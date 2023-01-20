Изменилось регулирование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО

Аналогичным образом скорректировали и компетенцию ревизионной комиссии (ревизора).

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Также с 1 января 2023 года ограничено право участников ООО на ознакомление с аудиторским заключением при подготовке общего собрания участников.

Участники обладают таким правом только в случае, если аудит отчетности обязателен или был назначен общим собранием участников. (Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ).