины с маленькими детьми получат сокращенный рабочий день

Ууппсс...

Банки стали быстрее избавляться от просроченных кредитов населения, передавая их коллекторам

Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее

Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным

А что? А вдруг?

Да ладно? Власти решили снизить ЕНВД

НДФЛ снизят

О как!

Когда можно выдать декабрьскую зарплату пораньше: разъяснение Роструда

Соцзащита считает ИП богатым и отказывает ему в пособии Путина

Налоговая будет слать вам смски

Понемногу о разном...

Порядок раздачи государственных денег на кредиты малому бизнесу изменят

Директору Иванову от директора Иванова: заявление самому себе. Что вы об этом думаете?

Бюджетников заставляют регистрироваться самозанятыми

До чего дошёл прогресс!

ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ

Революция в правилах оформления трудового договора

Биткоин впервые внесли в уставный капитал