ЕНП, срок сдачи 3-НДФЛ, отсрочка по страховым взносам и странные инициативы чиновников

Некоторым планам лучше оставаться нереализованными. Неделя была «урожайной» на подобные инициативы. Только представьте, что получится, если работодатели оборудуют комнаты для кормления детей грудным молоком, как требует депутат Госдумы. Оставим за скобками дополнительные расходы, связанные с арендой дополнительных площадей, затратами на их обустройство и другие траты, которые лягут на бюджет организации.
Сама компания превратится в филиал детских яслей – какая уж тут эффективность?
Еще одну идею выдвинул Минпромторг: рекомендуется открывать палатки у входов региональных ТЦ. Причем, торговать они будут в том числе и одеждой. Как вам возможность примерять платья прямо здесь же, за занавесочкой, в любую погоду?
Нашлись желающие использовать в благих целях имущество уехавших из России сограждан: предлагается отдавать его сиротам. Оставим это без комментариев.
Впрочем, осуществления одного плана очень ждали многие россияне, но Кабмин отказался от идеи индексировать выплаты работающим пенсионерам.
Сегодня мы предлагаем рецепт, который могут использовать и пенсионеры. Для приготовления гречневой запеканки понадобится фарш – 350 гр., гречка – 300 гр., шампиньоны – 250 гр., сыр – 100 гр., 1 луковица, сметана – 4 ст. л., сливочное масло, соль и специи – по вкусу. Гречку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Мелко нарезанный лук обжариваем на сливочном масле до подрумянивания. Затем отправляем в лук мелко нарезанные шампиньоны и жарим еще минут пять.
Выкладываем в сковороду фарш, все перемешиваем, жарим еще 10 минут, солим и посыпаем специями, выключаем. Смешиваем сметану и тертый сыр. Форму смазываем сливочным маслом, вкладываем половину гречки, разравниваем, сверху кладем фарш, затем сырную смесь. Потом накрываем остатком гречки, остатком фарша, остатком сыра со сметаной. Запекаем примерно полчаса при 200 градусах, пока гречневая запеканка не зарумянится. В эту запеканку можно добавлять и другие поджаренные овощи – например, морковь, капусту, болгарский перец, кабачки, помидоры.
А теперь к новостям.
Важно
Главная новость: как в 2023 году уменьшать налоги по УСН на фиксированные взносы.
Декларацию 3-НДФЛ за 2022 год надо сдать до 2 мая 2023 года.
По отсроченным взносам за 2022 год можно получить рассрочку по заявлению. Опубликовано постановление.
Отсрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года продлили до 28 мая 2024 года.
Для уменьшения налога на фиксированные взносы у ИП должна быть ЭЦП.
Про ЕНП
Вопросы-ответы по Единому налоговому платежу (ЕНП): ИП на упрощенке/патенте/самозанятые.
Уведомление по ЕНП подают на исчисленные налоги, а не на уплаченные.
ФНС исправила образец платежки, которая считается уведомлением по ЕНП.
Зачет ЕНП в счет фиксированных взносов не спасет, если будет долг по налогу.
Январский НДФЛ, удержанный после 22 числа, идет в уведомление с кодом 21/02.
ФНС обещает не взыскивать налоговые долги, пока ситуация с сальдо на ЕНС не придет в норму.
Из первых рук
Работодатель может сначала вернуть лишний НДФЛ сотруднику, а потом возвращать деньги из ИФНС.
Нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль на расходы, которые арендодатель несет из-за арендатора.
Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов.
НДС по входящим счетам-фактурам не обязательно сразу принимать на вычет. На это есть три года.
Книгой продаж нельзя подтвердить расходы для налога на прибыль.
Обращаем внимание
Если сотрудник-нерезидент стал резидентом, надо пересчитать его НДФЛ с 30% на 13%.
Изменилось регулирование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО.
Самозанятые будут указывать свои данные в рекламе и при онлайн-продажах.
Теперь запретить сделки с недвижимостью без присутствия собственника можно удаленно.
Сотрудники могут не дать согласие на кадровый ЭДО. Но новичков спрашивать не надо.
Компаниям надо сверить данные по имуществу и транспорту, пока налоговики не начали рассылку сообщений о налогах.
Для информации
До 0,1% снизили ипотечную ставку для приграничных территорий.
За продажу лекарств без рецепта будут штрафовать до 200 тысяч рублей.
Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет в 2023 году.
Лайфхаки: берем на вооружение
Верховный суд встал на защиту обманутого клиента, на которого мошенники оформили кредит по СМС.
Вдова может получить из ИФНС возврат НДФЛ, неполученный ее мужем.
За подарочную карту не надо платить НДФЛ, даже если вы ее обналичили.
Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и интернет не входят в имущественный вычет по НДФЛ.
За капвложения в арендованные ОС налог на имущество платит арендатор.
В планах
Для бизнесменов упростят таможенный контроль и визовый режим с Туркменией.
Росприроднадзор может отменить лицензии на вывоз опасных отходов.
Могут повысить порог идентификации при финансовых операциях.
Про ИТ
IT-рынок просит бессрочную льготную ставку по налогу на прибыль.
Тестирование программ идет в льготные доходы IT-компании, если она сама их разрабатывала.
23 января IT-специалисты начнут подавать заявления на отсрочку от армии.
Немного статистики
Оформление детских пособий стало самой востребованной госуслугой.
О как!
Минцифры перевыполнило план по программе «Цифровая экономика».
УПС
Четверть зрителей планируют отказаться от оплаты видеосервисов.
42% малых и средних предприятий сообщили о снижении выручки.