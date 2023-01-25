ЕНП, срок сдачи 3-НДФЛ, отсрочка по страховым взносам и странные инициативы чиновников

Некоторым планам лучше оставаться нереализованными. Неделя была «урожайной» на подобные инициативы. Только представьте, что получится, если работодатели оборудуют комнаты для кормления детей грудным молоком, как требует депутат Госдумы. Оставим за скобками дополнительные расходы, связанные с арендой дополнительных площадей, затратами на их обустройство и другие траты, которые лягут на бюджет организации.

Сама компания превратится в филиал детских яслей – какая уж тут эффективность?

Еще одну идею выдвинул Минпромторг: рекомендуется открывать палатки у входов региональных ТЦ. Причем, торговать они будут в том числе и одеждой. Как вам возможность примерять платья прямо здесь же, за занавесочкой, в любую погоду?

Нашлись желающие использовать в благих целях имущество уехавших из России сограждан: предлагается отдавать его сиротам. Оставим это без комментариев.

Впрочем, осуществления одного плана очень ждали многие россияне, но Кабмин отказался от идеи индексировать выплаты работающим пенсионерам.

Сегодня мы предлагаем рецепт, который могут использовать и пенсионеры. Для приготовления гречневой запеканки понадобится фарш – 350 гр., гречка – 300 гр., шампиньоны – 250 гр., сыр – 100 гр., 1 луковица, сметана – 4 ст. л., сливочное масло, соль и специи – по вкусу. Гречку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Мелко нарезанный лук обжариваем на сливочном масле до подрумянивания. Затем отправляем в лук мелко нарезанные шампиньоны и жарим еще минут пять. Выкладываем в сковороду фарш, все перемешиваем, жарим еще 10 минут, солим и посыпаем специями, выключаем. Смешиваем сметану и тертый сыр. Форму смазываем сливочным маслом, вкладываем половину гречки, разравниваем, сверху кладем фарш, затем сырную смесь. Потом накрываем остатком гречки, остатком фарша, остатком сыра со сметаной. Запекаем примерно полчаса при 200 градусах, пока гречневая запеканка не зарумянится. В эту запеканку можно добавлять и другие поджаренные овощи – например, морковь, капусту, болгарский перец, кабачки, помидоры.

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