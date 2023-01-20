Обязательный аудит

Изменилось регулирование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО

Положения подп. 6 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об ООО» привели в соответствие с положениями ст. 65.3 ГК РФ и ст. 14 Закона о бухгалтерском учете. В результате чего к компетенции общего собрания участников ООО отнесено утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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Аналогичным образом скорректировали и компетенцию ревизионной комиссии (ревизора).

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Также с 1 января 2023 года ограничено право участников ООО на ознакомление с аудиторским заключением при подготовке общего собрания участников.

Участники обладают таким правом только в случае, если аудит отчетности обязателен или был назначен общим собранием участников. (Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ).

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