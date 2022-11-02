Что изменилось в форме 6-НДФЛ, декларации 3-НДФЛ, СЗВ-СТАЖ? Код выплат для АУСН, КЭП от Тинькофф, отчеты и платежи в ноябре

Нас ждут непростые времена. Земля на небесную ось, конечно, не налетит, но госслужащим запретят использовать в речи иностранные слова. Ну, только если их нечем заменить, т.е. нет аналогов. Несколько успокаивает тот факт, что синонимов финансовых терминов в русском языке не так много. Если уж совсем «припрет», то вполне можно вместо кредиторы сказать доверители, дебиторов заменить на заборщиков, прибыль назвать выторжкой, а аванс - кабольщиной. Главное, чтобы правила игры были понятными – Мишустин объявил меры поддержки бизнеса, которые будут действовать до конца 2023 года, да о поддержке бизнеса не забывали – Столичным предпринимателям запустили бота, который помогает заплатить торговый сбор. Ну, или хотя бы не мешали внезапными инициативами – Надо срочно сдавать СЗВ-ТД за мобилизованных, утвердили новые коды.

И если идет речь о возвращении к историческим корням, предлагаем рецепт перловой каши в горшочках. Говорят, сам Петр I был не прочь отведать блюда из перловки. Наш рецепт немного адаптирован под современные условия, но перловая крупа за столетия не изменилась, поэтому блюдо вполне аутентичное. Нам понадобится: 1 морковь, 1 репчатый лук, 6 шт. шампиньонов, 250 гр. куриного филе (веганы могут просто добавить больше грибов вместо курицы), 200 гр. перловой крупы, щепотка тимьяна, соль.

Обжариваем лук и морковь на растительном масле, добавляем куриное филе, порезанное кусочками. Обжариваем до полуготовности. Солим и добавляем тимьян. Перловую крупу промываем. Шампиньоны нарезаем произвольно. В горшочки кладем зажарку с мясом, шампиньоны и крупу. Солим и заливаем водой, чтобы крупу скрыло примерно на 0,5 см. Накрываем крышкой. Запекаем в духовке при 190°C около 1 часа.

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