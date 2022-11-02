Что изменилось в форме 6-НДФЛ, декларации 3-НДФЛ, СЗВ-СТАЖ? Код выплат для АУСН, КЭП от Тинькофф, отчеты и платежи в ноябре

Нас ждут непростые времена. Земля на небесную ось, конечно, не налетит, но госслужащим запретят использовать в речи иностранные слова. Ну, только если их нечем заменить, т.е. нет аналогов. Несколько успокаивает тот факт, что синонимов финансовых терминов в русском языке не так много. Если уж совсем «припрет», то вполне можно вместо кредиторы сказать доверители, дебиторов заменить на заборщиков, прибыль назвать выторжкой, а аванс - кабольщиной. Главное, чтобы правила игры были понятными – Мишустин объявил меры поддержки бизнеса, которые будут действовать до конца 2023 года, да о поддержке бизнеса не забывали – Столичным предпринимателям запустили бота, который помогает заплатить торговый сбор. Ну, или хотя бы не мешали внезапными инициативами – Надо срочно сдавать СЗВ-ТД за мобилизованных, утвердили новые коды.
И если идет речь о возвращении к историческим корням, предлагаем рецепт перловой каши в горшочках. Говорят, сам Петр I был не прочь отведать блюда из перловки. Наш рецепт немного адаптирован под современные условия, но перловая крупа за столетия не изменилась, поэтому блюдо вполне аутентичное. Нам понадобится: 1 морковь, 1 репчатый лук, 6 шт. шампиньонов, 250 гр. куриного филе (веганы могут просто добавить больше грибов вместо курицы), 200 гр. перловой крупы, щепотка тимьяна, соль.
Обжариваем лук и морковь на растительном масле, добавляем куриное филе, порезанное кусочками. Обжариваем до полуготовности. Солим и добавляем тимьян. Перловую крупу промываем. Шампиньоны нарезаем произвольно. В горшочки кладем зажарку с мясом, шампиньоны и крупу. Солим и заливаем водой, чтобы крупу скрыло примерно на 0,5 см. Накрываем крышкой. Запекаем в духовке при 190°C около 1 часа.
Ну, что, прониклись историей? А теперь к современным новостям.
Важно
- Для АУСН останется только один код выплат, необлагаемых взносами. Еще три кода отменяют.
- Для формы СЗВ-СТАЖ ввели код «ВОЕНСЛ».
- Отчеты и обязательные платежи, которые нужно сделать бизнесу в ноябре.
- Обновилась декларация 3-НДФЛ за 2022 год.
- Будет новая форма 6-НДФЛ с четырьмя сроками уплаты налога.
- Из «1С» можно отправить документы для регистрации организации или ИП через онлайн-сервис ФНС.
- Утвердили форму нового ежемесячного отчета. И новую форму РСВ.
- ПФР готовит бланки для штрафов за персонифицированную отчетность.
- Поменяют правила обмена электронными перевозочными документами.
- Законы, которые вступят в силу в ноябре.
Из первых рук
- В 2023 году вырастет лимит доходов по УСН за счет ежегодной индексации.
- Объяснили, где брать курсы валют, которые не устанавливает ЦБ, для расчета налога на прибыль.
- Минфин разъяснил важное условие работы с самозанятыми.
- В ФНС пояснили, как считали имущественные налоги для уведомлений за 2021 год.
- Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов.
- При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ.
- ФАС пояснил, какую рекламу в Telegram маркировать нужно, а какую нет.
- Для расчета отпускных зарплату за год делят на 12 и на 29,3.
О мобилизации
- Российские регионы начали отменять транспортный налог.
- По мобилизации призвали 300 тыс. человек. Дополнительного набора не будет.
- Бухгалтерам и предпринимателям – про частичную мобилизацию.
- Матпомощь мобилизованным освободят от НДФЛ, взносов и разрешат включать в расходы.
- Введут новые требования для гособоронзаказов в период мобилизации.
Обращаем внимание
- С 23 ноября банки смогут проверять право мобилизованных на кредитные каникулы через ФНС.
- ФСС готов обмениваться документами с работодателями по ТКС.
- Взносы компаний в 2023 году вырастут из-за нового единого тарифа и новой предельной базы.
- Тинькофф теперь тоже выдает квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП.
- Стал известен показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году.
- Доходы от ПО для объявлений о продаже товаров учитывают для льготы IT-компаний, только если это ПО включено в реестр.
- Работодатель может перечислять оплату за первые 3 дня больничного на любую карту сотрудника.
Для информации
- Мужчины смогут тратить маткапитал на свою накопительную пенсию.
- С малых и средних предприятий не будут брать завышенные комиссии по «зонтичным» поручительствам.
- Машины Haval можно будет купить на новой платформе «Тинькофф Авто».
- Работодатель может менять унифицированную форму приказа о приеме на работу.
- ФНС собрала все меры налоговой поддержки мобилизованных на одной странице.
- Появился сервис для автоматизации работы с самозанятыми.
- Водительское удостоверение поменяет внешний вид.
Лайфхаки: берем на вооружение
- Если вы нанимаете иностранца для ремонта квартиры, надо платить за него взносы и сдавать РСВ.
- Примеры расчета накопительной пенсии, которую ПФР будет выплачивать в 2023 году.
- Надо обратиться в ПФР, если вы обнаружили неточность в данных о стаже в выписке из индивидуального лицевого счета.
- Зачет аванса после отгрузки налоговики считают разрывом по НДС.
- Сотрудница с ребенком до 1,5 лет может выйти на работу и снова уйти, снова выйти и снова уйти.
- Упрощенцы не должны идти на поводу у ФНС. «Клерк» задал вопрос эксперту на конференции по эквайрингу.
В планах
- Банки обяжут возвращать гражданам деньги, которые были похищены с их счетов.
- Через Госуслуги можно будет обратиться к властям.
- На детей до 3 лет будут платить два пособия. Готовы правила для выплат из маткапитала.
- С ошибками в начислении пенсий будут бороться. Запустят специальную программу проверок.
- Владельцев единственного жилья могут освободить от НДФЛ при его продаже.
Аккредитация ИТ-компаний
Готов регламент по аккредитации IT-компаний.
Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.
Минцифры объяснило, как будут оценивать зарплату в ИТ-компаниях для аккредитации.
IT-компании начали получать отказы в аккредитации. Рассказываем, почему.
А тем временем
- Huawei покидает Россию и уже прекратил поставки техники.
- CDEK.Shopping доставляет в Россию одежду шведского бренда H&M.
- «Тинькофф» закрыл валютные переводы по SWIFT в несколько стран.
- Ford окончательно ушел с российского рынка.
О как!
- Налоговики приостановят проверки по ККТ у мобилизованных бизнесменов. Но пока они точно не знают, кто мобилизован.
- Плановых проверок бизнеса не будет еще год.
- ИП могут снизить ставку по УСН до 1%.
- Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний не будут ограничивать, но сравнят с рыночными.
Упс
- Ситибанк просит клиентов конвертировать валюту в рубли до 11 декабря.
- В магазинах может стать меньше питьевой воды. Не все производители подключились к Честному ЗНАКУ.
- Налоговикам не нужно ваше согласие на обработку персональных данных.
И о хорошем
- На «Яндекс Маркете» будут продвигать магазины, которые торгуют товарами IKEA и их аналогами.
- «Почта России» запустила сервис, который снизит доставки и рассылки по ложным адресам.
- Скоро ИП с инвалидностью сможет получить статус социального предприятия.
- 15 тыс. рублей в качестве нового налогового вычета можно впервые получить в этом году.